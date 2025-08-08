Plongée dans le monde caché des grottes de Biak

Loin des sentiers battus, comme il a souvent tendance à le faire, le plongeur-explorateur PIERRE CONSTANT recherche des sites de grottes sur une île de Papouasie occidentale où les forces japonaises ont autrefois creusé des réseaux souterrains pendant la Seconde Guerre mondiale.

L'île principale de l'archipel de Biak se trouve dans la baie de Cenderawasih, près de la côte nord de la province indonésienne de Papouasie occidentale. Si 90 % de la Papouasie continentale est chrétienne, 50 % de Biak est musulmane, bien qu'à l'origine animiste, la culture Biak Numfor étant mélanésienne.

L'île a été aperçue pour la première fois par le navigateur portugais Jorge de Meneses en 1526, et le navigateur espagnol Alvaro de Saavedra y est passé deux ans plus tard.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Biak était un bastion de l'armée impériale japonaise. Vers la fin de la guerre, 11,000 95 soldats de la Marine impériale japonaise se cachaient dans ses grottes de la jungle, avec de nombreuses munitions et neuf chars légers Type XNUMX HaGo, attendant l'arrivée des forces américaines du général McArthur.

Gua Jepang (grotte japonaise), à 5 km de Biak, faisait partie d'un système qui s'étendait sur 3 km vers la plage de Parai et offrait un refuge à 3,000 XNUMX soldats japonais. Cependant, après qu'un avion américain eut été abattu par un missile tiré de là, les Américains commencèrent à bombarder le site, massacrant les personnes qui s'y trouvaient.

À la fin de la bataille de Biak, qui a duré du débarquement américain le 27 mai au 17 août 1944, les États-Unis avaient subi 3,000 474 pertes et 6,100 morts, tandis que les forces japonaises comptaient 450 XNUMX morts et XNUMX prisonniers. Leur commandant, le colonel Kizume Naoyuki, a commis hara kiri.

Baie japonaise

Après un voyage de deux jours depuis la France via Jakarta, mon avion atterrit à Biak à 5.30hXNUMX. Je souffre du décalage horaire et il me faudra deux jours pour récupérer.

Je me dirige vers Gua Jepang (Baie Japonaise) à l'arrière d'une moto appartenant à Jake, le Hôtel Asana BiakLa réceptionniste. Recouvert de mousse verte, un chemin cimenté mène à un escalier qui disparaît sous terre en zigzag.

Doline à Gua Jepang

Entrée de la grotte par l'arche

Plutôt humide, l'entrée voûtée évoque celle d'une cathédrale, avec de l'eau qui goutte du plafond. L'immense salle révèle une sortie à droite et une autre, gigantesque, à gauche. Des tessons de bouteilles jonchent le sol.

Je découvre un os brun doré encastré dans le sol de la grotte. Un impressionnant rideau de vignes et de racines longe la paroi à gauche, qui s'ouvre sur un grand gouffre. Le site est empreint d'une atmosphère particulière.

De minces pandanus, couronnés de longues feuilles épineuses, se dressent au milieu du gouffre, ajoutant une touche de Jurassic Park à cet environnement inquiétant. De vieux tonneaux japonais rouillés trônent au pied des vignes suspendues.

Le sentier fait une boucle à l'intérieur, grimpant lentement jusqu'à une élévation surplombant le cœur du trou. Soudain, Jake me montre un serpent brun cuivré, d'environ un mètre de long, immobile, droit devant moi.Mangabasio !», prévient-il en reculant d’un pas. « Vénéneux ! »

Serpent venimeux Wekanampo

Je prends quelques clichés avant que le serpent ne s'aventure sur la falaise avec une facilité déconcertante. Le musée en plein air expose des mitrailleuses, des mortiers, des obus, des bombes, des roquettes, une collection de gourdes japonaises, des casques, des bouteilles et même de vieux 4x4 et une hélice.

Mortiers et roquettes japonais de la Seconde Guerre mondiale

C'est jour de marché à Bosnik, site du débarquement amphibie américain du 27 mai. Les étals proposent des produits typiquement papous, comme des noix d'arec, du manioc, des patates douces et des gâteaux de sagou, ainsi que du poisson fumé. poulpe et des perles de coquillages fumés, du poisson frais, des feuilles de papaye, des haricots et des bananes.

Tout le monde mâche des noix d'arec toute la journée et me salue avec un sourire éclatant et rouge à la bouche lorsque je passe, un étranger dans un pays étranger : « Bonjour, monsieur ! » Bosnik est le point de départ des bateaux publics pour les îles Padaido voisines, connues pour offrir des sites de plongée attrayants.

