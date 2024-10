Une plongée en profondeur avec Kostas Thoctarides

Que faut-il pour localiser un sous-marin perdu depuis plus de huit décennies ? Grâce à des recherches minutieuses et à une passion pour l'histoire, Kostas Thoctarides a récemment annoncé sa huitième découverte d'épave de sous-marin, HMS soldat de cavalerie, comme indiqué sur DivernetIl partage certaines de ses expériences en matière d'exploration sous-marine en conversation avec ROSS J ROBERTSON, avec des recherches supplémentaires du Dr KONSTANTINOS GIANNAKOS

Chaque recoin de chaque pièce était rempli d’imposantes piles de livres en désordre, et les étagères grinçaient sous le poids des connaissances accumulées. Des œuvres d’art nautiques ornaient les murs, ponctuées de quelques casques de plongée en laiton ou de boussoles – reliques silencieuses des profondeurs.

En entrant dans cet appartement de la banlieue d'Athènes, on avait l'impression de pénétrer dans un autre monde, un espace sacré où se mêlent histoire, exploration et mer. L'air semblait murmurer les mystères de l'océan.

Kostas Thoctarides, chasseur d'épaves

Mon hôte m’a accueilli d’un signe de tête gracieux, en me désignant une longue table qui avait manifestement servi de lieu de rencontre à de nombreuses reprises et de discussions approfondies. Son attitude chaleureuse et simple m’a immédiatement mis à l’aise, et notre conversation a rapidement commencé à se dérouler.

Tandis qu’il récupérait habilement des livres dans les étagères ou sortait des dossiers usés pour souligner un point, il devenait clair : j’étais en présence de quelqu’un dont les vastes connaissances n’avaient d’égal que sa passion sans bornes pour tout ce qui touche au domaine maritime.

Cela n’aurait pas dû être une surprise. Après tout, je parlais à Kostas Thoctarides, une légende de la plongée internationale, dont le nom résonne comme les profondeurs qu’il a explorées.

Carnet de plongée

Le carnet de plongée personnel de Kostas mérite d'être considéré comme un trésor national. Depuis sa première plongée sous-marine en 1986, il a exploré d'innombrables épaves de navires, dont un nombre impressionnant de sous-marins. Il a notamment découvert en 1997 HMS Persée, qui avait été frappé par une mine italienne en décembre 1941 et se trouve maintenant à 52 m de profondeur entre les îles grecques de Zakynthos et de Céphalonie.

Grâce à la recherche pure, il fut également le premier à identifier U-133, heurté par une mine grecque le 14 mars 1942, peu après avoir quitté la base sous-marine allemande de Salamine, près d'Athènes. Il repose aujourd'hui à 72 m de profondeur au large de l'île d'Égine, dans le golfe Saronique.

L'aventure de Kostas dans les profondeurs a commencé après avoir suivi une formation spécialisée en plongée sous-marine en mélange gazeux en 1987, lorsqu'il a été propulsé dans le monde exigeant de la plongée professionnelle. Formé dans de prestigieuses écoles publiques au Royaume-Uni (HSE) et en France (INPP & COMEX), il a rapidement progressé vers les plus hauts niveaux.

Thoctarides à ses débuts en tant que plongeur commercial (Kostas Thoctarides)

Adoptant des technologies de pointe, il a obtenu la certification de la célèbre société française COMEX en tant que pilote du submersible Thetis pour le Centre national de recherche marine et en tant que pilote en chef du ROV.

Son expertise l'a conduit à explorer et à documenter des centaines d'épaves de navires du XXe siècle, y compris des navires historiques tels que les destroyers helléniques Vassilissa Olga et Hydra, le sous-marin Katsonis, et l'ex-paquebot HMHS britannique, navire jumeau du Titanic.

Il a également exploré l'épave du torpilleur d'attaque rapide de la marine hellénique P-25 Kostakos, qui a coulé en novembre 1996 lors d'exercices navals à la suite d'une collision avec le ferry à passagers Samaïna au large de l'île de Samos, avec la perte de quatre membres d'équipage.

« L’une des plongées au gaz mixte les plus difficiles de ma carrière a eu lieu en 1996, au plus fort de la crise gréco-turque sur les îlots d’Imia », se souvient Kostas. « Dans un contexte de tensions accrues, un hélicoptère AB 212 de la marine grecque s’est tragiquement écrasé au nord des îlots, entraînant la mort de trois hommes de son équipage en mer. »

« Dans le cadre de l'opération de récupération, j'ai plongé à une profondeur de 96 m, naviguant dans des eaux politiquement tendues et physiquement turbulentes pour localiser et récupérer l'hélicoptère PN21 coulé », a-t-il déclaré, soulignant l'étendue de son expérience dans les opérations sous-marines à enjeux élevés.

Accolades

Kostas a été honoré à de nombreuses reprises pour ses services rendus à la Grèce. L'ancien ministre de la Défense nationale Gerasimos Arsenis l'a personnellement félicité pour ses contributions, tout comme le lieutenant-général Kapravelos, chef d'état-major de l'armée hellénique, pour la récupération de deux soldats disparus du lac Vouliagmeni en 1993.

Vue du ROV (Kostas Thoctarides)

En 1996, il a été à nouveau reconnu par l'état-major général de la marine hellénique et le vice-amiral en chef Paliogiorgos pour son rôle essentiel dans la récupération de l' PN21 hélicoptère. La même année, il fut à nouveau honoré par le vice-amiral Paliogiorgos pour avoir dirigé la recherche et la récupération de P-25 KostakosL'équipage manquant.

