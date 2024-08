Un corail vieux de 600 ans révèle les changements dans le Pacifique depuis 1370

Le corail géant en nid d'abeille des Fidji a suivi le climat, rapportent JUAN PABLO D'OLIVO de l'Universidad Nacional Autónoma de Mexico, ARIAAN PURICH de l'Université Monash et JENS ZINKE de l'Université de Leicester.

Un seul corail des Fidji, âgé de plus de 600 ans, a enregistré les variations des températures de l'océan Pacifique au cours de sa longue vie.

Les scientifiques savent que le Pacifique s'est généralement réchauffé au fil des siècles, avec des vagues de chaleur marines et blanchissement généralisé des coraux ces dernières années en raison du changement climatique anthropique. Mais on pense qu’il y a eu des années plus fraîches et plus chaudes – et même des décennies – tout au long du chemin.

Bien sûr, il est difficile d’en savoir beaucoup sur cette variabilité, car il existe très peu d’enregistrements continus remontant à des centaines d’années.

Notre recherche, maintenant publiée dans Science Advances, permet de combler ces lacunes. Nous avons utilisé un échantillon provenant d'un seul et énorme Diploastrea heliopora corail, parfois appelé corail en nid d'abeille. Ce spécimen inhabituellement ancien a été découvert en 1998 et les scientifiques en ont prélevé un échantillon en le forant. Nous avons maintenant analysé cet échantillon à l’aide de techniques scientifiques modernes.

Nous avons combiné ce long enregistrement de coraux avec celui d'autres coraux de l'archipel fidjien pour construire une chronologie maîtresse de la température dans les eaux fidjiennes. Depuis les années 1990, nous disposons de nombreuses données provenant de bouées météorologiques, de satellites et d'autres instruments à combiner avec celles-ci.

Cela signifie que l'enregistrement des coraux s'étend techniquement sur 627 ans et peut nous indiquer quelle était la température de la mer autour des Fidji entre les années 1370 et 1997. Il s'agit du plus long enregistrement continu de température de ce type dans l'océan tropical.

Ce corail contient six siècles d'histoire environnementale (Joel Orempuller / IRD)

Le corail peut être une fenêtre sur le passé

Les coraux massifs peuvent vivre de nombreuses années, formant continuellement un squelette de carbonate de calcium qui s'accumule en couches au-dessus de l'ancien squelette. La partie vivante du corail n’occupe que les premiers millimètres. À mesure que de nouvelles couches sont ajoutées, le vieux squelette est libéré par le corail, laissant ainsi une trace des conditions passées.

En particulier, nous avons recherché le rapport entre deux éléments présents dans le squelette du corail : le strontium et le calcium, qui agissent comme un indicateur de la température de l'eau de mer.

Lorsqu’il y a moins de strontium que de calcium dans les squelettes des coraux, cela signifie que l’eau était chaude lorsque le corail était vivant, et vice versa. Nous avons analysé ces éléments à l'aide d'appareils de spectrométrie de masse, qui quantifient la composition élémentaire des matériaux, même à de très faibles concentrations.

Les données de température passées du corail montrent comment les modèles climatiques tels que oscillation interdécennale du Pacifique ont évolué au fil des siècles, offrant un contexte crucial pour comprendre les tendances actuelles et futures du climat.

L’océan Pacifique est un facteur majeur de variabilité climatique à travers le monde. Le plus célèbre est que le Pacifique passe d’un état El Niño à un état La Niña toutes les quelques années, lorsque les changements de température dans l’océan entraînent des changements majeurs dans les précipitations et le développement de cyclones.

Pourtant, même ce cycle est tenu sous contrôle par l'oscillation interdécennale, qui implique un changement des températures entre le Pacifique nord, sud et tropical tous les 15 à 30 ans.

Le réchauffement moderne dans son contexte

Les coraux géants peuvent contenir des histoires vieilles de plusieurs siècles dans leur histoire de croissance ou dans la composition chimique de leur squelette. Par exemple, le corail indique qu’il y a eu une période chaude notable entre 1370 et 1553, lorsque la mer autour des Fidji était presque aussi chaude qu’elle l’est aujourd’hui. Cela souligne à quel point le système climatique du Pacifique varie naturellement.

Cependant, nous pouvons combiner nos coraux avec d’autres enregistrements paléoocéanographiques du Pacifique pour avoir une vue d’ensemble. En faisant cela, nous constatons que le réchauffement à l'échelle du Pacifique au cours du siècle dernier, en grande partie attribué au réchauffement climatique d'origine humaine, marque un écart significatif par rapport à la variabilité naturelle enregistrée au cours des siècles précédents.

Coucher de soleil aux Fidji – toutes les régions du plus grand océan de la Terre semblent devenir plus chaudes (Alex Kehr)

Alors que certaines régions du Pacifique étaient autrefois plus chaudes tandis que d'autres ont connu une ou deux décennies plus froides, et vice versa, cette relation est en train de se rompre. Le réchauffement est de plus en plus synchronisé dans l’ensemble de l’océan Pacifique tropical et subtropical.

Cela signifie à son tour de grands changements dans les pluies et cycles de sécheresse et d’inondation, car la pluie est souvent générée par l’évaporation de la vapeur d’eau au-dessus des mers plus chaudes.

Mais ce réchauffement, caractérisé par une différence relativement faible des températures des océans à travers le Pacifique, n’est pas typique de ceux des six derniers siècles. Cela suggère que le réchauffement du Pacifique depuis le début du 20e siècle pourrait entraîner des changements sans précédent dans l’oscillation interdécennale.

Implications pour le climat futur

Comprendre le comportement à long terme de l’oscillation interdécennale du Pacifique est crucial pour prédire les futurs changements climatiques.

Récemment, une autre étude sur les coraux de la Grande Barrière de Corail d'Australie et de la mer de Corail qui l'entoure, a montré que les températures des récifs lors de cinq événements récents de blanchissement des coraux étaient les plus élevées des 407 dernières années. Le plus grand récif du monde est en grave danger.

Nos propres travaux montrent que l’océan autour des Fidji est le plus chaud qu’il ait jamais connu au cours des 653 dernières années. Ces changements pourraient entraîner des conditions météorologiques plus extrêmes, telles que des sécheresses prolongées ou des cyclones tropicaux plus intenses, avec des conséquences importantes pour les millions de personnes vivant dans la région.

Notre étude montre pourquoi les coraux massifs à longue durée de vie sont si importants en tant qu'archives des changements climatiques passés, alors que leur avenir est compromis par le réchauffement des océans. La préservation de ces coraux géants est vitale.

