Chutes record de la couverture corallienne dure de la Grande-Bretagne

Les plongeurs peuvent encore trouver de nombreux coraux durs attrayants sur la Grande Barrière de corail australienne par rapport à de nombreuses régions du monde, mais ce sont les tendances sous-jacentes qui inquiètent les scientifiques.

La couverture corallienne dure dans la GBR a considérablement diminué par rapport aux niveaux élevés des dernières années et est revenue à des niveaux proches de la moyenne à long terme, soulignant à quel point la situation est devenue volatile, selon le dernier rapport d'enquête annuel produit par l'Institut australien des sciences marines (AIMS).

La GBR a connu la plus forte baisse annuelle de la couverture corallienne dans deux de ses trois régions (nord, centre et sud) depuis OBJECTIFS a commencé à surveiller il y a 39 ans.

Blanchissement partiel et mortalité dans une colonie de Platygyra dans la région centrale (AIMS LTMP)

Cette situation est principalement due au stress thermique induit par le changement climatique, qui a entraîné la mortalité des coraux lors du blanchissement massif de 2024, mais aussi à l’impact des cyclones et des invasions d’étoiles de mer à couronne d’épines.

Dans la région nord, la couverture corallienne a diminué au cours de l'année de près de 25 % à 30 % ; la région centrale a connu une baisse plus faible de 13.9 % à 28.6 % et la couverture de la région sud a chuté de 31 % à 26.9 %.

Partir d'une base élevée

« Les pertes record de couverture corallienne de cette année ont été enregistrées après les records enregistrés ces dernières années », explique le Dr Mike Emslie, responsable du programme de surveillance à long terme de l'AIMS. « Nous constatons désormais une volatilité accrue des niveaux de couverture corallienne.

Dr Mike Emslie (AIMS LTMP)

Il s'agit d'un phénomène apparu au cours des 15 dernières années et qui témoigne d'un écosystème sous pression. Nous avons observé la couverture corallienne osciller entre des niveaux record de creux et de pics en un laps de temps relativement court, alors que ces fluctuations étaient auparavant modérées.

La couverture corallienne se situe désormais près de la moyenne à long terme dans chaque région. Si la Grande Barrière de Corail est en relativement meilleur état que de nombreux autres récifs coralliens dans le monde suite au blanchissement massif des coraux à l'échelle mondiale, les conséquences ont été graves.

Sur les 124 récifs coralliens étudiés, 77 présentaient une couverture de coraux durs de 10 à 30 %, 33 de 30 à 50 %, et seulement deux présentaient une couverture supérieure à 75 %. Deux récifs présentaient une couverture inférieure à 10 %.

Plongeur participant à une étude de récif (AIMS LTMP)

Récifs coralliens dominés par le Acropora Les espèces ont été parmi les plus durement touchées par le blanchissement massif des coraux et les deux cyclones, explique Emslie.

« Nous avons dit dans le passé que ces coraux sont ceux qui poussent le plus rapidement et sont les premiers à disparaître, car ils sont sensibles au stress thermique, aux cyclones et sont un aliment favori des étoiles de mer à couronne d'épines, et les résultats de cette année l'illustrent.

Les infestations d'étoiles de mer à couronne d'épines sont toujours à des niveaux épidémiques sur plusieurs récifs du sud de la GBR, y compris l'île Tern (AIMS LTMP)

« C'est également la première fois que nous constatons des effets substantiels du blanchissement dans la région sud, ce qui entraîne le déclin annuel le plus important depuis le début de la surveillance. »

Le blanchissement massif de l'année dernière, qui fait partie d'un événement mondial qui a débuté dans l'hémisphère nord en 2023, était le cinquième sur la GBR depuis 2016 et a eu la plus grande empreinte à ce jour, avec un blanchissement élevé à extrême dans les trois régions.

Un blanchissement mineur a été enregistré sur plusieurs récifs dans le nord de la GBR, comme cette colonie d'Acropora à Lagoon Reef (AIMS LTMP)

« Cette année, les récifs d'Australie-Occidentale ont également subi le stress thermique le plus intense jamais enregistré », a commenté la professeure Selina Stead, PDG de l'AIMS. « C'est la première fois qu'un seul épisode de blanchissement touche la quasi-totalité des récifs coralliens d'Australie. »

De tels événements sont devenus plus intenses et plus fréquents, a-t-elle déclaré, comme en témoignent ceux de 2024 et 2025, la deuxième fois en une décennie que le récif a connu un blanchissement massif pendant deux années consécutives.

« Ces résultats fournissent des preuves solides que le réchauffement des océans, causé par le changement climatique, continue d’avoir des impacts substantiels et rapides sur les communautés coralliennes des récifs.

Travaux de terrain sur la Grande Barrière de corail (AIMS LTMP)

« L’avenir des récifs coralliens du monde repose sur une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre, la gestion des pressions locales et régionales et le développement d’approches pour aider les récifs à s’adapter et à se remettre des impacts du changement climatique et d’autres pressions. »

AIMS 2025 Programme de surveillance à long terme quantifie les tendances dans l'état des communautés coralliennes de la GBR, et les dernières résumé annuel présente les résultats des relevés de récifs d'août 2024 à mai 2025 et évalue l'impact de l'événement de blanchissement massif de 2024.