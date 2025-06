En route pour plonger dans les îles Vitu

Pierre Constant visite un archipel volcanique de Papouasie-Nouvelle-Guinée à bord du FeBrina, un bateau de croisière historique, pour une plongée d'une extrême pureté. Il a pris les photos.

J'ai rencontré Alan pour la première fois il y a 35 ans au bar exotique de l'hôtel Kavieng à Kavieng, en Nouvelle-Irlande, et nous avons eu une conversation animée autour de quelques verres.

Aujourd'hui, je monte à bord du bateau dont il est propriétaire et capitaine, le FeBrinaIl a presque 68 ans et, avec sa chemise colorée à motif marlin, il semblait avoir doublé de taille ! Il se souvient de moi comme du Français qui a créé un centre de plongée à Manus, dans les îles reculées de l'Amirauté, à l'extrême nord-ouest du pays. C'était il y a un quart de siècle.

FeBrina à Walindi

Au départ de Walindi dans la baie de Kimbe dans la province de West New Britain, la croisière de plongée de neuf jours est à destination du Vitu (aka Îles Witu dans la mer de Bismarck. Les passagers sont un mélange cosmopolite : quatre Australiens, trois Américains, un ancien marine néerlandais et moi-même.

L'équipage de Papouasie-Nouvelle-Guinée comprend Francis, l'ingénieur, le chef cuisinier et instructeur de plongée Josie avec ses trois assistants, les guides de plongée Lucas, Michael et Freddy, et le matelot Vincent, qui nettoie méticuleusement le pont toute la journée !

Construit en Australie en 1973, FeBrina Ce bateau mesure 25 mètres de long et dispose de sept cabines pouvant accueillir jusqu'à 10 passagers. Il a été acheté en 1990 par le skipper australien Alan Raabe.

Capitaine Alan Raabe

La station de plongée

Le salon du pont

Sept jours de plongée sont prévus, avec quatre à cinq plongées par jour : trois plongées le matin, une l'après-midi et une plongée de nuit. Les passagers arrivent de Port Moresby avec Air Niugini, dont les horaires de vol ont été modifiés au moins trois fois ces derniers mois.

Je passe la première nuit au mouillage à Walindi. Le moteur rugit à 5 h du matin et je me lève pour la première plongée à 6.30 h XNUMX. Le Nitrox est disponible en forfait pour toutes les plongées.

Anciennement appelées îles françaises, les îles volcaniques Vitu, d'une superficie de 96 km², se situent au nord-ouest de la baie de Kimbe. Les quatre grandes îles sont Garove (Big Vitu), Unea, Mundua (Ningau) et Nareoa (Naragé).

Cette dernière île est le vestige d'une éruption qui s'est produite vers 1892 et qui a créé une vague de tsunami de 100 m de haut qui a anéanti tous les habitants de Ningau, à l'exception de deux personnes.

De toutes les îles de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Bretagne est la plus volcaniquement active. Avec ses 520 km de long et 146 km de large, c'est la plus grande île de l'archipel Bismarck. Ses 27 volcans s'étendent sur toute sa longueur, principalement le long de la côte nord (autour de Rabaul) à l'est et le long de la péninsule de Willaumez (autour de Kimbe) à l'ouest.

Les peuples autochtones de Nouvelle-Bretagne se divisent en deux groupes principaux : les Papous, présents depuis des dizaines de milliers d'années, et les Austronésiens, arrivés il y a 3,000 50 ans. Au moins XNUMX langues différentes sont parlées sur l'île.

Récif d'Inglis

Ingénieur Francis

La première plongée se déroule sur un mont sous-marin de la baie de Kimbe. La visibilité est excellente et la vie marine est correcte, mais le blanchissement des coraux est très visible dans l'eau à plus de 31 °C. Le sommet du récif, à 11 m de profondeur, descend jusqu'à 28 m et au-delà.

Anémone blanchie, banc d'Inglis

Nous voyons un petit requin à pointe blanche, des bancs de poissons-licornes élégants (Naso hexacanthus), Licornes Vlaming (Naso vlamingii), poisson-chirurgien, mérou corail et vivaneau noir (Macolor niger), avec de grandes éponges orange en forme d'oreilles ajoutant une touche de couleur vibrante au paysage. Les anémones blanches et les poissons-clowns puants roses (Amphiprion péridéraion) sont délicieux.

Le récif de Joelle, nommé d'après la fille d'Alan, est un autre mont sous-marin aux eaux claires et sans aucun courant.

