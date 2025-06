Réservez maintenant : 10 idées pour votre prochain voyage de plongée

Le Four Seasons Resort Maldives à Landaa Giraavaru a partagé une liste de dates importantes pour des rassemblements épiques de raies manta dans la réserve de biosphère de l'UNESCO de l'atoll de Baa et cela pourrait aider les plongeurs et les plongeurs avec tuba à planifier et à réserver leurs vacances.

Basé sur la même île, le Maldives Manta Conservation Programme, le projet fondateur de l'association caritative britannique Manta Trust, a passé deux décennies à étudier la plus grande population de raies documentée au monde.

Au cours de la saison de l'année dernière (mai-novembre), 4,477 26 raies manta ont été observées par des experts et des clients du complexe, qui ont également observé XNUMX requins-baleines et neuf raies manta.

Raie manta des Maldives (Tchami)

Les experts ont passé 469 heures à faire de la plongée avec tuba et de l'apnée pour effectuer 1,168 XNUMX relevés de raies manta, et leurs prévisions pour cette année sont basées sur un mélange de phases lunaires, de connaissances sur les marées et de prévisions de plancton.

Les dates chaudes restantes pour 2025 sont, disent-ils, du 9 au 13 et du 23 au 27 juin, du 8 au 12 et du 22 au 26 juillet, du 7 au 11 et du 21 au 25 août, du 5 au 9 et du 19 au 23 septembre, du 5 au 9 et du 19 au 23 octobre et du 3 au 7 et du 18 novembre (sous réserve de variables telles que la météo et l'humeur des raies manta).

Consultez le complexe Observation des raies manta offres disponibles pour deux personnes pour des séjours de quatre nuits ou plus et comprenant un safari en hors-bord Manta-on-Call (alerte téléphonique personnelle lorsque des mantas sont aperçues) et une croisière avec les dauphins.

Nouveaux voyages DW au Mexique et aux Maldives

Le voyagiste Dive Worldwide, qui propose déjà plus de 200 destinations, propose de nouveaux voyages au Mexique et aux Maldives pour son 25e anniversaire.

La baie de Magdalena, entre les îles Magdalena et Santa Margarita au Mexique, offre aux plongeurs sous-marins et aux plongeurs avec tuba l'occasion d'assister à une course de sardines, car les boules d'appâts attirent les oiseaux de mer, les otaries de Californie, les marlins rayés, les baleines grises et de Bryde et d'autres prédateurs entre octobre et décembre.

Marlin rayé dans la baie de Magdalena (Dive Worldwide)

Ce voyage en croisière d'une semaine est proposé à partir de 4,095 XNUMX £ par personne (deux personnes partageant le bateau) et comprend sept nuits à bord et une nuit d'hébergement à l'hôtel, six plongées plus la plongée avec tuba, les transferts et les vols de retour depuis le Royaume-Uni.

Aux Maldives, Dive Worldwide propose de nouveaux hôtels et croisières. Le Makunudu Resort propose 36 bungalows en chaume, un spa, un restaurant, un récif et le centre de plongée Dive Ocean PADI 5*. Sept nuits en pension complète dans un bungalow sur la plage avec neuf plongées guidées, vols internationaux aller-retour et transferts en hors-bord sont au prix de 4,195 30 £ par personne (deux personnes partageant le même hébergement). Pour toute réservation effectuée avant le 30 juin pour un voyage en septembre, une réduction de 2,936 % est appliquée (XNUMX XNUMX £ par personne).

Makunudu Resort (Plongée dans le monde entier)

L'option de croisière est sur le quatre ponts Esprit des Maldives, avec des voyages dans des eaux isolées, de l'atoll d'Addu entre janvier et avril jusqu'aux atolls du nord moins visités avec des rencontres probables avec des raies manta et des requins en banc. Plongez dans le monde entier propose une croisière de sept nuits en pension complète avec jusqu'à 17 plongées, vols internationaux aller-retour et transferts pour 2,875 XNUMX £ par personne.

Plongez gratuitement aux Galapagos

Une expérience de croisière à bord du Galapagos Aggressor d'une valeur de 7,300 XNUMX $ est à gagner dans le cadre d'un tirage au sort de plongée lancé par le fabricant d'équipements Mares et Aventures d'agresseur.

