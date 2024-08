Réservez maintenant : 6 façons de plonger

Offre mafieuse

Les plongeurs se voient offrir une économie de 200 £ par personne et par semaine dans un complexe de Mafia, une île tanzanienne bien connue pour ses possibilités de plongée. Pole Pole Lodge est une propriété « boutique » avec 10 salle de bains bungalows surélevés sur pilotis au-dessus de la plage, ainsi qu'un bar-restaurant et un spa.

La plongée a lieu depuis la propriété sœur Mafia Island Lodge, un centre de plongée PADI 5* proposant des plongées quotidiennes en bateau depuis des bateaux traditionnels. boutres, plongée à terre et une gamme de cours.

L' DhowOn dit que la plongée s'étend de la baie de Chloé, abritée et peu profonde, avec ses récifs coralliens, jusqu'aux murs de Dindini et Juani avec leurs requins et tortues en croisière.

Pole Pole Lodge sur Mafia

Chambre au Pole Pole Lodge (Dive Worldwide)

Le prix de l'offre spéciale de 2,275 2,474 £ par personne, au lieu de 10 16 £, comprend les vols internationaux et nationaux, sept nuits en B&B, les transferts aéroport, 19 plongées en bateau, les taxes locales et une excursion quotidienne gratuite. Il est valable tout le mois de septembre et du XNUMX novembre au XNUMX décembre de cette année, et est disponible via Plongez dans le monde entier.

Une île, une station balnéaire à Zanzibar

Non loin de là, dans l'océan Indien et en Tanzanie, The Cocoon Collection a récemment ouvert une propriété « une île, un complexe hôtelier » présentée comme « le luxe ultime de Zanzibar ».

L'île de Bawe se trouve à 15 minutes en hors-bord de Stonetown (ou si vous en avez envie, vous pouvez toujours prendre l'hélicoptère) et se compose de 70 villas, chacune avec piscine privée et service de majordome.

Plongée à Bawe Island (The Cocoon Collection)

Il n'y a pas moins de cinq restaurants pour répondre à la « philosophie gastronomique » et un spa, mais Bawe possède également « le centre de plongée et de sports nautiques le plus complet et le plus équipé de tout Zanzibar », avec les opérations de plongée gérées par son centre Dive Mission SSI.

"Le récif de Bawe est considéré comme l'un des plus époustouflants de Zanzibar, avec un site de plongée unique : ses eaux abritent une gamme extraordinaire de poissons tropicaux et de vie marine, facilement explorables même pour les plongeurs débutants", explique le centre, sans en dire trop sur ce à quoi les plongeurs peuvent s'attendre.

Les tarifs des chambres dans une Sunrise Villa pour les clients en demi-pension commencent à partir de 1,700 XNUMX $ US la nuit (deux chambres partagées) – détails sur La collection Cocon.

Réservez à l'avance pour les mantas de Komodo

Manta Expeditions envisage le 22 juillet 2026 et un voyage de croisière de 10 nuits dans le parc national de Komodo en Indonésie, où il prévoit de plonger sur des sites comprenant des stations de nettoyage de mantas renommées telles que Karang Makassar et Manta Alley, où les raies se regroupent souvent. un grand nombre pour socialiser et s'accoupler.

La société est en liaison avec l'association caritative britannique Manta Trust pour organiser des voyages à des fins scientifiques, et le parc abrite l'une des plus grandes populations annuelles de raies manta de récif au monde, y compris la variété à forme noire. Les scientifiques collecteront des images d'identité avec photo et les invités sont encouragés à participer à la recherche de nouvelles mantas et à leur nom.

Branchies de raies manta des récifs (Guy Stevens / Manta Trust)

D'autres sites tels que Batu Bolong, Crystal Rock et Shotgun devraient offrir aux plongeurs des attractions telles que de grands bancs de carangues, de requins à pointe blanche et de barracudas et de jardins de coraux, avec d'abondantes créatures telles que des poissons-grenouilles, des syngnathes fantômes, des poulpes imitateurs et des nudibranches. de Pink Beach, Wainilu et Tiga Dara.

Le bateau est le Maître Indo qui mesure 47 m et peut accueillir jusqu'à 18 personnes dans neuf chambres climatisées, salle de bains cabines.

Bien que l'itinéraire tourne autour des rencontres avec des mantas, les dragons de Komodo ne manqueront pas de jeter un coup d'œil lors de la visite de l'île éponyme incluse.

Les prix commencent à partir de 5,150 3,925 $ US par personne (environ XNUMX XNUMX £) pour une cabine (deux partagées) avec transferts aéroport ou hôtel, jusqu'à quatre plongées par jour et la visite de Komodo. Visite Expéditions Manta ou envoyez un e-mail au guide Manta Trust, Niv Froman à info@mantaexpeditions.com.

Le plus petit des Maldives ?

