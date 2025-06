Le vœu du plongeur : comment ça se passe, 1 million de dollars plus tard ?

« C'est vraiment l'histoire de plongée sous-marine de la décennie », déclare fièrement Chris Goldblatt, fondateur et PDG du Fish Reef Project. « Partout où je vais, les gens me demandent : "Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler ?" Eh bien, je fais de mon mieux !

« Les récifs sont un peu éloignés, un peu difficiles à trouver, mais si de plus en plus de plongeurs commencent à voir cela de leurs propres yeux, je pense que cela changera. »

Chris est chez lui à Santa Barbara, devant un fond Zoom de varech géant et de garibaldifish. Il revient tout juste d'un voyage à San Clemente, dans les Channel Islands de Californie, pour évaluer la population d'ormeaux : « Je l'observe depuis 40 ans et elle s'est plutôt bien rétablie », dit-il.

Le projet Fish Reef commence à sembler plus amusant ! (FRP)

Le Fish Reef Project a le genre de nom qui pourrait suggérer une autre petite entreprise d'habitat pour la vie marine.

Vous découvrez ensuite l'ampleur de son ambition, notamment l'inversion de la perte drastique des forêts de varech autrefois luxuriantes du Pacifique oriental, et le fait que Chris a déjà investi ce qu'il estime être un million de dollars de son propre argent pour amener le projet à son niveau impressionnant actuel.

Tout est basé sur un aimant marin en béton en forme de tortue appelé grotte marine, et sur un engagement pris in extremis.

« En 2003, j'ai eu un terrible accident de bateau », explique Chris. « Cinq amis et moi avons été percutés par un pétrolier et avons coulé au milieu de la Manche.

« Alors que je suis là-bas en train de saigner à mort, de faire du surplace à 20 kilomètres au milieu de la nuit en caleçon – eh bien, vous concluez beaucoup d'accords avec votre créateur lorsque vous êtes dans ce genre de situation.

« Mon idée était que si je survivais, je passerais le reste de ma vie à nourrir l'océan plus que je n'en aurais retiré – et j'en ai retiré beaucoup. J'ai pêché dur toute ma vie et je n'en ai pas honte, que ce soit comme chasseur sous-marin ou comme pionnier du mouvement pour une pêche durable dans les années 90, en tant que négociant en produits de la mer. »

Camp d'été de plongée sous-marine

Chris Goldblatt a grandi à Malibu : « Une communauté humble à l’époque, et si vous vouliez quelque chose de bon à manger, vous deviez aller le pêcher ».

Il pratiquait la plongée en apnée à l'âge de huit ans et, à 13 ans, sa mère l'envoya dans un camp d'été de plongée sous-marine sur Catalina, ce qui pouvait certifier quelqu'un de son âge.

Il a acheté son premier bateau à peu près à la même époque « et a commencé à plonger comme un fou dans le seul endroit auquel j'avais accès, qui était la baie de Santa Monica – tout en boue et en sable ponctués de quelques rochers et de quelques structures artificielles.

« J'ai vraiment compris ce qui se passe si l'on parvient à améliorer cet habitat limité : on passe d'un désert à une oasis. »

Une grotte marine (FRP)

Et c'est précisément ce que fait aujourd'hui le projet Fish Reef de Chris. Il a le pouvoir de transformer des fonds marins incultes en écosystèmes marins biogéniques florissants, capables d'abriter varech, coraux, mammifères marins, poissons, crustacés et oiseaux marins, réduisant ainsi la pression de la pêche sur les récifs naturels existants et créant des attractions prisées des plongeurs.

Ces récifs font plus qu’attirer la vie marine, ils utilisent cela crée tellement de pollution que cela déborde dans les zones environnantes, explique Chris – tout comme on nous promet que cela peut se produire dans les aires marines protégées (AMP) lorsqu'elles sont effectivement appliquées.

Anatomie d'une grotte marine

« J'ai ressenti le besoin de créer une organisation qui ne se contenterait pas de fabriquer des récifs artificiels, mais quelque chose que l'on pourrait appeler un récif biogénique, remplissant la fonction d'un récif naturel tout en ayant une apparence naturelle à l'œil nu », explique Chris. Pas de bateaux à la casse ni de vieux pneus pour lui.

