Plongée dans la boue à Pemuteran

ARNE HODALIC est un plongeur très expérimenté, mais les plaisirs macro de la plongée avec des créatures dans le nord-ouest de Bali en Indonésie étaient quelque chose de totalement nouveau pour lui. Tout est une question de plaisir de collectionner, dit ce nouveau converti, qui a pris les photos

Tout a commencé comme la plupart des mauvaises idées : autour d'un café et d'une conversation informelle. Après des années passées à explorer les récifs coralliens du monde entier, je pensais avoir tout vu.

« Il ne s'agit pas de couleurs éblouissantes ou de récifs tentaculaires ; c'est en fait assez dérangeant », disaient mes nouvelles connaissances. J'étais intrigué.

Pemuteran au nord-ouest de Bali

Un mois plus tard, j'étais en route vers le nord-ouest de Bali, avec une valise surchargée de matériel photo, prêt à voir de quoi il s'agissait.

À première vue, la plongée dans la boue semble dépouiller les sites de plongée traditionnels du glamour et les remplacer par des lieux insolites. Imaginez un fond marin de sable volcanique sombre, de limon boueux et, oui, d'une ou deux canettes rouillées de temps en temps. Pas vraiment digne des cartes postales. Pourtant, ce décor sans prétention abrite certaines des créatures les plus fascinantes de l'océan.

De loin : il faut d'abord choisir un endroit prometteur

Le terme « muck-diving » a été inventé dans les années 1980 par le plongeur Bob Halstead, et l'Asie du Sud-Est est depuis devenue son cœur de métier. Pour les photographes, c'est comme explorer un marché d'antiquités : chaque plongée promet des trouvailles rares et insolites.

Ces environnements dégradés facilitent l'observation de créatures qui ne vivent pas sur les récifs coralliens ou qui y sont beaucoup plus difficiles à trouver. Sans structures coralliennes tentaculaires pour se cacher, elles sont plus visibles et leur vie quotidienne devient plus facile à observer et à photographier.

Un véhicule abandonné mérite d'être examiné pour voir ce qui vit dessus

Même si la plongée dans la boue ne plaît pas à tout le monde à première vue, elle a de nombreux adeptes parmi les plongeurs et les photographes sous-marins qui cherchent à s'éloigner des habituels suspects. C'est l'occasion de plonger dans un monde complètement différent, rempli de créatures vraiment spéciales.

Alors que le moment de ma première plongée dans la boue approchait, plonger dans ce qui ressemblait à un jardin oublié de quelqu'un commençait à me sembler une très mauvaise idée. Lorsque je suis descendu pour la première fois sur le fond trouble, je n'ai pas été impressionné. Le fond marin semblait stérile : juste du limon, du sable et un gobelet en plastique ici et là.

Ce n'est pas vraiment un territoire grand angle – vous devez vous rapprocher

Mais alors que j'attendais, la scène a commencé à changer. Un petit mouvement ici, un éclair de couleur là, et soudain, la « casse » était vivante.

Avec l'aide de mon guide Rafi, qui semblait avoir un sixième sens pour repérer l'invisible, il était là : un poisson-grenouille figé comme un voisin grincheux se fondant dans le décor, un poisson-tuyau fantôme imitant une feuille à la dérive, un poulpe disparaissant dans le limon avec une facilité déconcertante.

Poisson-grenouille

C'est leur domaine, et y être invité est à la fois une expérience humble et exaltante. Ce n'est pas tape-à-l'œil, mais c'est passionnant à sa manière.

Et comme la plongée dans la boue se pratique généralement dans des eaux peu profondes et chaudes, vous n'êtes pas en train de courir contre les limites de décompression ou de consommation d'air. Ces plongées vous offrent une liberté qui vous permet de vous concentrer pleinement sur l'observation et la prise de photos.

La patience est votre plus grand atout. Plus vous vous attardez, plus les fonds marins s'animent. Les nudibranches rampent comme de minuscules bijoux colorés. Les crabes et les crevettes s'affairent avec ardeur, construisant des abris et cherchant de la nourriture.

Et puis il y a les têtes d'affiche : les vers Bobbit, avec leurs mâchoires extraterrestres, et les pieuvres à anneaux bleus, dont la beauté cache un secret mortel.

Nudibranche goniobranchus réticulé

Crabe de porcelaine

Crevette à bandes de corail

Les visiteurs saisonniers ajoutent au frisson. Les papillons de mer dragons dérivent sur le sable comme des créatures du folklore. Les pieuvres imitatrices font des spectacles, se transformant en d'autres animaux avec un timing presque comique. Et les grondins volants avec leurs aile-Comme ailettes glissent élégamment comme si elles vous mettaient au défi de ne pas regarder. Ce ne sont pas seulement photo-des opportunités ; ce sont des histoires que vous emportez avec vous longtemps après la plongée.

