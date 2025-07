La beauté des récifs coralliens est la clé de leur survie

C'est pourquoi nous avons trouvé un moyen de mesurer cette beauté, expliquent TIM LAMONT de l'Université de Lancaster et GITA ALISA et TRIES BLANDINE RAZAK, tous deux de l'Université IPB en Indonésie

Pourquoi les gens se soucient-ils des récifs coralliens ? Pourquoi leurs dommages causent-ils de tels dommages ? inquiétude et indignation? Qu'est-ce qui pousse les gens à aller à grandes longueurs à protéger et restaurer eux?

Bien sûr, c'est en partie à cause de leur importance écologique et valeur économique – mais aussi parce qu'ils sont magnifiques. Les récifs coralliens en bonne santé comptent parmi les écosystèmes les plus spectaculaires de la planète – et cette beauté est loin d'être superficielle.

Il renforce la valeur du patrimoine culturel, soutient les industries touristiques, encourage la gestion des océans et approfondit les liens émotionnels des gens avec la mer.

Mais comment mesurer une telle beauté ? Et une fois détruite, peut-elle être reconstruite ?

Traditionnellement, de nombreux programmes de surveillance et de restauration des récifs coralliens négligent leur beauté, la considérant trop subjective pour être mesurée. Et en tant qu'équipe de scientifiques, cela nous a frustrés. Nous savions que pour exploiter au mieux cet élément moteur de la conservation des coraux, nous devions être capables de mesurer leur beauté.

D'une certaine manière, c'est une tâche impossible. Mais notre nouvelle étude s'attaque à ce défi en proposant un moyen de quantifier la valeur esthétique d'un récif corallien, ainsi que de mesurer sa récupération lorsque les récifs précédemment endommagés sont restaurés.

Les récifs coralliens sains, riches en couleurs, formes et textures diverses, sont considérés comme l'un des écosystèmes les plus spectaculaires visuellement sur Terre (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

programme Mars

Notre équipe internationale de scientifiques marins travaille à le programme de restauration des coraux de Mars (le plus grand projet du genre) dans le centre de l'Indonésie. Ici, les communautés locales et les entreprises internationales collaborent depuis plus de dix ans pour reconstruire des récifs autrefois décimés par la pêche à la dynamite.

Cette méthode de pêche illégale utilise des explosifs pour étourdir et tuer les poissons afin de les récupérer facilement, tout en réduisant les récifs coralliens en décombres, anéantissant des communautés récifales entières en quelques secondes.

Ce projet indonésien a déjà des récifs coralliens régénérés avec succès. Mais nous voulions savoir si ce programme avait réussi à recréer l’attrait visuel d’un écosystème récifal naturel.

Des plongeurs travaillent ensemble à la restauration d'un récif dans le cadre du plus grand projet de restauration corallienne au monde. Les structures métalliques soutiennent des fragments de corail individuels qui, au fil du temps, se développent pour former un récif corallien restauré (Indo-Pacific Films, CC BY-NC-ND).

Nous avons pris des photos standardisées des fonds marins avec des paramètres qui ajustent automatiquement la balance des blancs et la couleur pour compenser les conditions de luminosité sous-marine. Cela nous a permis de capturer des couleurs précises dans des conditions d'eau peu profonde constantes sur des sites récifaux sains, dégradés et restaurés.

Ensuite, nous avons mené en ligne Des enquêtes ont été menées auprès de plus de 3,000 XNUMX participants, leur demandant de comparer des paires de photos et de choisir celle qu'ils trouvaient la plus belle. Nous avons ainsi pu attribuer une note à chaque photo. Nos résultats ont montré que des personnes d'horizons très différents partageaient systématiquement des opinions similaires sur la beauté des récifs.

Qu'ils soient jeunes ou âgés, originaires de pays dotés ou non de récifs coralliens, ou qu'ils aient des niveaux d'éducation et de connaissance de l'océan différents, les répondants ont tendance à privilégier les images présentant une importante couverture corallienne, des couleurs vives et des structures coralliennes complexes. Cela suggère une appréciation commune de la beauté des récifs coralliens florissants.

Nous avons également utilisé ces notes pour former un algorithme d’apprentissage automatique basé sur l’IA afin de prédire de manière fiable les préférences visuelles des gens pour les photographies de différents habitats coralliens.

Un récif corallien sain à Sulawesi, dans le centre de l'Indonésie (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Les résultats des sondages et de l'algorithme d'apprentissage automatique étaient identiques. Les images de récifs restaurés étaient systématiquement jugées aussi belles que celles de récifs sains, et bien plus esthétiques que celles de récifs dégradés.

C'est encourageant et important. Cela montre que les efforts visant à reconstruire ces écosystèmes charismatiques peuvent recréer la beauté qui les rend si précieux.

Suivi de la récupération

Nous avons constaté que la beauté était fortement liée au nombre de couleurs présentes dans l'image, à la proportion de coraux vivants et à la complexité de leurs formes. En revanche, les images montrant des champs de débris gris de coraux morts, peu vivants, étaient systématiquement classées au plus bas.

Nos résultats suggèrent que la promotion d’une gamme de couleurs et de formes de coraux différentes aidera non seulement la vie marine, mais restaurera également la valeur visuelle, culturelle et touristique des récifs coralliens florissants.

Les experts en restauration des récifs peuvent y parvenir en choisissant des coraux donneurs – des coraux sains transplantés sur des sites dégradés pour favoriser la récupération – pour ajouter de la couleur et de la variété aux récifs qu’ils plantent.

Cela signifie également que la récupération des récifs coralliens peut être suivie à l’aide de méthodes simples. photosurveillance basée sur les données, comme celle utilisée dans notre étude.

Les récifs coralliens nécessitent des soins à long terme pour survivre, prospérer et préserver leur beauté et leur fonction écologique. Pour éviter que les acquis de la restauration initiale ne soient rapidement perdus, ces efforts doivent s'accompagner d'une surveillance et d'un entretien continus.

Tout développement touristique autour des récifs restaurés doit également être géré avec soin et de manière durable.

La restauration et les pratiques touristiques durables peuvent contribuer à protéger et à pérenniser les bénéfices écologiques et sociaux de récifs magnifiques et sains. À terme, la restauration de récifs magnifiques sera essentielle pour les communautés qui dépendent du tourisme marin et pour inciter les populations à prendre soin de l'océan.