Le tirage au sort « Quad Ci Aggressor Adventures Giveaway Sweepstakes » offre à tout plongeur américain ou canadien qui achète un nouveau Mares Quad Ci plonger-ordinateur la chance de découvrir le monde sous-marin gratuitement du Galapagos Aggressor III croisière.

Si la ordinateur Pour obtenir un produit auprès d'un revendeur Mares agréé d'ici fin 2025, il suffit au propriétaire de télécharger l'application Mares ou SSI, de créer un profil et d'enregistrer son achat dans la section Équipement. Son nom est automatiquement inscrit au tirage au sort et un gagnant sera tiré au sort le 15 janvier.

Le prix est un voyage d'une semaine pour une personne en cabine de luxe partagée - les billets d'avion, les transferts et le nitrox ne sont pas inclus.

Vers Infiniti et au-delà avec Adventurer

Le bateau de croisière Infiniti est rattaché à Atlantis Philippines

Atlantis Philippines a acquis la société bien établie Infiniti Le navire a ouvert ses portes à bord à la fin de l'année dernière et devrait procéder à une mise à niveau en juillet avant de reprendre ses opérations sur ses deux itinéraires - Visayas Nord et Visayas Sud - avec 30 % de réduction sur les tarifs standard pour certaines croisières d'été.

Les Visayas du Nord couvrent Malapascua, le sud de Leyte et Bohol, tandis que la route du sud passe par Cebu, Bohol et Negros.

Le bateau de croisière existant de la société Atlantis Açores a été renommé Aventurier de l'Atlantide pour refléter une approche plus exploratoire, axée sur des destinations reculées et moins fréquentées. L'un de ces itinéraires, qui débutera en juin, mènera à Camiguin, sur une route d'Anda qui comprend également Bohol, Silinog, Aliguay et Siquijor.

De retour au complexe, Atlantis poursuit ses semaines « Les enfants mangent, dorment et plongent gratuitement », avec pour objectif de soigner 500 enfants chaque année et « d'aider à développer le segment plus jeune de notre communauté de plongeurs ». Consultez les derniers tarifs sur le site d'Atlantis.

Ajout de soleil à Zanzibar

Chambre avec piscine sur la plage (Sunshine Group Zanzibar)

Sunshine Azure, un nouvel hôtel-boutique sur la plage de Matemwe à Zanzibar, est le dernier ajout au portefeuille tanzanien du Sunshine Group.

Il dispose de 16 chambres, de deux piscines, d'un restaurant, d'une plage de sable blanc à perte de vue et, surtout, du centre de plongée Dive Point Zanzibar, également membre du Sunshine Group. Dive Point est un complexe hôtelier PADI 5 étoiles et, grâce à sa situation sur la côte nord-est de l'île, il fait face à l'atoll de Mnemba, qui, selon lui, offre certains des meilleurs sites de plongée de Zanzibar. Soleil Azur

L'expérience des Mèdes

Bateau de plongée Les Illes

L'Hôtel & Plongée Les Illes à L'Estartit, dans le sud de l'Espagne, offre aux plongeurs un accès au parc marin des îles Medes, promettant des températures agréables dans et hors de l'eau et beaucoup de choses à voir avec une bonne visibilité sous-marine cet été.

Son forfait séjour et plongée de huit jours comprend sept nuits en pension complète avec 12 plongées en bateau à partir de 923 euros (780 £) entre le 2 août et le 6 septembre. Hôtel & Plongée Les Illes

Plongée avec les géants du Camp Dominica

Rencontre avec un cachalot à la Dominique (EYOS Expditions)

La Dominique est l'un des rares endroits où résident des cachalots, et l'expérience « Dive With Giants » offre aux visiteurs l'occasion rare de faire de la plongée avec tuba à leurs côtés dans les Caraïbes. EYOS Expeditions et Camp Dominica organisent chaque année des excursions entre novembre et avril, période pendant laquelle les mâles migrateurs rejoignent les bancs de baleines résidentes pour se reproduire.

Les expéditions sont dirigées par l'apnéiste et photographe Adam Slama et le défenseur de l'environnement Jackson Mawhinney avec le « chuchoteur de baleines » local Wendell Ettienne, et le prix comprend une contribution à la recherche en cours sur le langage des baleines.

Les clients séjournent dans des villas au sommet d'une falaise dans le complexe hôtelier 6 étoiles certifié Green Globe à Secret Bay, suivent des cours de yoga et de respiration et recherchent les baleines dans le confort d'un voilier Lagoon 55.

