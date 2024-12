Le Komodo Aggressor prend la mer à partir de mai – avec des réductions

L'opérateur mondial de croisières en mer Aggressor Adventures est prêt à accueillir des plongeurs sur son dernier navire avec des remises spéciales de lancement allant jusqu'à 1,000 16 USD l'année prochaine à partir de début mai. Le navire de XNUMX passagers Agresseur de Komodo est un traditionnel Phinisi Un voilier indonésien en bois part à la découverte de six itinéraires au cœur du Triangle de Corail.

Les excursions de sept, neuf, dix et onze nuits couvriront le parc national de Komodo (nord), le parc national de Komodo (nord et sud), Komodo et Sumbawa, le nord et le sud de Sulawesi, la mer de Banda et l'archipel d'Alor. La région est connue pour ses murs de coraux mous immaculés, son activité pélagique prolifique et les minuscules créatures surnaturelles que l'on trouve lors des « plongées sur sable noir ».

Pour fêter ça, Aggressor Adventures offre Économies de 500 $, 600 $ et 1,000 XNUMX $ par personne pour les nouveaux voyages Komodo Aggressor entre le 1er mai et le 1 décembre 25. Les clients doivent effectuer leurs réservations avant le 2025 décembre 31 pour profiter des offres.

« Cette région riche est aussi agréable au-dessus de l'eau qu'en dessous », a déclaré Wayne Brown, PDG d'Aggressor Adventures. « Les majestueux dragons de Komodo, les plages de sable rose et les grands volcans créent une toile de fond étonnante pour les eaux indonésiennes qui abritent des requins-baleines, des raies manta, des requins-marteaux et de superbes récifs coralliens mous et durs.

« En tant que photographe sous-marin, je me délecte de la gamme infinie de créatures macro, comme les seiches flamboyantes, les poulpes à anneaux bleus et les poissons-fantômes ornés. Cette frontière préservée, associée au luxe et aux commodités de classe mondiale du Agresseur de Komodo, crée une aventure inoubliable pour nos invités Aggressor.

Agresseur de Komodo (Aventures d'Agresseur)

Conçu pour les plongeurs, le yacht à trois niveaux dispose de huit cabines climatisées, chacune avec une salle de bain privée et un choix de lits doubles ou jumeaux.

Deux suites à l'étage supérieur offrent des balcons privés, parfaits pour profiter du café du matin et des couchers de soleil à couper le souffle. Le chef à bord crée des spécialités indonésiennes et européennes fraîchement préparées, explique l'opérateur, servies dans une spacieuse salle à manger sur le pont principal construite en teck, bois de fer et autres matériaux indonésiens indigènes. Toutes les plongées sont effectuées à partir de deux grands canots pneumatiques de plongée.

Votre Agresseur de Komodo propose aux plongeurs des remplissages de nitrox, des tables pour appareils photo, des stations de charge, des réservoirs de rinçage et des sections séparées pour l'équipement humide et sec. Les réservations de plongée sous-marine peuvent être effectuées en ligne sur Aventures d'agresseur.

