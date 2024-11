Flores, porte d'entrée de Komodo

Dragons, raies manta, créatures rares et restes d'Hommes Hobbits attendent le plongeur qui visite le parc national de Komodo, une réserve magique mais qui a aussi ses défis à relever. PIERRE CONSTANT nous en livre son aperçu en mots et en images

L'archipel indonésien se situe au carrefour de trois grandes plaques tectoniques : indo-australienne, eurasienne et pacifique. Les petites îles de la Sonde font partie de l'arc Banda occidental, entre Java et les îles Banda, dont l'origine est volcanique tertiaire.

L'île de Flores fait partie de cet arc intérieur de jeunes îles volcaniques, comprenant d'ouest en est Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo et Rinca, puis continuant jusqu'à Solor, Pantar, Alor, Kambing et Wetar.

Le volcanisme initial qui a formé Flores était sous-marin. Au cours de la période du Miocène moyen, du grès et du calcaire se sont déposés sous l'eau dans des bassins qui entourent la colonne volcanique de Flores.

Seize sites fossilifères ont été découverts sur l'île, abritant des tortues géantes et un éléphant pygmée vieux de 900,000 XNUMX ans. Stegodon sondeurLes fossiles de vertébrés comprennent le dragon de Komodo (Varanus komodoensis), le crocodile et l'éléphantoïde Stegodon floresensisCette faune hautement endémique a été éradiquée par une éruption majeure.

En 2003, Theodore Verhoeven a exhumé des artefacts en pierre et les os de Flo, une femelle de 25 ans mesurant un peu plus d'un mètre et née il y a 1 18,000 ans. Elle représentait une nouvelle espèce, Homo floresensis, connu sous le nom de Hobbit Man, son espèce aurait habité la grotte où elle a été trouvée pendant 100,000 XNUMX ans.

Crâne de Flo, la « femme Hobbit » originale

Des fossiles de 47 stégodons individuels ont également été découverts sur le site. Les jeunes de l'espèce auraient été une source de nourriture principale pour Homo floresensis.

En 2014, d'autres restes humains beaucoup plus anciens ont été découverts à Flores, plus proches de ceux de notre ancêtre Homo erectus et est arrivé d'Afrique il y a environ un million d'années. Au fil du temps, le processus évolutif a conduit au nanisme insulaire.

Le bateau rouge

Ingénieure électronique d'origine italienne, Cinzia Mariolini est devenue une plongeuse passionnée en 1990. Instructrice de plongée en Australie et aux Maldives, elle a finalement commencé à gérer des opérations de plongée, en achetant 75 % Centre de plongée de Florès dès 2015.

Cinzia organise des excursions d'une journée au départ de Labuan Bajo, la pointe ouest de Flores, vers les îles du parc national de Komodo sur un bateau traditionnel indonésien en bois. revêtement en bois.

Nommé Mutiara Permata or Perle brillante Le « bateau rouge », comme on l'appelle aussi, mesure 21 m de long, 3.6 m de large et est équipé d'un moteur diesel Mitsubishi à six cylindres de 180 ch. Il dispose d'un équipage de sept personnes et d'une capacité de 13 plongeurs.

Proue du bateau rouge

Le port de Labuan Bajo au lever du soleil

Le parc national de Komodo couvre 2,200 26 km², comprenant une partie côtière de l'ouest de Flores, les trois plus grandes îles de Komodo, Rinca et Padar, ainsi que XNUMX îles plus petites et les eaux environnantes du détroit de Sape.

Il a été créé en 1980 initialement pour protéger le plus grand lézard du monde, le dragon de Komodo (Varanus komodoensis), et a été déclaré par l'UNESCO site du patrimoine mondial, puis réserve de l'homme et de la biosphère.

Cette partie du Triangle de Corail abrite l'une des biodiversités marines les plus riches de la planète, avec 1,000 385 espèces de poissons, 70 de coraux durs, 10 d'éponges, XNUMX dauphins, sept baleines ainsi que des raies manta, des tortues et des dugongs.

Une population de 1,200 2014 raies manta résidentes a été identifiée dans le parc. La pêche aux raies manta a été officiellement interdite en Indonésie en XNUMX.

Croisière avec une raie manta résidente à Cauldron

La journée de plongée commence tôt. Les plongeurs se retrouvent au centre de plongée Flores à 7 heures du matin. Une promenade de cinq minutes le long de la rue principale animée de Labuan Bajo mène au Pelabuhan, le port de la ville qui a l'apparence d'une marina très active de bateaux de pêche et de tourisme. Pendant la saison sèche, Labuan Bajo est un endroit poussiéreux et bruyant, où les températures montent rapidement pendant la journée.

