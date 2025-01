Les îles Marshall, une « machine à remonter le temps » : première AMP

La première nouvelle zone marine protégée (AMP) de 2025 a été annoncée dans la République des Îles Marshall, dans l'océan Pacifique, pour protéger ce qui serait une énorme population de requins et la plus grande colonie de nidification de tortues vertes du pays.

L'AMP ou sanctuaire marin national couvrira deux atolls isolés s'étendant sur une superficie de 48,000 XNUMX km² entourant les îles les plus septentrionales du pays, Bikar et Bokak.

Bébé tortue verte nageant pour la première fois dans le lagon de l'atoll de Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Les îles sont inhabitées et décrites par le National Geographic Pristine Seas, qui a largement contribué à fournir les données sur lesquelles repose l'AMP, comme « deux des écosystèmes les plus intacts de l'océan Pacifique ». Les atolls doivent être entièrement protégés de la pêche.

Les Îles Marshall assurent cette protection dans le cadre d’une approche de conservation appelée « Regard vers l’avenir » ou Reimaanlok, fondée sur des connaissances culturelles et traditionnelles. L'idée est que les communautés côtières travaillent ensemble pour concevoir leurs propres plans de gestion des ressources pour une utilisation durable et équitable des ressources terrestres et marines locales.

Un exemple de corail sain : le récif avant de l'atoll de Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

« L’océan tel que le connaissaient nos ancêtres est en train de disparaître », a déclaré la présidente des Îles Marshall, Hilda Heine. « Sans écosystèmes océaniques durables, notre économie, notre stabilité et notre identité culturelle s’effondreront. »

« La seule façon de continuer à profiter des richesses de l’océan est de le protéger. Je suis fier du premier sanctuaire marin de notre pays, qui ne sera certainement pas le dernier. »

Un banc de carangues à gros yeux du côté au vent de l'atoll de Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Enric Sala, fondateur de Pristine Seas, lors d'une plongée (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

« L’océan, c’est la vie », a déclaré Glen Joseph, directeur de l’Autorité des ressources marines des Îles Marshall (MIMRA). « L’océan mondial se dégrade, mais nous sommes capables d’en restaurer une partie en reconnaissant que la protection et la production alimentaire ne sont pas incompatibles. »

« La protection des zones riches en biodiversité profite aux communautés locales qui dépendent des poissons et d’autres éléments d’un environnement sain. Notre avenir dépend de la protection de nos océans. »

Lors d'une expédition à Bikar et Bokak en 2023, Pristine Seas et MIMRA ont recueilli des données sur la vie marine depuis la surface jusqu'à une profondeur de 2,340 XNUMX m, des lagons et des récifs coralliens jusqu'au large, comme cela a été rapporté à l'époque sur Divernet.

Banc de barracudas au large de l'atoll de Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

L'équipe de scientifiques et de cinéastes a procédé à des relevés visuels en plongée sous-marine des récifs coralliens et des environnements en eau libre ; a déposé des caméras au fond de la mer ; a compté et identifié les oiseaux de mer ; a testé le matériel génétique trouvé dans l'eau ; et a exploré des zones plus profondes peu connues à l'aide d'un submersible.

« Les récifs coralliens de Bikar et Bokak sont une machine à remonter le temps, comme une plongée dans l’océan d’il y a 1,000 XNUMX ans », a déclaré Enric Sala, explorateur en résidence chez National Geographic et fondateur de Pristine Seas. « Dans ces atolls isolés, nous avons observé les populations de coraux, de palourdes géantes et de poissons de récif les plus saines du Pacifique central et occidental. Ce sont nos meilleures références pour savoir à quoi pourrait ressembler l’océan si nous le laissions vraiment faire. »

Poisson-perroquet à tête pointue dans l'atoll de Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

En collaboration avec des chercheurs locaux et des représentants du gouvernement, l'équipe a effectué 452 plongées autour des atolls de Bikar et Bokak ainsi que de Bikini et de Rongerik, partageant son rapport scientifique avec les décideurs pour informer l'opinion publique. Reimaanlok.

Ils ont noté que Bikar et Bokak abritaient les plus grandes colonies de nidification de tortues vertes et d'oiseaux de mer des îles Marshall ; avaient la plus grande couverture corallienne et les plus fortes densités de bénitiers géants du Pacifique central et occidental ; affichaient une forte résilience des coraux au réchauffement climatique ; et avaient la plus grande biomasse de poissons de récif de l'océan Pacifique tropical.

Abondance de bénitiers géants dans le lagon de l'atoll de Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)



La zone présentait également une abondance d'espèces vulnérables telles que de grands mérous, des napoléons et des poissons-perroquets à bosse ; des regroupements rares de poissons en période de frai et des requins en période de reproduction ; et des communautés d'eau profonde avec potentiellement de nouvelles espèces de poissons et d'invertébrés et de nombreux requins.

Napoléon (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Grand banc de requins gris de récif au large du chenal sous le vent de Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Selon Pristine Seas, Bikar et Bokak contrastent avec l'atoll de Bikini, utilisé comme site d'essais nucléaires après la Seconde Guerre mondiale. À la demande du MIMRA, Pristine Seas a étudié l'atoll pour aider les îles Marshall à établir ses premiers sites de surveillance à long terme, en utilisant des méthodes de collecte de données standard avec l'atoll de Rongerik comme site de référence non bombardé.

Depuis 2008, Mers vierges National Geographic affirme avoir contribué à la création de 29 des plus grandes AMP du monde, couvrant un total de 6.8 millions de km², soit plus de deux fois la taille de l'Inde.

