Payer les pêcheurs pour relâcher les requins : il y a un piège

Inciter les communautés de pêcheurs à relâcher les requins et les raies capturés accidentellement dans leurs filets peut être une mesure positive pour la conservation, mais cette approche peut avoir des conséquences imprévues, explique HOLLIE BOOTH de l'Université d'Oxford.

Les requins et les raies font partie des espèces les plus menacées au monde, principalement en raison de surpêcheIls sont parfois ciblés pour leurs nageoires et leur chair, mais le plus souvent capturés accidentellement dans des filets destinés à capturer d'autres poissons. Le déclin de ces prédateurs océaniques peut perturber réseaux trophiques, nuire revenus du tourisme et s'aggraver le changement climatique en compromettant la résilience des écosystèmes océaniques.

Cependant, il est difficile de mettre un terme à la surpêche des requins et des raies, car la dynamique sociale qui l’entoure est complexeDe nombreuses espèces menacées sont capturées dans le cadre de pêcheries artisanales mixtes dans les zones côtières tropicales, où les ménages dépendent des poissons qu’ils capturent – ​​y compris des requins et des raies en voie de disparition – pour leur alimentation et leurs revenus.

Depuis cinq ans, je cherche à soutenir la vie marine et les populations qui dépendent de la pêche. Je fais partie d'une équipe internationale de chercheurs interdisciplinaires qui se concentrent sur la conservation des requins et des raies dans les pêcheries artisanales en Indonésie.

La collaboration entre chercheurs et pêcheurs est un élément clé de tout programme de conservation réussi (© Francesca Page)

Notre nouvelle étude, vient de paraître dans Science Advances, suggère que payer les pêcheurs pour relâcher les espèces menacées peut encourager les comportements de conservation et promouvoir le bien-être des pêcheurs.

Cependant, de tels paiements peuvent également avoir des conséquences imprévues, qui pourraient compromettre les objectifs de conservation. Il est donc très important de concevoir des incitations avec soin et d’évaluer rigoureusement les initiatives au fur et à mesure de leur progression.

Don de Dieu

Bien que les requins et les raies ne soient pas nécessairement ciblés par les pêcheurs artisanaux, des espèces menacées telles que les requins-cales et les requins-marteaux sont fréquemment capturées.

Des millions de requins en danger critique d'extinction, comme ce poisson-coin, sont tués chaque année en s'empêtrant dans des filets de pêche non sélectifs (© Francesca Page)

Dans notre étude de 2020Les pêcheurs nous ont souvent dit que les poissons-coins et les requins-marteaux ne sont que des « prises accessoires ». Cependant, une enquête plus approfondie a révélé que les pêcheurs restent réticents à réduire les prises de ces espèces, car cela les empêcherait de pêcher. perdre de la nourriture et des revenus.

« Cela rapporte plus d'argent, même si ce n'est pas l'objectif », nous a confié un pêcheur. « C'est subsistance(un don de Dieu). « Si je le rends à l'océan, il est moubazir« (gaspillage et Dieu sera mécontent).

Sachant cela, nous avons exploré les différentes incitations positives et négatives qui pourraient motiver les pêcheurs doivent changer leur comportementNous avons constaté que les paiements conditionnels en espèces, qui compensent les pêcheurs qui relâchent en toute sécurité des poissons-coins et des requins-marteaux dans la mer, pourraient constituer une solution. manière rentable pour conserver ces espèces sans nuire aux moyens de subsistance des pêcheurs.

Inspiré par nos résultats, j’ai travaillé avec des étudiants et des collaborateurs pour créer une petite organisation caritative locale afin de mettre nos conclusions en pratique. Kebersamaan pour Lautan (une expression indonésienne qui signifie « ensemble pour l’océan »).

Nous avons convenu d'indemniser les pêcheurs avec des paiements en espèces - généralement de 2 à 7 dollars américains (1.50 à 5 livres sterling) par poisson - s'ils soumettent leur demande. vidéos des poissons-coins et des requins-marteaux relâchés en toute sécurité.