Les brises marines apportent un soulagement bienvenu pendant la croisière de 90 minutes vers les îles, qui sont pour la plupart stériles, jaunes et grises, avec une savane herbeuse brûlée et blanchie sous le soleil brûlant. Rien d'étonnant, là où les températures atteignent en moyenne 40°C pendant la journée.

Un briefing très détaillé est donné sur le pont par Darmin, le guide de plongée indonésien de 30 ans, sur notre premier site, Siaba Besar, dans la partie nord du parc au-dessus de Rinca et Komodo.

Darmin, divemaster au Flores Diving Center

Île de Siaba Besar

Il y a des particules dans l'eau mais le jardin de corail est impressionnant et la vie marine abondante. On y voit des bancs de fusiliers rayés, des bigeyes rouges ou argentés selon leur humeur, des gaterins diagonaux (Plectothinchus lineatus), poisson-ange à masque jaune (Pomacanthus xanthométopon), des anges à six bandes et des nuées d'anthias.

Banc de thons obèses et plongeurs

Tortues vertes apprivoisées

Je remarque avec plaisir une ribambelle de tortues vertes apprivoisées qui se reposent paresseusement sur des coraux tabulaires. Fait inhabituel, l'une d'entre elles n'a pas objecté à ce que je zoome pour une photo rapprochée et un portrait. Somnolant sur le fond marin, un autre grand individu mesurait jusqu'à 1.5 m de long.

Timides de nature, une école de licornes à bosse (Bachycentron naso-sinusien) a donné lieu à une rencontre agréable. Un labre déplaceur de roches (Novacullichthys taeniourous) travaillait sur les décombres de corail.

Navneet, excellent guide de plongée indien et instructeur aux îles Andaman, nous a donné les instructions pour le site de Mawan. Il était présenté comme une station de nettoyage pour les raies manta, ce qui nous a donné envie de nous y rendre, mais aucune raie n'était visible. « Samedi dernier, nous avons eu une rencontre avec un requin-baleine ! », s'est exclamé un invité allemand. Vous avez de la chance.

Le courant allait et venait de manière gênante. Il ne se passait pas grand-chose, à part un joli poisson-clown tomate (Amphiprion frenatus) planant au-dessus de son anémone.

Poisson-clown tomate

Un panier-repas sur le pont soleil, à l'ombre de la toile, était la norme. Pour la plongée de l'après-midi, nous nous sommes dirigés vers Loh Buaya sur la côte nord-ouest de Rinca, où se trouve la station des gardes forestiers du parc national de Komodo. Cela nous offrirait une chance de rencontrer de près un dragon de Komodo.

Nous débarquons sur un ponton en bois et une passerelle cimentée nous conduit à la station du parc, où nous sommes accueillis par le garde forestier qui nous guide. En début d'après-midi, la chaleur est intense. Six dragons de Komodo de bonne taille sommeillent tranquillement à l'ombre de la baraque, attendant passivement leurs visiteurs avec un regard froid.

Armé d'un long bâton de bois, le guide a veillé à ce que nous ne nous approchions pas trop des lézards. S'en est suivie une randonnée jusqu'au sommet de la colline pour une vue panoramique sur la baie et les collines environnantes, puis une balade de 45 minutes aller-retour au cours de laquelle nous n'avons rencontré aucun dragon. Le piège parfait pour les touristes.

Un dragon s'approche d'un point d'eau à Loh Liang, île de Komodo

En 2005, j'avais eu l'occasion de vivre une expérience authentique au sud de Rinca. Le bateau avait jeté l'ancre sur une plage déserte de Horseshoe Bay et la lumière dorée de fin d'après-midi était fabuleuse. Le moment était parfait pour prendre des photos du yacht, j'avais donc demandé au capitaine la permission de descendre à terre.

« Pas sans un membre d’équipage, pour des raisons de sécurité », prévint-il. Pas de problème. Je n’étais pas sur la plage depuis cinq minutes lorsqu’un dragon de Komodo de 2.5 m émergea des buissons à environ 40 m de là.

La tête basse, il se déplaçait avec une démarche féline, la langue bifide sortant et sortant de son museau pour avoir une bonne odeur de moi, il s'approchait en balançant ses bras puissants en avant de gauche à droite. C'était un spectacle fascinant mais effrayant.