Lorsqu'il a démarré le projet en 2010, il s'est d'abord tourné vers la conception familière de la « boule de récif » mais, en plus de préférer une nouvelle approche « pour des raisons de propriété intellectuelle », il est devenu évident que les boules de récif étaient bien mieux adaptées à la propagation des coraux qu'au varech.

La solution a été de développer des grottes marines. Celles-ci sont fabriquées en béton marin, à partir d'un mélange de ciment dont le pH s'adapte à celui de l'eau de mer et ne dégage aucun gaz. On estime que la vie marine qui colonise ces unités élimine davantage de carbone que ce qui est libéré lors de la fabrication du béton.

Mélange d'une grotte marine (FRP)

Barrage dispersé dans les grottes marines récemment submergées (FRP)

D'un poids de 1,280 8 kg et d'une superficie de XNUMX m², les unités sont conçues pour résister à l'enfoncement dans le sable et ne bougeront pas, même en cas d'ouragan, explique Chris. Leurs surfaces planes favorisent l'adhérence des grands crampons de varech, tandis que les cavités incitent les poissons reproducteurs et autres créatures à s'y installer.

Localiser chaque unité pour un bénéfice maximal est devenu un véritable art, mais les grottes marines sont généralement installées dans la gamme de 6 à 20 m, où la mer est claire et non polluée.

Une nouvelle grotte marine est en cours de construction (FRP)

Leur conception crée un effet de remontée d'eau, détournant l'eau plus fraîche et riche en nutriments du fond marin vers la colonne d'eau. Ils peuvent être personnalisés pour s'adapter à des espèces cibles spécifiques préférant certaines profondeurs et certains environnements, et leur durée de vie annoncée est de 500 ans.

On dit que les grottes marines produisent une canopée de varech plus dense, capable de résister aux ondes de tempête. Fait important, elles peuvent également être produites en masse sans dégradation de qualité, explique Chris. Alors que la fabrication de systèmes concurrents pouvait prendre entre deux heures et deux semaines, « nous avons inventé un système réalisable en une minute ! »

« Pour produire du varech, il faut le faire à une taille et une étendue qui lui permettent de se défendre », explique-t-il. « Il faut donc une grande forêt de varech, et si l'on veut exporter la vie marine sans devenir un récif attractif, il faut une échelle importante. Il faut une unité hautement performante et capable de l'éliminer. »

Le varech prend son envol (FRP)

Californie : le grand défi

Chris était titulaire d'un diplôme en pêche et en commerce et avait dirigé trois entreprises prospères, dont un commerce de fruits de mer et une entreprise de compléments alimentaires biologiques, lorsqu'il a décidé de s'attaquer au problème de la disparition des algues en Californie. Mais il n'aurait pas pu choisir un plus grand défi que de créer son association à but non lucratif dans son État natal.

« Il n'existe pas de programme de récifs financé par l'État en Californie ou en Basse-Californie, contrairement au reste du pays et au reste du Mexique », explique-t-il. « Avoir le plus long littoral de l'Union, et compte tenu des avantages quantifiables et connus, est assez curieux, mais il y a des raisons politiques à cela. Des fonds sont effectivement prévus, mais ils ne sont pas consacrés à la construction de récifs. »

Il apprit rapidement qu'il lui faudrait passer par pas moins de 11 agences étatiques et fédérales pour obtenir les permis nécessaires, et que ce processus, en fin de compte, lui prendrait dix ans. Il compare cette tâche à une campagne électorale, où il se bat pour obtenir le soutien de tous, du monde universitaire aux partis politiques, en passant par les groupes environnementaux et les pêcheurs.

En Floride, il n'existe qu'un permis pour un récif artificiel, mais en Californie, il faut suivre la même procédure que si Exxon installait une plateforme pétrolière. Il n'y a pas de solution miracle, car on restaure la forêt de varech !

Les premières grottes marines sont en fait apparues sur la côte est au large de la Caroline du Sud, achetées une seule fois par le ministère des Ressources naturelles : « Il y a des vivaneaux géants et des mérous, des homards et des sérioles partout maintenant », explique Chris.