Poisson-clown

Un crabe décorateur qui a vraiment fait des ravages

Poisson-vache à longues cornes

C'est le genre de plongée qui vous transforme. Elle déplace votre attention vers le petit, le subtil et l'étrange. C'est un exercice de patience, où les récompenses viennent à ceux qui prennent le temps d'observer attentivement. Vous revenez en vous demandant combien de fois vous avez négligé quelque chose de spécial parce que ce n'était pas bruyant ou évident.

Ici-bas, ce sont les choses calmes qui laissent la plus grande impression – si vous êtes prêt à y prêter attention et peut-être à plisser un peu les yeux.

LES 5 MEILLEURS SITES DE MUCK DIVE AU NORD DE BALI

1. BAIE DE MUCK

Qui n'aime pas faire une bonne plongée dans la boue ? Muck Bay offre un spectacle différent des récifs coralliens habituels, mais ne vous laissez pas tromper. Il regorge de vie – et quelle vie vraiment extraterrestre !

PROFONDEUR: 2-12m

HABITANTS COMMUNS : Nudibranches, grondins volants, crevettes, crabes, anguilles, hippocampes, seiches

INVITÉS SPÉCIAUX : Poissons-grenouilles, poulpes imitateurs, poissons-fantômes ornés

Syngnathe fantôme orné

2. BAIE SECRÈTE

Explorer Secret Bay à Gilimanuk est une expérience unique. La baie peu profonde offre le meilleur de la plongée dans la boue, un contraste saisissant avec les récifs de Menjagan ou de Pemuteran. Un site de plongée au crépuscule très populaire pour les photographes sous-marins et les amateurs de macro, célèbre pour ses petites créatures extraterrestres et le ver bobbit.

PROFONDEUR: 2-12m

HABITANTS COMMUNS : Anguilles-serpents, serpents de mer olive, poissons-grenouilles, nudibranches, crevettes, poissons-diables, poissons-fantômes

INVITÉS SPÉCIAUX : Vers Bobbit, serpents de mer à bandes, dragonnets, pieuvres imitatrices, grondins volants

Halgerda batangas nudibranche

3. Puri Jati

Un autre excellent site de plongée dans la boue avec une riche variété de créatures marines et différentes espèces de poulpe, idéal pour les prises de vue macro. Le fond est constitué de sable volcanique noir, ce qui en fait une toile de fond parfaite pour les gros plans à fort contraste. Comme il s'agit d'un site de plongée peu profond, nous en tirons généralement le meilleur parti et plongeons plus longtemps.

PROFONDEUR: 2-18m

HABITANTS COMMUNS : Pieuvres imitatrices, crevettes arlequins, anguilles serpents, rascasses d'Ambon, dragonnets, astronomes

INVITÉS SPÉCIAUX : Poissons-grenouilles velus, poulpes à anneaux bleus, poulpes cocotiers, nudibranches Shaun le mouton

Poisson-lézard de récif

4. MATAHARI

Matahari est un site de plongée macro récemment découvert dans la baie de Pemuteran. Ce qui le distingue, c'est qu'il s'agit du seul site de plongée juste à côté du rivage de Pemuteran qui abrite le merveilleux mimic poulpeSi vous êtes particulièrement chanceux, vous pourrez même apercevoir un ou deux dugongs !

PROFONDEUR: 4-20m

HABITANTS COMMUNS : Pieuvres imitatrices, anguilles de jardin, crevettes squelettes roses

INVITÉS SPÉCIAUX : Dugongs, raies pastenagues à points bleus

Une paire de crevettes anémones

5. PLAGE NUDISTE

La plage de Nudi est un endroit idéal pour la plongée macro. Sa pente de sable blanc parsemée de bancs de coraux abrite de nombreux nudibranches, dont des spécimens rares qui apparaissent à presque chaque plongée.

PROFONDEUR: 5-25m

HABITANTS COMMUNS : Des nudibranches à profusion !

INVITÉS SPÉCIAUX : Papillons de mer, poissons-fantômes, crevettes dansantes, hippocampes, raies pastenagues à points bleus

Crocodile à tête plate

Easy Divers Bali Easy Divers Bali est une pierre angulaire de la plongée dans le nord-ouest de Bali depuis 1998. En tant que centre de plongée écologique PADI 5* et Gold Green Dérives membre, il allie durabilité et service de premier ordre. Les groupes de plongée sont réduits, vous vous sentez donc toujours bien pris en charge. L'équipe connaît son métier, l'équipement est en excellent état et la sécurité est primordiale. Vous pouvez explorer de superbes sites de boue ou vous rendre sur l'île de Menjangan pour admirer les murs de corail verticaux dans le seul parc national de Bali. Que vous soyez novice en plongée ou que vous ayez déjà effectué de nombreuses plongées, l'équipe s'engage à ce que vous profitiez au maximum de votre séjour à Pemuteran.