Soudain, il s'est arrêté à 20 mètres de moi alors que je le cadrais avec mon téléobjectif, un genou à terre. Avec un œil rouge diabolique, il m'a regardé un moment, la tête penchée sur le côté. Le monde s'est arrêté. Puis, comme si sa curiosité avait été satisfaite, il est retourné dans les buissons.

Sites du nord de Komodo

De nombreux sites de plongée sont plus adaptés aux débutants, avec des eaux calmes et peu de poissons. La plongée à Komodo fait la distinction entre la « marée descendante », lorsque les eaux du Pacifique s'écoulent vers le sud dans l'océan Indien, et la « marée montante », lorsque les eaux de l'océan Indien s'écoulent vers le nord dans le Pacifique.

La température de l'eau baisse de 2 à 3°C par rapport aux 28°C habituels lors d'une montée, en raison de la remontée de la fosse sud. Vous pourriez vous passer de combinaison, mais la plupart des gens portent de toute façon une combinaison de 3 mm et certains préfèrent même une combinaison de 5 mm !

En raison de leur exposition quotidienne à ces températures, les divemasters portent toujours une combinaison comprenant une cagoule. Pour plonger sur les côtes sud de Komodo et Rinca, une combinaison de 5 mm est obligatoire.

Les raies manta, l'emblème de Komodo, sont visibles à Mawan, Manta Point et Cauldron à l'est et au nord de l'île de Komodo. Le troisième jour, le plan était de plonger sur les sites du nord de Komodo : « C'est le meilleur de Komodo en termes d'action de poissons », a confirmé Cinzia. Je ne serais pas déçue.

Sur l'île de Mawan

Gaterins géants, Mawan

Requins à pointe blanche se cachant sous le corail, Pengah Kecil

Plongé à marée descendante, Castle Rock est un affleurement rocheux qui surgit de la mer. Le courant va d'ouest en est et nous avons vu des bancs de poissons-chirurgiens à nageoires jaunes (Acanthurus xanthopterus), des carangues géantes et à gros yeux, des requins à pointe blanche et des requins gris de récif, des bancs de platax de Teira, des vivaneaux rouges et des napoléons très dociles. Une grande raie aigle tachetée s'est avancée, en plein cadre, à la fin de la plongée.

Banc de poissons chauve-souris de Teira, Castle Rock

Requin à pointe blanche enceinte à Castle Rock

Banc de poissons-chirurgiens à nageoires jaunes

Raie à points bleus sur des débris de corail, Crystal Rock

Cauldron est un canal aux eaux claires entre Gili Lawa Laut et Gili Lawa Darat, avec seulement un léger courant. L'invitée Katrina d'Angleterre, travaille sur un projet de recherche pour le Fondation Marine Megafauna, est venu à bord pour faire une petite conférence sur les raies manta avant la plongée.

L'organisation, qui a débuté en 2008 au Mozambique avec les Dr Simon Pierce et Andrea Marshall, a ouvert une base à Nusa Lebongan à Bali en 2011 et s'est ensuite installée à Labuan Bajo, où Katrina a proposé des conférences hebdomadaires sur les dernières recherches.

Briefing de Katrina sur les raies manta

Au cours de la plongée, une jeune raie manta noire et blanche résidente du récif, curieuse à l'égard des plongeurs, s'est avérée être un modèle coopératif, tournant autour de nous plusieurs fois au-dessus du fond de sable blanc.

Raie manta résidente face aux plongeurs, Cauldron

Banc de vivaneaux rouges (Lutjanus bohar) avec un carangue à gros yeux au-dessus, Chaudron

Le chaudron se rétrécit en un entonnoir et un chenal appelé Shotgun, où le courant s'est intensifié. Des bancs de vivaneaux rouges et noirs et de carangues à gros yeux se rassemblent à l'entrée. L'arrêt de sécurité a été effectué de l'autre côté du Shotgun, où une colonie d'anguilles jardinières tapissait le fond sablonneux.

Les raies manta sont vieilles de 5 millions d'années, mais leur ancêtre élasmobranche remonte à 415 millions d'années. Ces poissons de fond sont également des filtreurs dotés de cinq branchies, et leur forme en diamant est conçue pour la vitesse.

Marquages ​​d'identification et rémoras sous une raie manta du récif à Cauldron

Poisson-coffre à points bleus avec plongeurs, Manta Point

Il n'y a plus Manta genre maintenant – il a été remplacé par Mobule, et deux espèces distinctes sont reconnues : la raie manta géante pélagique (Mobula birostris) et la raie manta résidente du récif (Mobula Alfredi). Les raies manta mélaniques ne constituent pas une espèce distincte, mais il existe peut-être une troisième espèce dans les Caraïbes.