Une langouste épineuse s'installe (FRP)

Il faudra attendre six ans avant que son premier grand récif ne soit créé, et ce, en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG). La première installation dans le Pacifique Est se situe au Mexique, sur 26 hectares de fonds marins au large de San Quintin, où les 730 unités existantes seront bientôt portées à 1,000 XNUMX. Chris envisage trois autres sites en Basse-Californie.

La Californie a été la campagne de longue haleine. Un projet pilote à Goleta, au large de Santa Barbara, où la forêt historique de varech géant avait été emportée par le phénomène El Niño de 1983, a impliqué 16 grottes marines et a démontré aux différentes agences de délivrance des permis leur efficacité.

« Les résultats sont tout simplement époustouflants », déclare Chris. « On y trouve des algues à la surface, des petits sébastes, des pétoncles, des homards et tout ce qu'on peut désirer. »

La création d'un récif de grottes marines de deux hectares coûte généralement 10 millions de dollars, et le Fish Reef Project recherche toujours les financements nécessaires pour achever les trois sites qui constituent l'épine dorsale de son système récifal biogénique californien : à Goleta, au large de Malibu et au large de San Diego. Chris convoite également Point Conception à Santa Barbara.

Inspection du récif de poissons (FRP)

L'argent et la pêche

Près de la moitié du financement du Fish Reef Project provient des économies de toute une vie de Chris Goldblatt – « et je ne suis pas vraiment un homme riche » – et le reste de dons.

« Même si nous sommes dans l'une des régions les plus riches du monde, aucun donateur millionnaire n'a encore répondu à l'appel », regrette-t-il. « J'ai dû adopter une approche monastique, vivre un style de vie très austère pendant 15 ans et renoncer à tous les attributs auxquels j'étais habitué en tant qu'homme d'affaires. »

Il rend un hommage émouvant au créateur de Bob l'éponge, Stephen Hillenburg, un autre diplômé de l'université Humboldt de Californie, qui a fourni le capital de départ.

Steve a été notre tout premier donateur en 2010 et nous a envoyé un chèque de 10,000 XNUMX $. Il était mourant à l'époque, atteint d'un cancer, et ce fut l'une des dernières choses qu'il fit au monde. C'est ce qui nous a donné le coup de pouce.

L'indice est dans le nom Poissons Le projet Reef, mais au cœur de son action se trouve la conviction fondamentale de Chris de travailler avec, et jamais contre, la communauté des pêcheurs – une attitude qui ne plaît pas toujours aux défenseurs de l'environnement.

« Les pêcheurs artisanaux sont vos meilleurs alliés », insiste-t-il. « Par exemple, au Mexique, nous avons travaillé avec les coopératives, réputées pour leurs pratiques très durables. Renforcer leur capacité à se nourrir nous donne accès à toute la péninsule de Basse-Californie. »

« Il en va de même en Afrique et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où nous avons construit nos tout premiers récifs. » Fish Reef Project a signé un accord avec les anciens des tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux termes duquel il créerait un récif en échange de l'arrêt volontaire de la pêche à la dynamite.

« Six ans plus tard, il n'y a plus eu de pêche à la dynamite sur le récif, car nous leur en avons cédé la propriété. » Au Mexique, un accord similaire a été conclu concernant la pêche destructrice aux filets maillants.

Déploiement de grottes marines (FRP)

« Maintenant, nous avons des groupes qui font pression sur nous pour venir construire un récif, et nous sommes capables de collecter plus d'argent auprès de gens au Sénégal, au Kenya ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le faire que auprès de gens ici même à Santa Barbara et à Malibu.

C'est assez ironique, mais ces communautés comprennent les avantages de la pêche, de l'écotourisme et de la plongée. Maintenant que tout le monde est d'accord, nous avons carte blanche fonctionner d’une manière que les autres organisations ne font pas.

Le noyau dur

En tant que plongeur, Chris apprécie le fait que chaque grotte marine soit « son propre récif », avec ses propres personnages, multipliant ainsi les possibilités de plongée. Combien de temps passe-t-il lui-même à visiter les sites ?