Petit resort mais le centre de plongée semble assez grand (Boutique Beach)

Si « boutique » est une autre façon de dire « plus petit », Dive Worldwide estime que Boutique Beach pourrait devenir le plus petit complexe hôtelier des Maldives. Le voyagiste le décrit comme étant parfaitement situé pour apprécier les opportunités de plongée offertes par l'atoll d'Ari Sud, avec un attrait désormais encore renforcé par 30 % d'économies disponibles.

Le complexe de six chambres se trouve sur l'île de Dhigurah, au sud-est de l'atoll et a été conçu et construit pour les plongeurs par des plongeurs, indique-t-on. Il y a un restaurant et un salon mais notez qu'il s'agit d'un complexe « sec » (sans alcool).

Dhoni de plongée (Boutique Beach)

Depuis le centre de plongée, les clients lucides peuvent faire jusqu'à trois plongées par jour avec plus de 50 sites parmi lesquels choisir, dont Kuda Rah Thila à proximité et, nécessitant un safari d'une journée complète, Manta Point.

La vie marine va des nudibranches aux bancs de vivaneaux en passant par les requins gris de récif et les carangues géantes, les requins baleines étant « omniprésents » dans l'atoll.

Si vous voyagez avant le 31 octobre et réservez plus de sept jours à l'avance avec Plongez dans le monde entier, vous pouvez économiser 30 % sur l'hébergement tout compris. Sept nuits en chambre Deluxe sont ainsi réduites à 2,495 XNUMX £, incluant les vols en provenance du Royaume-Uni, les transferts en hors-bord et jusqu'à deux plongées par jour.

Pour les amateurs de poisson

Ci-dessus et ci-dessous : Le rare Trimma cavicapum gobie (Blue Safari Seychelles)

Le rare gobie pygmée à rayures bleues est un poisson nouvellement identifié qui semble être propre au groupe Alphonse des îles extérieures des Seychelles. Il a été trouvé sur l'atoll de St François.

Les Seychelles abritent 880 espèces de poissons et celle-ci était à l'origine considérée comme un autre gobie, Trimma dalerocheila, jusqu'à ce que deux spécimens de couleur différente et marqués Trimma cavicapum avaient été retrouvés et examinés.

L'opération de plongée locale Blue Safari Seychelles estime que le « nouveau » gobie ne pourrait être trouvé que sur Alphonse et, plus au sud, sur Astove, où l'un d'entre eux a été récemment photographié. Les plongeurs sont invités à « découvrir l’extraordinaire biodiversité et à être parmi les premiers à observer la nouvelle espèce de gobie pygmée dans son habitat naturel ».

Selon le centre, les eaux chaudes et riches en nutriments de l'atoll font qu'Alphonse offre certaines des meilleures plongées de l'océan Indien.

L'île possède un centre de plongée PADI 5* avec 24 sites à moins d'une demi-heure de bateau, et ceux-ci regorgent de poissons exotiques et colorés ainsi que de tortues, de napoléons et de raies manta. Des tombants profonds et des plateaux peu profonds au large de St François sont également visités.

Safari Bleu aux Seychelles affirme jouer un rôle actif dans la recherche et la conservation des océans dans cette partie du monde. Les plongeurs sont invités à rejoindre Alphonse avec un forfait de plongée de sept nuits avec tous les repas qui coûte 9,710 7,350 $ US par personne (environ XNUMX XNUMX £), comprenant cinq plongées à deux réservoirs et une plongée à un seul réservoir chacune et les transferts aéroport.

Orca et Breakers à Somabay

Plongée en Mer Rouge depuis Somabay

Pour des prix de vacances peut-être plus raisonnables, avec une météo fiable et des vols en provenance du Royaume-Uni ne dépassant pas cinq heures, un pari fiable est le complexe hôtelier de cinq propriétés de la mer Rouge. Somabay près de Hurghada.

Il dispose d'un récif domestique accessible depuis sa jetée de 420 m ainsi que d'un accès facile à une vingtaine de sites de plongée en bateau tels que le Salem Express épave et spectaculaires colonnes de corail Tubya Arbaa, tout au long de l'Orca Dive Club.

Les récifs domestiques abritent des jardins de coraux, des tortues, des barracudas, des raies et parfois Wally le requin baleine, et Orca peut tout gérer, des plongées découvertes à la formation en recycleur.

Un coin du complexe Somabay (Steve Weinman)

Les cinq hôtels, situés sur une péninsule isolée de 1,000 XNUMX hectares, couvrent un large éventail de prix et de styles, bien que de nombreux plongeurs optent pour la propriété décontractée la plus proche d'Orca, Breakers Plongée & Surf Lodge, qui a été entièrement rénové l'année dernière.

Les tarifs pour une chambre double avec vue sur la mer commencent à 73 £ par personne par nuit, et vous payez à partir de 41 £ pour une journée de plongée sur le récif et pouvez doubler ce montant pour une journée de plongée en bateau.

