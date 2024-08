La détection aérienne des récifs élimine les incertitudes lors de la restauration des coraux

À mesure que les événements de blanchissement des coraux deviennent plus fréquents et plus graves, un déclin mondial de la couverture corallienne se produit. La restauration des coraux peut aider, mais les techniques restent largement expérimentales, difficiles sur le plan logistique et coûteuses.

C’est ce que disent des chercheurs australiens qui viennent d’annoncer le développement d’un modèle avancé de télédétection conçu pour atténuer les défis liés à la gestion et à la restauration des récifs coralliens endommagés.

L'équipe de l'Institut australien des sciences marines (OBJECTIFS) et l'Université d'Australie occidentale (UWA) affirment que leur idée permet une cartographie plus précise des habitats des fonds marins. Il identifie automatiquement les endroits où les jeunes coraux ont les meilleures chances de s’implanter et de prospérer.

Pour leur projet, les chercheurs ont utilisé des données accessibles au public provenant du satellite Sentinel-2, validées avec des photos numériques de faible technologie prises à l'aide de caméras drop, pour collecter des détails sur la hauteur et la forme des caractéristiques du récif sur Scott Reef, au large de la côte nord-ouest de l'Australie occidentale. .

Scott Reef vu depuis le satellite Sentinel-2 (AIMS)

"Le modèle intègre de nombreux attributs clés de l'habitat dont les coraux ont besoin pour leur recrutement et leur survie", explique l'auteur principal de l'étude, le Dr Ben Radford.

« Nous pouvons ensuite utiliser le modèle pour décider quelles zones de récifs protéger ou gérer activement afin de garantir la poursuite des cycles de vie des coraux, et ainsi aider les récifs à se reconstruire suite à des événements tels que le blanchissement des coraux.

"Nous voulons maximiser la survie des coraux, car il est très coûteux d'entreprendre des efforts de restauration en premier lieu."

Combinaison parfaite

Selon les scientifiques, une combinaison de facteurs contribue à créer le site idéal pour la restauration du récif. Pour obtenir les meilleures chances de succès, un substrat dur situé dans une plage de profondeurs relativement étroite est nécessaire. Il ne doit pas subir trop d’énergie des vagues, trop – ou pas assez – de chaleur ou de lumière, ni être exposé à marée basse.

Le type de substrat est critique, un facteur clé étant la présence d'algues corallines crustacées (ACC). En formant un squelette de carbonate de calcium qui contribue à la cimentation et à la stabilisation des récifs, le CCA améliore les chances de fixation des larves de corail mais ne les concurrence pas, comme le feraient les algues du gazon. Les zones contenant des débris coralliens ou du sable déstabilisés doivent être évitées.

Contrairement aux modèles précédents, celui développé par les scientifiques est censé prédire avec précision les zones de CCA, d'algues de gazon, de débris coralliens et de sable à des échelles allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres.

"Vous ne pouvez pas gérer les coraux sans savoir où ils sont répartis sur le récif et quels environnements sont ou non adaptés à la survie et à la reproduction à long terme", explique le co-auteur de l'étude, le Dr James Gilmour.

« Les modèles d’habitat aideront à terme à déduire comment les récifs vont évoluer à l’avenir avec le changement climatique et d’autres perturbations. Nous pouvons alors explorer comment certaines interventions ou activités de gestion, comme la restauration des récifs, peuvent ou non contribuer à leur trajectoire à l’avenir.

L' étude est publié dans la revue Télédétection de l'environnement.

Également sur Divernet : Crash de corail : nos récifs peuvent-ils être sauvés ?, Que faudra-t-il pour que le corail survive ?, The Big Build : l'étoile du récif plonge en surmultipliée, Les producteurs de corail remodèlent l’avenir