Pendant la saison des amours, les femelles sont toujours suivies par les mâles plus petits qui les poursuivent. Le mâle utilise ses dents pour s'accrocher à la nageoire pectorale de la femelle. Face à face, la copulation dure de 30 secondes à deux minutes.

Après une grossesse de 12 mois, le bébé raie manta est enveloppé dans le ventre de la femelle avant la naissance, comme un épi de maïs. À la naissance, il se déplie pour révéler une envergure de 2 m.

Les raies manta ont le plus gros cerveau de tous les poissons et une espérance de vie de 40 à 70 ans. Elles se nourrissent de plancton, de plastique peut-être, de tonneaux et peuvent plonger à des profondeurs de 1,400 XNUMX m pour se nourrir. La migration des raies manta a été observée de Komodo à Bali.

Les raies manta sont inscrites sur la Liste rouge de l'UICN comme espèce vulnérable à l'extinction et leur population mondiale est en déclin, mais elles sont désormais protégées en Indonésie, où elles rapporteraient 15 millions de dollars aux touristes chaque année.

Trou dans le rocher

Batu Bolong, le « trou dans la roche »

Batu Bolong ou « trou dans le rocher » est un autre site de plongée intéressant. Situé au nord de Manta Point, au nord-ouest de l'île de Komodo, ce rocher isolé émerge à peine et horizontalement, avec une arche bien visible au sommet.

Sous l'eau, c'est un tombant à pic. A marée descendante, le courant se précipite violemment du nord au sud des deux côtés du rocher, et les plongeurs doivent zigzaguer d'un côté à l'autre dans la zone protégée.

Napoléon et jack thon rouge, Batu Bolong

Coraux de table et coraux staghorn à Batu Bolong

De nombreux poissons s'y rassemblent, des licornes élégantes, des licornes de Vlaminck et des carangues à nageoires rouges aux gaterins géants (Plectorhinchus albovittatus), avec des tortues imbriquées se nourrissant de corail. De grands coraux tabulaires dans les eaux peu profondes abritent des nuages ​​d'anthias, de demoiselles, de poissons-perroquets et de labres.

Les napoléons sont une espèce commune et on a parfois la surprise d'apercevoir un grand serpent de mer à bandes en chasse. À marée montante, lorsque le courant s'inverse, les températures chutent de 28°C à 25°C.

Serpent de mer à bandes en chasse sur les coraux orange cup, Batu Bolong

Tatawa Nord était un changement bienvenu. L'île était sèche, vallonnée et brunâtre avec des falaises volcaniques blanches et des plages de sable blanc désertes.

Le paysage sous-marin était celui d'une pente colorée et d'un jardin de corail, avec des rochers et des patates couvertes de coraux mous orange et blancs, Dendronéphthya violet et Tubastrée coraux verts et grandes éponges tubulaires brunes.

Coraux mous, poissons-anges à six bandes et gaterins diagonaux sur l'île Tatawa Nord

Platax à bord orange (Platax pinnatus) dans une station de nettoyage de Tatawa

Coraux mous orange et blancs et étoile de mer bleue, Tatawa Nord

Avec de nombreux poissons de récif, quelques tortues imbriquées broutant sur le récif et des opportunités de photos grand angle contre le soleil, l'environnement stimulant était un enchantement.

Émerveillement et magie

Tout comme les Galápagos, le nom de Komodo est entouré d'une aura de respect et de magie. Cependant, le parc national de Komodo (KNP) pourrait être victime d'une célébrité qui pourrait éventuellement conduire à sa chute.

Crevette nettoyeuse sur corail à bulles

Lors de mes dernières plongées à Castle Rock et Crystal Rock dans le nord, j'ai été choqué par la présence de 15 bateaux de plongée sur place, ce qui se traduit par une foule de plongeurs sous l'eau. Ce n'est pas ce que l'on pourrait définir comme une expérience authentique et immaculée.

À la fin des années 1990, 30,000 36,000 personnes visitaient le parc national de Komodo. Ce nombre est passé à 2009 2015 en 95,410, à 2018 176,000 en XNUMX et à XNUMX XNUMX en XNUMX, avec d'énormes projections pour les années à venir.