Poisson-licorne Vlaming, Joelle's Reef

Un petit banc de carangues à gros yeux (Caranx sexfasciatus) planent au-dessus du récif. Un mérou barramundi (Cromileptes altivelis), le poisson-chirurgien à masque jaune (Acanthurius dussumieri), quelques poissons chauve-souris de Teira (Platax teira), un nuage de poissons-papillons pyramidaux (Hemitaurichthys polylepis) et plusieurs mérous coralliens à nageoires hautes de grande taille (Plectropomus oligacanthus) sont les moments forts d'aujourd'hui.

Grande éponge orange et plongeur, récif d'Anne Sophie

Coureurs arc-en-ciel au récif d'Anne Sophie

Après la troisième plongée au récif d'Anne-Sophie, nous partirons en milieu d'après-midi pour les îles Vitu. La traversée en haute mer devrait durer sept heures.

Le cône parfait du volcan Wangore culmine à 1,155 XNUMX m à tribord, baigné par la chaleur du soleil. Dès que nous doublons le cap Hollmann, la pointe nord de la péninsule de Willaumez, la mer devient agitée. Le dîner est agité, et certains convives disparaissent précipitamment dans leurs cabines.

Le mont Wangore, haut de 1.155 XNUMX m

FeBrina Jette l'ancre dans une baie protégée au sud de l'île Garove, et tout le monde profite enfin d'une bonne nuit de sommeil. Garove, ou Big Vitu, est la plus grande des îles Vitu et se distingue par sa caldeira intérieure. Celle-ci est percée du côté sud, permettant à l'eau de mer d'inonder un cratère d'environ 3 km de diamètre.

Après avoir été occupées par les Allemands avant la Première Guerre mondiale, les îles Vitu furent acquises par le groupe commercial Burns Philp pour y établir des plantations. Elles furent occupées par les Japonais tout au long de la Seconde Guerre mondiale. En 1, une mission catholique fut établie dans la grande caldeira de Vitu.

En route pour une plongée

Tôt le matin, le ciel est couvert et il pleut un peu. Nos deux premières plongées se déroulent au récif de Vitu, au large de la côte ouest de Garove. La plongée sur le tombant, plutôt sombre, révèle peu de poissons, hormis un banc de fusiliers bleus et jaunes.Caesio teres) tirant droit vers le haut le long du mur.

Plongée matinale sur le tombant, récif de Vitu

Corallimorphaire, récif de Vitu

École de fusiliers bleus et jaunes, récif de Vitu

Je tombe sur quelques oranges-ailette poisson-clown à queue blanche (Amphiprion chrysoptère). En nageant autour de la pointe, les choses s'animent avec un banc de vivaneaux de minuit (Macolor macularis), carangues rouges, vivaneaux rouges, quelques carangues géantes (Caranx ignobilis) et un nuage de poissons-papillons pyramidaux (Hemitaurichthys polylepis).

Le soleil apparaît enfin tandis que le bateau se dirige vers l'est, dans le port de Vitu, pour mouiller. Une plongée est prévue l'après-midi sur le sable noir volcanique.

Baie de Wirey

Plongée dans la boue, Wirey Bay

Le muck-dive me permet d'apercevoir une crevette empereur (Périclimène imperator) au travail sur un concombre de mer de type sandfish (Holothuria scabra). Sortant de son trou, une anguille ruban bleue curieuse (Rhinomurena quaesita) semble complaisant quant aux intentions macro de ce photographe.

Crevette empereur sur concombre de mer de mer de sable, Wirey Bay

Anguille ruban bleu, Wirey Bay

Poisson-clown à joues épineuses, Wirey Bay

Jolis coraux en vase (Turbinaria peltata) abrite une collection de vivaneaux à lignes bleues juvéniles (Lutjanus Kasmira). Les éponges à barillet vertical sont impressionnantes, et corallimorphaires Attirant mon attention, une grande raie fouille agressivement le sable et soulève un nuage de limon gris. À mon approche, elle prend un vol effréné.

Plongeur sortant de l'eau, port de Vitu

Côte de Wirey Bay

La plongée de nuit à Wirey Bay n'est pas une grande affaire, mais je trouve beaucoup de bernard-l'ermite, une timide raie à points bleus et un poisson-vache à longues cornes (Lactoria cornuta) attiré par ma lampe torche pour une photo macro. Un conque vomer (Strombus vomer) glisse dans la boue sous le bateau, me regardant de manière comique avec ses yeux mobiles.

Poisson-chèvre tacheté juvénile observé lors d'une plongée de nuit à Wirey Bay

Poisson-vache à longues cornes, Wirey Bay

Conque vomer, baie de Wirey

L'île de Ningau fait partie des îles Mundua, au nord-ouest. Alan prévoit de plonger dans les arches de Goru, un récif isolé au large, mais les insulaires réclament sans détour une somme d'un million de dollars. kinés (261,000 XNUMX £) pour utiliser le site ! De la folie.