Pirogues à balancier à Bosnik

Recouverte de jungle, une crête calcaire de 40 m de haut longe la côte sud comme une colonne vertébrale, jusqu'à Tanjung Barari, le cap oriental de Biak. C'est un ancien récif frangeant qui a évolué vers un environnement karstique, avec des grottes et des rivières souterraines. Je compte l'explorer ces prochains jours.

Grotte d'Opiaref

Encore sous le coup du décalage horaire, je me lève à 3 heures du matin. Le maître de plongée Yulius passe plus tard sur sa moto, fronçant les sourcils à la vue de mon tas de sacsNous nous dirigeons vers le village d'Opiaref, au-delà de Bosnik. J'ai entendu parler d'une grande grotte avec des bassins d'eau, d'une aire de jeux pour les écoliers, et j'ai hâte de faire de la plongée souterraine, même si Yulius n'est pas spéléologue.

Le Divemaster Yulius apporte les bouteilles et l'équipement

Pour être politiquement correct, nous rendons visite au « grand monsieur », qui n'a aucune objection à ma visite. Il est impatient de savoir si je vais découvrir quelque chose.

Derrière l'école primaire, un sentier mène à une ouverture géante dans la falaise calcaire, assez grande pour un tunnel de métro. Gua Serumi (grotte d'Opiaref) ressemble à une rivière souterraine. Au-delà du tas de pierres à l'entrée, les bassins d'eau sont d'une clarté époustouflante. C'est le réservoir d'eau douce du village.

Entrée dans la grotte d'Opiaref pour une plongée

Enfilant mon équipement sur un rocher glissant recouvert de guano de chauve-souris, je saute.

Le premier bassin fait 2 à 3 m de profondeur, mais je trouve un passage à droite, sous le rocher, qui plonge dans un étroit tunnel. Des poissons viennent à ma rencontre ; ils sont gris ardoise et ont une double dorsale. ailette, yeux bleu cobalt opaques et mâchoire inférieure proéminente. De grosses crevettes curieuses, dotées de longues pinces bleues, sont attirées par le faisceau de la torche.

Tunnel principal de la grotte d'Opiaref

Un membre d'eau douce de la famille des Eleotridae nage sur un fond vaseux à Opiaref

Une crevette de rivière singe (Macrobrachium lar)

Je me dirige vers le deuxième bassin. Haut d'une dizaine de mètres, le tunnel principal se termine par une paroi rocheuse, à environ 10 mètres de l'entrée. En escaladant les rochers au milieu de la grotte, je remarque que la profondeur augmente de l'autre côté. Un autre passage s'ouvre sur la droite, plus étroit et sinueux.

La paroi rocheuse toujours devant moi, je remarque le contraste saisissant entre le calcaire blanc et une roche sédimentaire brun foncé. Un étroit couloir vertical de forme ovale s'ouvre sur ma gauche et mène à une salle latérale, oblongue et parallèle au tunnel principal.

Couloir menant à une chambre latérale

Le fond est recouvert de limon fin et très volatil qui ailette-un coup de pied peut perturber en une seconde. L'excellente visibilité est un atout. Gua Serumi est petit et sa profondeur maximale est d'un peu moins de 9 m.

Le plongeur Chris émerge du tunnel étroit dans la deuxième piscine d'Opiaref

Yulius me présente Salmon, un fermier papou barbu et jovial. Lui aussi plongeur, il connaît un lac d'eau douce près de la plage de Samares, sur la côte nord : « Allons-y ! »

La route serpente un moment, puis devient un chemin de terre creusé de ravins par les pluies. C'est une zone montagneuse, recouverte d'une jungle dense et parsemée de grands arbres.

Laissant la voiture derrière nous, nous remontons la colline à pied, puis descendons en pente raide pendant 45 minutes. Le bruit inquiétant des tronçonneuses confirme la présence d'exploitations forestières dans la région et étouffe les cris joyeux des cacatoès à huppe jaune, des perroquets éclectus et des loris à tête noire.

Pantai Samares est une plage déserte du Pacifique. Un sentier grimpe dans la jungle entre de grands arbres à contreforts et des palmiers nipa. Le lac Opsnundi (l'Homme Sauteur) apparaît dans une clairière, une piscine d'eau turquoise magique. De grosses bûches y sont tombées, mais l'eau est limpide et offre un enchantement visuel.