« Je me suis vraiment mis à l'apnée pendant 25 ans et maintenant je suis de retour à la plongée sous-marine, non seulement en raison de la composante scientifique de ce que nous faisons, mais aussi sous-marine-photographie composant. Mais quand on construit les récifs, je suis là-bas en tant que contremaître et je dis : « Déplacez ça un peu vers la gauche ! »

Plongeur au travail utilisant une ligne ombilicale (FRP)

Chris s'appuie sur les bénévoles dévoués qui l'ont soutenu au fil des ans : les cinq administrateurs du conseil d'administration, dont son secrétaire Lonnie Nelson, fervent soutien de la première heure. Des expériences ultérieures difficiles avec des personnes qu'il soupçonnait de vouloir détourner ce projet à enjeux élevés l'ont rendu quelque peu méfiant envers ceux qu'il ne connaît pas bien.

Sur chaque projet, une installation semi-permanente de béton préfabriqué doit être mise en place et un directeur de projet doit être chargé des opérations locales, y compris de l'organisation des remorqueurs et des barges nécessaires, Chris et le conseil d'administration effectuant des rotations pour aider à gérer la main-d'œuvre locale rémunérée.

Bénévoles du Fish Reef Project – Chris Goldblatt au centre (FRP)

Le Fish Reef Project bénéficie du statut d'observateur permanent auprès de l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM) des Nations Unies, et a récemment été associé aux pressions en faveur de l'exploitation minière en eaux profondes. « Ce statut vous donne les mêmes privilèges et les mêmes accès qu'un délégué national », explique Chris, « ce qui nous permet de solliciter des réunions avec des présidents, des premiers ministres et des ministres des Finances du monde entier. »

« Nous sommes très respectueux de ce privilège. Je souhaitais être en contact avec les ministères les plus importants des différents pays qui nous accueilleraient, et c'était une bonne stratégie. »

Le projet Fish Reef a été chaleureusement accueilli par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Kenya et le Sénégal, même s’il a connu de faux départs dans des pays comme le Ghana et le Bangladesh.

« Lorsqu'on est invité dans un pays pour rencontrer tout le monde, cela peut se passer de deux manières », explique Chris. « Parfois, les gens se méprennent et pensent qu'on arrive avec un sac de l'argent, et alors ça peut dérailler.

« Ou bien ils comprennent qu’ils ont un intérêt dans le projet et doivent participer à la levée de fonds. » Des mécanismes de financement, allant des relations bilatérales aux banques de carbone bleu, doivent alors être explorés, ce qui peut prendre du temps.

« Nos mégaprojets se situent au Sénégal et au Kenya avec ce que nous appelons le Grand Récif Alimentaire Africain, car c'est un moyen de nourrir une grande partie de l'Afrique - en convertissant les pêcheries à fort impact et à fortes prises accessoires en pêcheries à faible impact, comme la pêche au homard en plongée, l'utilisation d'hameçons à main pour attraper des vivaneaux, des mérous ou des homards de grande valeur, et en améliorant l'industrie du tourisme de plongée.

« Les Maldives ont également tendu la main, donc le succès engendre le succès, mais chaque projet est un processus qui s'étend sur plusieurs années. »

Suppositions éclairées

Un site de grottes marines (FRP)

« Au début, il y avait tellement d'inconnues », se souvient Chris. « Tout se résumait à des suppositions éclairées, y compris la conception de la grotte marine elle-même.

« Nous arrivions dans ces endroits où tout le monde pensait que nous devions avoir tout l'argent du monde parce que cela semblait être une opération très coûteuse - mais c'était littéralement tout notre capital pour cette seule opération, sans aucun salaire pour le personnel américain ou quoi que ce soit de cette nature.

« Je me suis retrouvé dans une situation où nous avions payé l'acompte sur nos barges, toute l'équipe était prête et je faisais face à une météo capricieuse, sachant que le site du récif était à 90 miles du site de chargement – ​​est-ce que tout le monde allait mourir si je disais d'y aller ?

Prendre ces décisions, puis me balancer sur le dos en criant à des gars qui ne parlent pas anglais où déployer… vous imaginez le niveau de stress. Mais maintenant que je sais ce que nous pouvons faire, nous entrons – oserais-je dire ? – dans le monde du plaisir ! En savoir plus sur le Projet Fish Reef.

