N'emportez qu'un tuba pour ces croisières en bateau

Le voyagiste Dive Worldwide est associé à des croisières en bateau et à des excursions en centre de villégiature pour les plongeurs sous-marins, mais parfois la plongée avec tuba est tout ce qui est requis - par les plongeurs souhaitant rencontrer de près de gros animaux mais n'étant pas autorisés à interagir avec eux en plongée, par exemple, ou simplement par les non-plongeurs qui recherchent des expériences à long terme en mer.

Plongez dans le monde entier, qui propose plus de 200 destinations dans le monde entier, signale « une tendance croissante parmi ses clients » pour les itinéraires spécifiques à la plongée avec tuba alors qu'il introduit deux vacances de ce type pour 2025, en Indonésie et aux Maldives.

« Des animaux emblématiques comme les requins-baleines et les raies manta aux récifs coralliens vibrants, une grande partie de la magie de nos océans se produit dans les eaux peu profondes, et ces expériences merveilleuses sont désormais aussi accessibles aux plongeurs avec tuba qu'aux plongeurs », explique Phil North, responsable de la marque de l'opérateur.

Votre Aventure de plongée avec tuba dans le Triangle de Corail c'est une semaine sur la mer de Corail en Indonésie sur le 27m Bugis – qui ne peut accueillir que huit passagers et dispose de huit membres d'équipage.

Construit en 2022, le bateau en bois a été conçu pour avoir un impact environnemental minimal, sans plastique à usage unique utilisé à bord et fonctionnant avec un carburant synthétique fabriqué à partir de déchets plastiques.

De mai à septembre, il visite Komodo et de novembre à fin mars, il se rend à Raja Ampat, épicentre de la biodiversité. Les sorties de plongée avec tuba commencent en mars et coûtent à partir de 3,495 XNUMX £ par personne pour sept nuits d'hébergement et une nuit à Jakarta (les deux en même temps), les transferts et les vols aller-retour depuis le Royaume-Uni.

Le spectacle des raies manta peut être apprécié en plongée libre

Croisières de conservation avec plongée libre aux Maldives sont dédiés aux rencontres avec les raies manta ou les requins baleines et sont organisés en partenariat avec le Manta Trust et le Maldives Whale Shark Program, avec des opportunités de s'engager dans des projets de science citoyenne et de découvrir la culture locale en cours de route.

Sept nuits à bord (deux personnes partageant une cabine), activités et accompagnement, transferts et vols aller-retour depuis le Royaume-Uni compris, sont proposées à partir de 2,545 2 £ par personne. Les départs sont prévus les 2 février, 23 mars, 18 mars, 4 août, 21 octobre et XNUMX décembre.