Village traditionnel de Manggarai, Belaraghi

Enfants du village de Gelakoko

La situation devenait incontrôlable et plusieurs opérateurs de plongée de Labuan Bajo, dont le Flores Diving Centre, élevaient la voix pour exprimer leur désapprobation. Compte tenu des frais élevés imposés aux visiteurs et aux plongeurs, la direction du KNP était-elle plutôt irresponsable ?

L'évaluation des perspectives de conservation du KNP au titre du patrimoine mondial de l'UICN de 2017 avait dénoncé des pratiques de pêche abusives et illégales ainsi qu'une augmentation incontrôlée du nombre de touristes. La population humaine représentait également de graves menaces en termes de pollution et de déchets, et l'inscription du KNP au patrimoine mondial est devenue une « préoccupation majeure ».

Gobie sur tige d'hydraire

Des plongeurs se détendent à la surface à la fin d'une plongée

Les pêcheurs ne respectaient pas les zones interdites et les prises de requins augmentaient ; les gardes forestiers ne faisaient pas respecter ni ne sanctionnaient efficacement les contrevenants, les sorties de plongée en bateau augmentaient de manière exponentielle – tout cela exigeait une réglementation de l’accès des bateaux aux sites de plongée.

Des installations d'amarrage devaient être mises en place pour éviter d'endommager les récifs coralliens. Un zonage était nécessaire pour autoriser ou interdire certaines activités.

Puis la pandémie de Covid est arrivée et, en 2022, le tourisme était retombé à environ 50,000 2023 par an. En 300,488, le parc a accueilli 2019 2024 visiteurs, soit une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente. Alors que le nombre de visiteurs à Labuan Bajo a quadruplé entre XNUMX et XNUMX, il devrait atteindre le million cette année.

Îles de Labuan Bajo

Une étude précédente indiquait que le nombre de visiteurs annuels à Komodo devrait être limité à un maximum de 219,000 XNUMX en raison de l'impact des grandes foules sur le comportement des dragons de Komodo. Les autorités cherchent depuis longtemps des moyens de limiter le nombre de visiteurs en augmentant les droits d'entrée dans le parc.

La direction du parc, la BTNK, prévoit désormais de le fermer certains jours de la semaine pour régénérer l'écosystème et rediriger les touristes vers d'autres attractions de la région. Cette politique devrait être mise en œuvre à partir de 2025. Les habitants de l'île de Komodo sont contre ce projet, car leurs revenus et leurs moyens de subsistance dépendent du tourisme.

Le prix d'entrée journalier pour l'île de Padar est actuellement de 150,000 7.40 roupies (250,000 £) en semaine et de 12.40 2024 roupies (400,000 £) le week-end. Pour les personnes partant en croisière, le prix d'entrée au KNP a été actualisé en avril 700,000 à 34.70 XNUMX roupies pour les nationaux et à XNUMX XNUMX roupies (XNUMX £) pour les étrangers.

Vue panoramique, île de Padar

Plongée dans la boue

Aucun voyage à Flores ne serait complet sans une plongée à Maumere, à l'est de l'île. Maumere a été détruite de façon spectaculaire en 1992 par un tremblement de terre de magnitude 6.8 dont l'épicentre se trouvait dans la mer de Flores, suivi d'un tsunami dévastateur qui a tué 2500 XNUMX personnes.

En route pour la plongée à Maumere

Gobies signaleurs, Signigobius biocellatus

Lacs de cratère Kelimutu, Moni, centre de Flores

Les récifs coralliens ont subi des dommages conséquents et bien qu'il y ait eu une certaine régénération depuis, la zone ne peut pas égaler la plongée dans le parc national de Komodo.

Cela dit, il faut aussi prendre en compte la très bonne plongée dans la boue qui y est proposée. On y trouve à la fois des débris de corail et des plaques de sable volcanique, de limon fin et même des herbiers marins, qui abritent entre autres l'hippocampe de Flores.

Les rencontres avec les nudibranches étaient délicieuses et comprenaient des espèces telles que : Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui avec des cerata bleus et des pointes oranges, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum et plusieurs Phyllodesmium espèces comprenant P magnum.

Nudibranche Phyllodesmium magnum

Glossodoris hikuerensis

Nudibranche Jorunna funebris

Le point culminant de tous pour moi était le gigantesque Niamira Alleni ex-Ceratosma sp nudibranche, une observation très rare et ma première ! D'un blanc nacré, il est couvert de bosses et présente une étonnante croix d'appendices sur le dos, avec les branchies argentées nacrées comme une fleur au milieu.