Finalement, Josie nous informe que nous devons plonger à Dicky's Knob, à l'ouest du récif de Vitu. Les poissons y sont abondants : un banc de balistes océaniques (Canthidermis maculata), bancs de fusiliers, thons rouges et carangues géantes, carangues noires (Carangue lugubre) occasionnellement, et du thon à dents de chien (Gymnosarda unicolor).

Fusiliers bleus et jaunes à Dicky's Knob

Cric géant

Carangue à thon rouge

Autour du mont sous-marin, je suis surpris par un banc de coureurs arc-en-ciel. Les gorgones et les coraux fouets rouges sont magnifiques, et le dôme est tapissé d'anémones, avec quelques éponges sphériques et hérissées de pointes.Oceanapia sp).

Tôt le matin, le récif de Ningau est un tombant dans un chenal où un fort courant vient du nord. À 28 m de profondeur, je tombe sur quatre superbes vivaneaux voiliers (Symphorichthys spilurus), une de mes espèces préférées.

Vivaneau à voile, récif de Ningau

Alors que je pivote pour affronter le courant, un requin gris de récif me surprend. Je parviens à le cadrer correctement, ce qui est une chance, car ce sera ma seule rencontre avec un requin pendant la croisière.

Requin gris de récif à 25 m, récif de Ningau

FeBrina Nous avançons dans le chenal de 200 m de profondeur de la caldeira de Garove pendant notre déjeuner, et jetons l'ancre derrière la petite île Peel. La végétation est luxuriante et verdoyante, avec des pandanus et des cocotiers.

Formation de nuages ​​à côté de l'île Garove

Dauphins à long bec au lever du soleil, île de Garove

L'église catholique resplendit de blancheur sous le soleil de midi, sur une péninsule qui s'avance à l'ouest. Des jeunes filles et des enfants viennent vendre des fruits et des légumes dans leurs pirogues à balancier, apportant également des fleurs de frangipanier roses en offrande.

Les enfants viennent échanger des fruits et légumes dans leur canoë, Garove Is

Canoë vu d'en bas

Île Peel

La plongée dans la boue de l'après-midi, sur un fond volcanique limoneux, a une profondeur moyenne de 15 m et présente de vieilles souches d'arbres tombées près du rivage et de nombreuses éponges en forme de baril, soit de forme arrondie, soit hautes et fusiformes.

Île Peel, à l'intérieur du cratère de l'île Garove

Des souches d'arbres dans le bleu, île Peel

Nudibranches risbecia de Tryon, île Peel

Nous rencontrons quelques nudibranches risbecia de Tryon (Risbecia tryoni), de couleur crème avec des taches bleu foncé, une aura blanche et une ceinture bleue. Il existe également Phyllidia coelestis et pustuleux, noir avec des boutons blancs et des grappes de corail marguerite (Alvéopora gigas) formant des monticules visibles près du rivage.

Huîtres en zigzag et corail Porites, île Peel

Corail marguerite

Éponges jaunes dans le cratère

Des rideaux d'éponges jaune-orange se dressent sous une petite falaise, un bon endroit pour des photos d'ambiance tandis que les rayons du soleil filtrent à travers.

Éponge à barillet oblong

Lors de la plongée suivante, je découvre l'épave rouillée d'un vieux bateau de pêche, un monticule arrondi en forme de cerveau Euphyllia parancora corail et un concombre de mer blanc rare avec de minuscules pointes et des taches noires entourées d'un halo blanc que je n'avais jamais vu auparavant.

Épave d'un bateau de pêche

Monticule de corail fleuri, île Peel

La côte est de l'île Garove abrite ce que je considère comme les plus beaux récifs des îles Vitu, et c'est probablement le secret le mieux gardé d'Alan. Il me dévisage ensuite d'un air narquois et me demande : « Qu'as-tu pensé de cette plongée ? »

Banc de Lama

Au-delà du cap Watuwabuna, au large du mouillage du même nom, ce récif est pratiquement sans courant. C'est juste après le lever du soleil et nous utilisons des lampes torches pour explorer le tombant.

J'ai un problème avec mon appareil photo sous-marin. Le zoom et même l'obturateur se bloquent sans prévenir, et je ne sais pas comment résoudre le problème. De retour en cabine, l'appareil semble fonctionner, mais le problème se reproduit.

Je pense à vaporiser du WD40 dans la fenêtre du bouton du boîtier et, comme par magie, le aide Le problème est résolu. Je reprends mes prises de vue sans incident lors de la plongée suivante, avec un banc de platax de Teira (Platax teira), des licornes élégantes, des coureurs arc-en-ciel, un banc de vivaneaux noirs, des nuages ​​de balistes océaniques, des carangues à gros yeux, des vivaneaux à queue de pagaie (Lutjanus gibbus) et le mérou corail à nageoires hautes.

