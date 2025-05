Les poissons-clowns rétrécissent pendant les vagues de chaleur marines

Ces poissons-clowns ne se contentent pas de maigrir pour faire face à la situation : ils deviennent plus courte, affirment THERESA RUGER, CHANCEY MacDONALD et MELUSSA VERSTEEG de l'Université de Newcastle, qui viennent de publier une nouvelle étude sur le phénomène

Alors que le monde envisage de faire face à des températures plus extrêmes, un poisson de récif corallien a trouvé un nouveau moyen de lutter contre la chaleur : contraction.

Voulant savoir comment les poissons-clowns font face aux changements de leur environnement, nous avons mesuré à plusieurs reprises 134 poissons sauvages dans la baie de Kimbe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, lors d'une vague de chaleur marine qui a débuté en mars 2023 et qui fait partie d'un programme en cours. événement mondial de blanchissement massif des corauxLes poissons-clowns ont des marques uniques, ce qui permet de les identifier et de les mesurer facilement sous l'eau.

À notre grande surprise, nous avons constaté que 100 des poissons que nous avons mesurés ont rétréci au cours de notre étude de février à août 2023. Ceux qui ont rétréci avaient de meilleures chances de survivre à la vague de chaleur.

Poisson clown (amphiprion percula) vivent en petits groupes sociaux au sein d'anémones sur les récifs coralliens. Comme le film Le monde de Nemo indiqué, les poissons-clowns quittent rarement, voire jamais, leur anémone hôte car elle leur offre une protection des prédateurs.

Les poissons-clowns ne sont pas libres de se déplacer vers des zones plus fraîches (Morgan Bennett-Smith)

Malheureusement, cela signifie également que les poissons-clowns ne peuvent pas se déplacer vers des zones plus fraîches en raison des vagues de chaleur marines. deviennent plus fréquents sur les récifs coralliens En raison de la hausse des températures mondiales, les poissons-clowns ont besoin d'autres stratégies pour survivre à la chaleur.

C'est la première fois qu'il est démontré que les poissons des récifs coralliens rétrécissent sous l'effet du stress thermique. Et par rétrécissement, on ne parle pas de maigrir, mais de rapetisser.

C'est surprenant, car la croissance des vertébrés (animaux dotés d'une colonne vertébrale, comme nous) est généralement considérée comme un processus à sens unique. On grandit avec le temps et on peut s'arrêter de grandir en cas de stress ou lorsque l'on atteint sa taille maximale. En revanche, il est rare de voir des vertébrés rétrécir, surtout sur des périodes aussi courtes qu'un mois, et en réponse aux conditions environnementales.

Il peut également sembler contre-intuitif de rétrécir. Après tout, les individus plus petits sont plus susceptibles d'être mangés et se reproduire moins.

Ici, cependant, le fait d'être plus petit augmente les chances de survie des poissons-clowns, peut-être parce que les poissons sont plus petits besoin de moins de nourriture et sont généralement plus efficaces dans la recherche de nourriture et en utilisant de l'oxygène, qui est plus rare dans l'eau chaude.

Poisson-clown orange dans une anémone blanchie pendant la canicule de 2023 dans la baie de Kimbe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Morgan Bennett-Smith)

Si tu rétrécis, je rétrécis

Nous avons découvert qu’il existe une composante sociale dans le fait de rétrécir et de survivre à une vague de chaleur.

Une caractéristique remarquable des groupes sociaux de poissons-clowns est qu'ils maintiennent des hiérarchies strictes basées sur la taille. Cela signifie que la croissance – et la diminution – n'affectent pas seulement l'individu concerné, mais risquent également de provoquer des conflits au sein du groupe, pouvant entraîner l'expulsion d'un poisson, ce qui entraîne généralement sa mort. La diminution est donc une option risquée.

Sur chaque anémone, le plus gros poisson-clown est une femelle, le deuxième plus gros est un mâle, et ils forment ensemble un couple reproducteur. Pour éviter les bagarres au sein du couple, les mâles contrôlent leur croissance afin de maintenir un rapport de taille fixe entre les deux.

Dans notre étude, les couples reproducteurs dans lesquels les deux poissons ont rétréci avaient plus de chances de survivre à la vague de chaleur que si un seul poisson ou aucun poisson n'avait rétréci.

Nous avons également constaté que les poissons ayant fortement rétréci pouvaient rattraper leur retard et grandir rapidement lorsque les conditions s'amélioraient. Cela signifie que ce n'est pas seulement le rétrécissement qui est bénéfique, mais aussi la capacité à rétrécir et à grandir de manière flexible pour répondre à vos besoins.

Couple reproducteur de poissons-clowns. La grande femelle est à droite et le petit mâle à gauche (Theresa Rueger)

Bien que tous les poissons n'aient pas résisté à la chaleur et survécu, aucun des poissons qui ont rétréci plusieurs fois dans notre étude n'est mort, et même le fait de rétrécir une fois a augmenté la probabilité de survie d'un poisson-clown pendant la vague de chaleur de 78 %.

Nos recherches n'ont pas examiné comment les poissons-clowns y parviennent, mais des études sur d'autres vertébrés pourraient nous apporter des pistes. Les iguanes marins des îles Galápagos, par exemple, rétrécir pendant les années El Niño, lorsque les températures de l’eau dans l’océan Pacifique tropical oriental et central se réchauffent.

Cela réduit le quantité de nourriture et incite les reptiles à rétrécir en absorbant une partie de leurs os.

La taille moyenne de nombreuses espèces de poissons marins dans le monde est devenir plus petit, selon des enquêtes à long terme. Cela pourrait être en partie dû à pêche enlevant les plus gros poissons des populations, ainsi que du réchauffement climatique modifier la croissance ou les tailles maximales de poisson.

Si notre constatation selon laquelle les poissons adultes rétrécissent en réponse au stress environnemental est plus répandue, cela pourrait être une autre raison pour laquelle les poissons dans les océans du monde deviennent plus petits.

Vue d'ensemble une nouvelle étude est publiée dans la revue Science Avances.