Opsnundi, un lac turquoise sous le soleil de l'après-midi

Mes antennes me disent qu'il y a un trou au milieu, mais je n'en serai pas sûr tant que je ne m'aventurerai pas sous la surface.

Grotte d'Air Biru

Entrée de la grotte Air Biru, Anggraidi

Dans le village d'Anggraidi, nous visitons la grotte d'Air Biru. La grande ouverture ressemble à une bouche gargantuesque avec des crocs – des stalactites bombées et arrondies. C'est une piscine d'eau claire. Un gros poisson m'observe pendant ma plongée de 15 minutes, mais je ne trouve aucune piste.

Vues sous l'eau, les grandes stalactites encouragent la créativité photographie. Je trouve le poisson gris foncé avec son bord jaune ailettes Dans un coin – c'est la même espèce qu'à Opiaref, mais celle-ci mesure 25 cm de long. Une anguille émerge de l'obscurité pour entrer dans la lumière, avant de disparaître en un éclair.

Lacs Snermus et Snermas

Une route goudronnée relie la ville de Biak à Korem, sur la côte nord. Trois lacs d'eau douce donnent l'illusion de gouffres, mais leur couleur vert pomme anéantit tout espoir.

Les lacs Snermus et Snermas offrent des piscines convenables aux enfants du coin, avec leurs radeaux et leurs rondins flottants. Cependant, sous l'eau, la visibilité est d'à peine 50 cm et la profondeur maximale, jusqu'au fond, est de 12 m. Décevant.

Nichée dans une baie en forme de U, la plage de Korem a été le théâtre d'un désastre dévastateur. tsunami En 1996, Tanjung Saruri, sur la côte nord, est un cap aux terrasses coralliennes surélevées. C'est un plateau très photogénique, avec des flaques d'eau à marée basse.

Terrasses de corail surélevées à Tanjung Saruri

Plus à l'ouest se trouve le village de Warsa, et au-delà se trouve le pont qui ouvre la porte sur l'île de Supiori, plus montagneuse que Biak. De là, la route se divise entre le nord et le sud, menant jusqu'à Korido.

À environ 45 minutes au sud du pont se trouve l'intéressante grotte de Mankruro, qui était également utilisée par les soldats japonais.

Grotte de Mankruro, île de Supiori

Lac Opsnundi

Avec un sursaut de courage, je retourne à Opsnundi avec tout mon matériel. Salmon se porte volontaire pour porter le réservoir : « Pas de problème, les Papous sont costauds ! » J'en ai assez pour transporter mon sac à dos, l'engrenage dans un maillage sac et la caméra à bout de bras.

Saumon avant la plongée au lac Opsnundi

Journaux sous-marins à Opsnundi

Poisson à Opsnundi

Un Eleotris ou dormeur à joues épineuses aux yeux verts

Malgré le manque de soleil, la plongée s'avère une expérience palpitante. Dans l'eau bleue, je m'émerveille devant l'amas de troncs recouverts de mousse et d'algues suspendues, et devant des poissons qui n'ont jamais vu de plongeur auparavant.

Avec une profondeur maximale de 13 m, je trouve également une petite grotte calcaire, mais au moment où je termine la plongée de 52 minutes, je frissonne.

La grotte de Simpson

Un endroit intéressant se trouve au village de Ruar, où un ruisseau jaillit d'une grotte creusée dans la falaise. J'y ai plongé mon nez et, après avoir progressé de 10 m dans le tunnel souterrain, je me suis rendu compte que l'eau débouchait dans une profonde fosse verticale entourée de calcaire tranchant.

Je plonge avec ma lampe torche et une ligne solide attachée à un rocher au-dessus du trou. À 3.5 m de profondeur, le couloir est plat, mais je me retrouve face à une impasse, sans aucun moyen de me faufiler.

Simpson, le « grand patron », pense que je serais ravi de voir des grottes japonaises dans la jungle derrière le village de Ruar. Il regarde mes tongs d'un air dubitatif, mais me dit d'un ton rassurant : « Ce n'est qu'à 200 mètres ! »

La montée s'avère raide, glissante à travers la jungle, et il faut compter une heure aller-retour. Nous atteignons l'ouverture béante de la grotte, au pied d'un amas de rochers abrupts, mais impossible d'y accéder en tongs.

Le dimanche matin suivant, vêtu d'une chemise blanche et d'une cravate noire, Simpsons est prêt pour l'église. « Je reviens dans une heure », dit-il. Je dors profondément sur une chaise de son balcon lorsqu'il revient – cinq heures et demie plus tard.