Ce qui était encore plus frappant, c'était l'extension de l'appendice en forme de sonde qui s'élevait haut au sommet de sa tête, également couverte de bosses. Une créature à couper le souffle, qui m'a laissé haletant comme si j'avais eu une vision hallucinogène...

Le très rare nudibranche géant Niamira alleni

Pourquoi les dragons de Komodo sont-ils si gros ? Dragon de Komodo La taille gigantesque du dragon de Komodo s’explique par le fait qu’il s’agit d’une « population relique » de grands lézards varanidés qui vivaient autrefois en Indonésie et en Australie à l’époque du Pléistocène. Les fossiles découverts en Australie ont été datés de 3.8 millions d’années. Il y a 900,000 XNUMX ans, sur l'île de Flores, les dragons de Komodo se nourrissaient d'éléphants nains (Stegodon sondeur). Aujourd'hui, leur nourriture est principalement composée de cerfs de Timor, bien qu'ils mangent également des charognes, des invertébrés, des oiseaux et même des poissons. On pensait autrefois que leur morsure venimeuse était due à de puissantes bactéries présentes dans la bouche, mais il s'avère aujourd'hui qu'il existe des glandes à venin dans la mâchoire inférieure qui sécrètent plusieurs protéines toxiques et un anticoagulant, entre autres. Cela provoque une baisse de la tension artérielle, une paralysie musculaire et une perte de connaissance. Les dragons tuent en utilisant leur dentition pour provoquer des chocs et des traumatismes. Étonnamment, ils ont une bonne hygiène buccale. Après s'être nourris, ils passent jusqu'à 15 minutes à se lécher les lèvres et à se frotter la tête dans les feuilles. L'accouplement a lieu entre mai et août et les œufs sont pondus en septembre. Les mâles se disputent les femelles. Les dragons peuvent être monogames et former des « liens de couple », un comportement rare chez les lézards. Soixante pour cent des œufs sont déposés dans le nid du mégapode à pattes oranges, 20 % au niveau du sol et 20 % dans les zones vallonnées. Ils pondent en moyenne jusqu'à 20 œufs, avec une période d'incubation de 7 à 8 mois. Les dragons nouvellement éclos cassent l'œuf avec une dent d'œuf. Vulnérables à la naissance, ils mesurent 46 cm et cherchent refuge dans les arbres pendant les premières années de leur existence pour éviter la prédation des adultes cannibales. Il faut 8 à 9 ans pour qu'un dragon devienne adulte et il peut vivre jusqu'à 30 ans. Les cerfs de Timor sont la principale proie des dragons Un phénomène étonnant a été observé au zoo de Chester, en Angleterre, en 2005. Une femelle captive nommée Flora, qui n'avait pas eu de contact avec un mâle depuis plus de deux ans, a pondu 11 œufs. Sept d'entre eux ont éclos et tous étaient des mâles. Les scientifiques ont d'abord supposé que Flora aurait pu conserver le sperme d'une précédente rencontre avec un mâle, mais cette hypothèse s'est avérée fausse. Il s'agit du premier exemple de parthénogenèse chez les dragons de Komodo. Un deuxième cas a été observé au zoo du comté de Sedgwick, au Kansas, en 2008, lorsque deux œufs non fécondés ont également donné naissance à des petits mâles. Cette adaptation reproductive permet à une femelle isolée – c'est-à-dire dans une niche insulaire – de produire une progéniture mâle par parthénogenèse et de s'accoupler avec eux pour assurer une population de progéniture mâle et femelle se reproduisant sexuellement. Entre 1974 et 2012, 2008 attaques contre des humains ont été recensées. En XNUMX, un groupe de cinq plongeurs échoués sur la plage de l'île de Rinca a été attaqué par des dragons de Komodo. Ils ont été récupérés deux jours plus tard par un bateau de sauvetage indonésien. Coucher de soleil sur le parc national de Komodo, vu depuis Labuan Bajo En 2009, un guide du parc national en poste à Rinca a été attaqué et déchiqueté par un dragon qui s'était caché sous son bureau. En mai 2017, un touriste singapourien de 50 ans qui marchait seul sur l'île de Komodo malgré tous les conseils a survécu à une attaque mais a été gravement blessé à la jambe. En 2015, la population de dragons en déclin était estimée à 3,014 1975 individus. Le dragon de Komodo s'était éteint sur l'île de Padar en 1980. Espèce vulnérable sur la liste de l'UICN, le dragon de Komodo est officiellement protégé depuis XNUMX.