Poisson chauve-souris Teira à Lama Shoal

Mérou corail

Carangue à gros yeux

Il y a même un grand banc de barracudas à nageoires noires (Sphyraena qenie) tourbillonnant dans le bleu – c'est le paradis des photographes.

Barracuda à nageoires noires, banc de Lama

Vivaneau noir

Empereur à nageoires jaunes

Carte à puce

Le récif de Barney

Corail Dendronephthya, récif de Barney

C'est un scénario identique le lendemain matin, avec quelques plongées sur ce récif de forme carrée plus au nord de Lama Shoal, avec des murs de tous les côtés, jusqu'à 45 m sur le sable.

Bancs de carangues à gros yeux et de vivaneaux rouges (Lutjanus Bohar), des vivaneaux noirs et des vivaneaux de minuit se mélangeant et un banc de batteurs à longues nageoires (Kyphosus vaigensis) sont visibles sur le bord du dénivelé.

vivaneau

École de batteurs à longues nageoires

Grande éponge orange sur le mur de Barney's Reef

Au sommet du récif, une bande de gaterins diagonaux (Plectorhinchus lineatus) Gardez un œil sur moi tandis que je m'approche furtivement. Un ravissant chromodoris de Kunie (Chromodoris kuniei), et un crabe orang-outan (Oncinopus sp) en corail bulle complète mon photo séance exquise – une excellente plongée en effet !

Gaterins diagonaux

Chromodoris de Kunie

Crabe orang-outan dans un corail à bulles, Barney's Reef

Anémone et éponges, Barney's Reef

Poisson-chirurgien mimétique

La semaine de plongée touche à sa fin lorsque, en milieu d'après-midi, le capitaine Alan décide de retourner à Kimbe Bay. Nous effectuerons nos dernières plongées le lendemain, à 9 h. FeBrina jette l'ancre dans une baie protégée de la côte nord-est de la péninsule de Willaumez.

Réveillé à 5.15hXNUMX, je vérifie ma bouteille et mon équipement au poste de plongée. Il fait sombre dehors et il pleut. Une volée de petits oiseaux ressemblant à des océanites tempête vole autour du bateau. Lucas, tout joyeux, m'annonce que nous allons plonger sur une épave d'avion japonais ce matin.

Guide de plongée Lucas

Zéro japonais

Plongeurs sur l'épave du Zero japonais

De la queue

Vue de face avec accessoire

Situé dans une baie abritée au pied du mont Wangore, un avion emblématique découvert en 2000 par des pêcheurs locaux repose sur un lit volatil de limon brun à 15-17 m.

Produit en août 1942, le chasseur japonais Zero faisait partie de l'Airgroup 204, qui quitta Rabaul le 27 décembre 1943, alors que la 1ère division des Marines américains débarquait au cap Gloucester, à la pointe sud-ouest de la Nouvelle-Bretagne.

Suite à un problème technique, le pilote Tomi Haru Honda a atterri en eau peu profonde près de la péninsule de Willaumez. Le Zero est dépourvu de marquages, mais il est resté intact.

Des éponges grises encroûtantes enveloppent le fuselage comme un linceul. Dressée, l'une des pales de l'hélice porte des éponges rouges remarquables, avec trois amas de coraux bulles à sa base.

L'hélice du Zero avec des éponges rouges et du corail à bulles

Freddie montre la mitrailleuse à gauche aile

Une anémone blanche saisissante, ornée d'un poisson-clown rose, a élu domicile derrière le cockpit ouvert. Freddie désigne la mitrailleuse à l'extrémité gauche. aile comme des lèvres douces peintes (Diagramme pictum) se faufilent, curieux des visiteurs du jour.

Conclusion

Journée déco – Pierre dans le cratère du volcan Mt Garbuna

Perroquet Eclectus femelle dans la forêt du mont Garbuna

Deux calaos de Blyth

Le réchauffement climatique et l'augmentation des températures de l'eau ont davantage affecté la baie fermée de Kimbe que les îles Vitu, qui sont ouvertes sur la mer de Bismarck, et certains coraux durs ont été considérablement affectés.

Cependant, ce n'est pas le cas de toutes les espèces, et les coraux mous, fouets et rouges restent toujours aussi spectaculaires. Si les températures baissent avec le temps et que les conditions reviennent à la normale, les coraux pourront se régénérer – croisons les doigts.

Pierre Constant est l'auteur du beau livre de 1998 Manus, Îles de l'Amirauté – Le Monde perdu des Titans (PNG) et fonctionne Expérience de vie CalaoContactez-le à calaolife@yahoo.com. En savoir plus sur le bateau de croisière FeBrina.