De retour sur place, Simpson abat rapidement quelques arbres fins et droits et les transforme en échelle qui nous permettra d'accéder à l'entrée de la grotte.

Simpson entre dans la grotte de la jungle de Ruar en utilisant une échelle rapidement construite

Magnifiques stalactites et stalagmites dans la grotte de Simpson

La grotte est immense, avec des chambres cachées, des stalactites, des châles (formations de cristaux de calcite), d'énormes colonnes et de minces piliers.

Le sol est jonché de tessons de bouteilles, de canettes rouillées et de boîtes de biscuits carrées. J'ai du mal à imaginer les conditions épouvantables dans lesquelles ces soldats japonais vivaient dans l'obscurité, comme des rats. Cela devait être misérable et déprimant.

Des piliers massifs

Quelques restes d'un gaz masqueLes lunettes rondes de Simpson gisent sur le sol, devant l'entrée. J'ai baptisé ce site « Grotte de Simpson ».

Lima Kamar

Caché en contrebas, sur le côté gauche de la route, se trouve un modeste mémorial japonais orné d'un vieux pilier en bois gravé d'inscriptions en kanji. Non loin de là se trouve Lima Kamar, une grotte souterraine à cinq chambres. « C'était un hôpital japonais pendant la guerre », explique Simpson.

Restes japonais dans la grotte de Lima Kamar, Ruar

C'est un ensemble de petites chambres reliées entre elles par d'étroits passages, avec des flacons de médicaments et des bouteilles vides éparpillés dans un coin. Ce trou à rats donne une dimension terrifiante aux horreurs d'un passé révolu.

Île d'Owi

Un soir, je rencontre le Bupati, Yusuf Melianus Maryen, qui fut le chef politique de la régence de Biak pendant plus de dix ans. Homme chaleureux et affable, il m'accueille chaleureusement avec une assiette en céramique traditionnelle ornée de l'oiseau de paradis Cenderawasih.

J'explique la nature de mon travail et Bupati propose de m'emmener sur l'île d'Owi avec son bateau. Salmon m'a révélé l'existence de grottes contenant de l'« eau bleue ».

Plongée dans le monde caché des grottes de Biak 32

La traversée sur une mer calme dure une demi-heure. La plage de sable blanc de l'île d'Owi est bordée de cocotiers ondulants ; un enfant pagaie dans sa pirogue à balancier.

Enfant dans une pirogue à balancier, île d'Owi

Une église catholique affiche un panneau sur lequel est inscrit Rarama au revoir« De rien. » Nous rendons une visite rituelle à Pete Demaras, un homme à la barbe blanche avec un anneau rouge de jus de noix d'arec autour du menton.

Pete Demaras, le « grand homme » de l'île d'Owi

Nous grimpons au sommet d'une crête et une nouvelle grotte s'ouvre sur une pente glissante. « C'est Funfundei, ce qui signifie 'Bien-être'… Pendant la guerre, les soldats américains venaient ici chercher de l'eau. » Il y avait un aérodrome américain sur l'île.

J'allume ma lampe frontale et me faufile à l'intérieur. Il me faut une certaine acrobatie pour traverser les passages étroits, jonchés de stalactites. Je tombe sur un étang aux eaux claires et me dis : « Je vais aller voir ça ! » Je m'émerveille bientôt devant deux magnifiques salles sous-marines, ornées de stalactites, de stalagmites, de châles et de pailles (stalactites tubulaires).

Stalactites dans la chambre principale de la grotte Feelgood

Stalactites et stalagmites en profondeur dans la grotte Feelgood

Fossile d'une coquille de troca

J'ai également découvert quelques fossiles. On y trouve un peigne à cinq doigts, des trocas à turban et des palourdes. La profondeur maximale est de 5.5 m et la plongée ne dure que 20 minutes, ce qui ne permet pas d'explorer d'autres passages. Formée au-dessus de l'eau, la grotte Feelgood a ensuite été inondée par les eaux de pluie qui s'infiltraient par le toit.

Avant de quitter l'île, Salmon pense que je devrais m'intéresser à quelques épaves d'avion. « Pas loin ! » promet-il. La marche de 25 minutes à travers une cocoteraie dans la brousse de l'île d'Owi mène à une route goudronnée envahie par la végétation : l'aérodrome américain.

J'essuie la sueur de mon front du revers de la main. « Et les épaves ? » je demande, toujours avide de vraies choses.

« Les avions ? Oh… ils sont déjà partis ! »