Seule la plongée avec tuba est obligatoire, mais des excursions pour les plongeurs sous-marins et les apnéistes sont également proposées. Le Camp Dominica est ouvert aux groupes privés à partir de 180,000 133,500 $ US (XNUMX XNUMX £) pour six personnes, avec possibilité de personnalisation.

Deux départs programmés sont également disponibles pour la saison 2025/26, pour un montant de 25,000 18,750 $ par personne (XNUMX XNUMX £). Plus d'informations sur Expéditions Eyos.

Les mantas de l'amour sur le Yin et le Yang

Yin et Yang

Manta Expeditions, qui organise des voyages scientifiques citoyens, entame la troisième année de son partenariat avec ScubaSpa aux Maldives pour ce qu'elle appelle la « Love Mantas Week », qui comprend des plongées dans des sites de raies manta célèbres ainsi que dans des stations de nettoyage moins connues.

Des conférences et des ateliers quotidiens animés par des scientifiques du Manta Trust sont également inclus, expliquant la meilleure façon de contribuer à la protection des espèces menacées.

Les yachts ScubaSpa sont Yang (19-26 juillet) et Yin (18-25 octobre), et les prix pour une semaine à bord commencent à partir de 2,950 2,330 $ US par personne (environ XNUMX XNUMX £) pour deux personnes partageant.

La réservation pour l'année prochaine est The 500 Miles, un voyage de 14 nuits sur le Conté Max Ce bateau de croisière emmène ses passagers de Fuvahmulah, dans l'extrême sud des Maldives, jusqu'à Malé. On y observe des raies manta de récif et océaniques, ainsi que plus de dix espèces de requins, dont des requins-tigres et des requins-marteaux.

Dates pour cela Expéditions Manta Les voyages se déroulent du 22 mars au 5 avril 2026 et les prix commencent à partir de 4,590 3,460 USD par personne (XNUMX XNUMX £).

Aurora rejoint Shack à Anguilla

Poisson-ange royal (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)

L'Aurora Anguilla Resort & Golf Club s'est associé à Scuba Shack pour offrir ce qu'il dit être des expériences de plongée de luxe à ses clients, avec cinq sites de plongée sur des murs dans des clés au large pour les plongeurs plus avancés, sept récifs artificiels (principalement des cargos à coque en acier) et 20 plongées sur récif entre 6 et 30 m de profondeur au menu.

Anguilla compte quatre parcs marins protégés et riches en biodiversité et, selon le complexe hôtelier, aucun grand navire de croisière ne pollue l'environnement. L'île promet des récifs coralliens regorgeant de poissons, de tortues vertes et imbriquées, des herbiers, des requins nourrices, des requins de récif et parfois des requins tigres, des raies pastenagues, des murènes et des nudibranches.

Le centre de plongée, à quelques minutes en voiture de la Aurore Anguilla Le complexe est dirigé par Matthew Billington, qui a plus de 33 ans d'expérience en plongée.

La vie dans un parc en Crète

Ombrosgialos, site d'un nouveau parc de plongée (Google Earth)

Vous envisagez des vacances de plongée en Crète ? Les calendriers des projets de plongée annoncés en Grèce se sont avérés flexibles jusqu'à présent, mais la plus grande île du pays espère séduire les plongeurs en ouvrant un parc de plongée à Ombrosgialos, près du port de La Canée, cet été. Les travaux ont débuté en octobre dernier et l'ouverture est promise pour bientôt.

Un récif artificiel serait en cours de construction sur une superficie de 60,000 37 m² (l'équivalent de huit terrains de football). Il comprendrait 8.5 structures spécialement conçues et deux navires de guerre désaffectés, prêts à accueillir la vie marine. La profondeur devrait varier de 25 à XNUMX m pour accueillir les plongeurs débutants comme expérimentés, guidés le long de trois itinéraires balisés.

Les récifs artificiels seraient déjà construits et en attente d'installation. Ce parc sous-marin a été évoqué pour la première fois vers 2018, mais le gouvernement n'a donné son feu vert au projet qu'en septembre dernier. Son coût, estimé à près d'un demi-million d'euros, est estimé à ce jour. office officiel du tourisme devrait avoir les dernières nouvelles.

Le ministère de la Culture et des Sports du pays a également annoncé la création d'un nouvel organisme appelé Dive in Greece pour faire du pays une destination internationale majeure pour l'apnée. À suivre.

