Le changement climatique pourrait rendre plus de tortues femelles

… mais certains d’entre eux commencent à s’adapter à la nouvelle réalité, rapportent les biologistes marins MOLLIE RICKWOOD, ANNETTE BRODERICK et ROBIN SNAPE de l’Université d’Exeter

La hausse des températures mondiales constitue une menace particulièrement grave pour les tortues marines du monde. température du nid d'une tortue contrôle le sexe de la progéniture.

En arrivant sur la plage (souvent celle où elles ont éclos), les tortues marines utilisent leurs nageoires pour extraire soigneusement le sable et créer des nids en forme de flacon dans le sable où elles pondent leurs œufs. Ces nids ne sont pas entretenus par la mère – leur succès dépend uniquement de l'environnement.

Les nids plus chauds produiront davantage de femelles, mais moins de bébés survivront jusqu’à l’âge adulte une fois que les températures dépasseront un seuil critique.

Si les tortues marines ne trouvent pas un moyen de contrer la hausse des températures de leurs nids, le changement climatique pourrait produire un nombre croissant de femelles et moins de progéniture – un scénario effrayant pour les biologistes des tortues marines comme nous.

Heureusement, nous avons été heureux de découvrir que et une transition qui soit juste. et tortues caouannes Les poules qui se reproduisent dans le nord de Chypre arrivent plus tôt dans l’année pour compenser certains des impacts de la hausse des températures d’incubation.

Bébé tortue verte (Stefan Hunt)

Depuis les premiers 1990, le Société pour la Protection des Tortues et notre équipe de l'Université d'Exeter travaillent ensemble pour surveiller et protéger les tortues vertes et caouannes qui nichent sur les plages du nord de Chypre.

Chaque été, une équipe de bénévoles dévoués patrouille les plages de nidification pour enregistrer chaque nid qui y a été pondu. Ils placent des enregistreurs de données de température dans ces nids et marquent chaque femelle qu'ils rencontrent.

Le résultat est une base de données unique de plus de 1,300 XNUMX tortues femelles individuelles pour lesquelles la date, le lieu et le succès d’éclosion de leurs nids sont connus.

Grâce à cette base de données, nous avons pu montrer que depuis 1992, les tortues vertes et caouannes de Chypre du Nord nichent plus d'une demi-journée plus tôt chaque année (vertes 0.61 jour, caouannes 0.78 jour). Avant le milieu des années 2000, aucune tortue n'avait été observée en train de pondre avant juin, mais nous nous attendons désormais à voir un certain nombre de nids à partir de début mai.

Les saisons vous semblent de plus en plus étranges ? Vous n'êtes pas seul. Le changement climatique perturbe le calendrier naturel, provoquant une floraison précoce des plantes et une émergence des animaux au mauvais moment.

Cet article fait partie d'une série, Saisons sauvages, sur la façon dont les saisons changent – ​​et à quoi elles pourraient ressembler à terme.

Si les températures continuent d'augmenter au rythme actuel, nous avons estimé que pour maintenir le ratio des sexes actuel, les tortues caouannes devraient continuer à pondre leurs œufs une demi-journée plus tôt chaque année. Pour éviter une diminution du taux d'éclosion, elles devront pondre leurs œufs 0.7 jour plus tôt chaque année.

Cela signifie que, pour le moment, nos caouannes décalent leurs dates de nidification suffisamment tôt pour maintenir les températures d'incubation actuelles et, par conséquent, les ratios entre les sexes et le succès d'éclosion. Bonne nouvelle.

Bien que notre étude sur les tortues caouannes nous donne des raisons d’être optimistes, rien ne garantit que les femelles continueront à nidifier de plus en plus tôt chaque année. Pour tenter de comprendre si cela pourrait être le cas, nous avons voulu comprendre si la température était le principal facteur à l’origine de cette nidification plus précoce.

La température n'est pas tout

Pour les tortues vertes prises individuellement, nous avons confirmé que la température est un facteur important qui les pousse à nidifier plus tôt. En fait, nous avons constaté que les femelles pondent leur nid 6.47 jours plus tôt pour chaque degré Celsius d'augmentation de la température de la mer.

Cependant, nous avons également montré que le nombre de fois qu’une femelle s’est reproduite auparavant et le nombre de fois qu’elle pond des œufs au cours d’une saison de reproduction expliquent dans une même mesure la variation de ses dates de ponte. Ces observations ont des effets importants lorsque l’on réfléchit à ce qui arrive à la population de tortues vertes dans son ensemble.

Tortue caouanne (Pixabay)

Grâce à des mesures de conservation telles que la protection des nids contre la prédation et le déplacement des nids trop près de la ligne de marée haute, nous avons constaté une forte augmentation de la population de tortues vertes sur notre site d'étude dans le nord de Chypre. Depuis 1992, le nombre de nids est passé de 55 par an à plus de 400.

Il est difficile de comprendre la tendance actuelle à une nidification plus précoce. Mais pour l’instant, nous pouvons être sûrs que les tortues marines font juste ce qu’il faut pour contrer les effets négatifs du changement climatique, ce qui est une excellente nouvelle.

Les tortues font leur part. Il nous appartient désormais de garantir la conservation continue et le suivi à long terme de cette ambassadrice charismatique des océans afin de lui donner les meilleures chances de survie dans notre monde en pleine mutation.

Mollie Rickwood est un chercheur doctorant en conservation marine ; Annette Broderick est professeur de conservation marine et Robin Rogue est chercheur associé au Centre d'écologie et de conservation, tout au long de Université d'Exeter. Cet article est republié de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