Tester l'incitation

Cependant, les incitations peuvent modifier les comportements de pêche de manière imprévue. Par exemple, les pêcheurs pourraient augmenter leurs prises pour recevoir davantage de paiements, au détriment des objectifs de conservation. Ces paiements pourraient également être versés à des personnes qui réduiraient de toute façon leurs prises, ou pourraient alléger les contraintes budgétaires et permettre aux pêcheurs d'acheter davantage de filets.

Pour voir si et comment les paiements de conservation fonctionnaient dans la pratique, nous avons réalisé une Expérience contrôlée, répartissant au hasard 87 navires d'Aceh et de l'ouest de Nusa Tenggara en Indonésie en deux groupes.

Petits bateaux de pêche dans le port d'Aceh, Indonésie (© Francesca Page)

Un groupe s'est vu offrir une compensation pour les remises à l'eau vivantes, tandis que l'autre ne l'a pas reçue. Nous avons recueilli des données sur les remises à l'eau vivantes déclarées et les prises conservées de requins-marteaux et de requins-coins, ainsi que sur le niveau de satisfaction des pêcheurs à l'égard du programme et de la vie en général. Nous avons ensuite comparé les deux groupes.

Depuis le lancement du programme de remise à l'eau payante en mai 2022, plus de 1,200 XNUMX requins-marteaux et requins-serpents ont été relâchés en toute sécurité. Tous les pêcheurs participants et leurs familles se sont dits satisfaits.

« Nous utilisons l'argent de l'indemnisation pour subvenir à nos besoins quotidiens. Nous espérons que le programme se poursuivra », a déclaré l'épouse d'un pêcheur participant.

Le projet KUL relie la conservation et le bien-être communautaire en encourageant les pêcheurs à relâcher les requins et les raies en danger critique d'extinction (© Francesca Page)

Rebondissement

Toutefois, nos données expérimentales Les 16 premiers mois du programme (mai 2022 – juillet 2023) ont révélé un retournement de situation. Bien que la compensation ait incité à relâcher des poissons vivants, les résultats ont suggéré que certains pêcheurs avaient délibérément augmenté leurs prises pour obtenir davantage de paiements.

Mon équipe et moi-même avons d'abord été déçus par le résultat. Cependant, sans cette expérience rigoureusement contrôlée, nous n'aurions jamais pu détecter ces conséquences inattendues.

Suite à nos résultats, nous avons révisé le tarif des compensations et limité le nombre de remises à l'eau indemnisées que chaque navire peut réclamer par semaine. Nous testons également un nouveau système d'échange d'engins de pêche, où les pêcheurs échangent leurs filets contre des nasses, dont le taux de prises accessoires est bien plus faible. Les données préliminaires suggèrent que ces changements ont renforcé l'efficacité du programme.

Rusdi, un pêcheur local de KUL, plonge pour inspecter l'un des nouveaux pièges à poissons (© Francesca Page)

Notre équipe à Oxford travaille en étroite collaboration avec d’autres chercheurs locaux et organisations de conservation pour les aider à concevoir et à évaluer leurs propres programmes d’incitation adaptés au niveau local.

Une autre étude récente d'une association caritative de conservation Requin-renard d'Indonésie montre que son programme de moyens de subsistance alternatifs a réduit les captures de requins-renards en voie de disparition de plus de 90%.

La collaboration de Hollie Booth avec des pêcheurs indonésiens pour réduire les prises accessoires de requins – film de Liam Webb

Les incitations positives constituent un instrument important pour résoudre la crise de la biodiversité de manière équitable. Il est injuste et inéquitable d'attendre des petits utilisateurs des ressources des pays en développement qu'ils supportent la majeure partie des coûts de la conservation, en particulier lorsque les utilisateurs des océans plus riches et plus puissants, comme les entreprises commerciales de produits de la mer, sont à l'origine de conséquences majeures. impacts négatifs de la surpêche tout en extrayant d’énormes profits.

Toutefois, les incitations à la conservation doivent être bien conçues et rigoureusement évaluées pour garantir qu’elles encouragent les bonnes actions et produisent les résultats escomptés.

Pêcheur d'Aceh (© Francesca Page)

Hollie Booth est chercheur associé en sciences de la conservation à l' Université d'Oxford. Cet article est republié de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