Son expertise lui a également valu des distinctions au-delà du milieu militaire. En 2003, le ministère grec des Transports et des Communications, en collaboration avec le Bureau d'enquête sur les accidents aériens et de la sécurité aérienne, lui a décerné une distinction honorifique pour sa contribution à la récupération d'avions écrasés dans les eaux grecques.

En 1997, l'Académie Internationale des Lettres et des Arts lui décerne la médaille d'or et le prestigieux Prix de la Vertu et du Courage. En 2000, l'Association des anciens camarades des sous-marins britanniques lui décerne également un prix pour sa découverte de la marine. Persée.

Poursuite implacable

Kostas est un auteur accompli et un producteur de films et de documentaires télévisés, spécialisé dans l'exploration des épaves historiques du XXe siècle.

Ces dernières années, il a continué à adopter la technologie pour repousser les limites des découvertes d'épaves plus profondes, en utilisant des ROV qui peuvent résister à des pressions et des conditions extrêmes bien mieux que les plongeurs humains.

« Piloter un ROV à distance n'est pas chose aisée, comme peut vous le dire ma fille Agapi », rigole-t-il. « Elle est la première femme opératrice de ROV certifiée en Grèce. Il faut non seulement des compétences spécialisées, mais aussi un « sixième sens » pour bien le faire », ajoute-t-il fièrement.

Kostas Thoctarides et sa fille Agapi se dirigent vers le site d'un naufrage (Kostas Thoctarides)

Cela dit, son équipement de balayage consiste en grande partie en un sonar détecteur de poissons modifié et disponible dans le commerce plutôt qu'en un équipement spécialisé, soulignant que les compétences et l'expérience l'emportent sur le besoin de gadgets coûteux.

Ce qui distingue Kostas, c’est sa passion inébranlable qui le pousse à mener des recherches à plusieurs niveaux, en rassemblant méticuleusement des documents historiques et des témoignages de témoins oculaires. À chaque épave qu’il découvre, Kostas dit ressentir une poussée d’adrénaline – le frisson de révéler des histoires que seules les preuves physiques peuvent pleinement révéler.

« En novembre 2021, j'ai découvert le sous-marin italien de la Seconde Guerre mondiale Jantina, torpillé par le sous-marin britannique HMS Torbay le 5 juillet 1941. Il se trouvait à une profondeur de 103 m au sud de Mykonos, mais il y avait un rebondissement : le section d'arc entière « Il manquait quelque chose. Il était introuvable, et cela m'a vraiment dérangé. Il m'a fallu trois ans de plus pour le retrouver. »

Coupe-filets anti-sous-marins sur la proue finalement localisée du Jantina (Kostas Thoctarides)

« Vous avez cherché pendant trois ans ? »

« Chaque fois que j’ai pu, oui. Il s’est avéré que la proue avait immédiatement coulé, mais le reste du navire a continué à avancer avant de finalement sombrer.

« La découverte de la proue était cruciale : elle a non seulement confirmé l'identité de l'épave, car elle était dotée d'un mécanisme unique de coupe des filets, mais elle a également révélé que les écoutilles des torpilles étaient fermées. Cela signifiait que l'équipage avait été complètement pris par surprise par le HMS Torbay. »

Le ROV tourne autour d'une épave (Kostas Thoctarides)

« La persévérance doit être la clé de votre succès », ai-je fait remarquer.

« Absolument », répondit-il avec enthousiasme. « Il ne m’a fallu que 25 ans pour trouver le sous-marin HMS Triomphe en 2023 !

Je connaissais bien l’histoire : Kostas avait fini par trouver des torpilles usagées sur le fond marin, ce qui l’avait aidé à découvrir cette épave d’importance historique.

Après l'invasion allemande de la Grèce en avril 1941 et l'évacuation subséquente des forces britanniques et du Commonwealth, il y eut une ruée pour évacuer les soldats bloqués tout en établissant simultanément un réseau secret d'espions et d'informateurs locaux pour saboter l'occupation de l'Axe.

Le perte de Triomphe Au début de l'année 1942, au cours d'une mission top secrète du MI9/SOE connue sous le nom d'opération Isinglass, elle porta un coup sévère aux opérations de renseignement britanniques dans la région, notamment en raison des luttes politiques intestines qu'elle provoqua.

Trappe fermée de la salle des machines du HMS Triumph (Kostas Thoctarides)

Recherche en ligne

Je me suis demandé si Internet avait été utile aux recherches de Kostas. « Seulement de façon limitée, car la plupart des sources primaires sont encore archivées uniquement sur papier », a-t-il déclaré.

« Laissez-moi vous donner un exemple : le 22 octobre 1943, lors d’opérations près de l’île de Kalymnos, le destroyer grec RHN Adrias Il a heurté une mine qui a arraché toute sa proue, mais il n'a pas coulé.

« Le destroyer envoyé en renfort, le HMS Hurworth, a heurté le même champ de mines et a coulé, laissant le navire gravement endommagé Adrias pour sauver ses survivants ainsi que son propre équipage.

« Contre toute attente, Adrias « Il a réussi à regagner Alexandrie, en Égypte, en évitant les attaques de la Luftwaffe, pour finalement arriver le 6 décembre et être accueilli en héros, ce qui est compréhensible. »

Une autre vue du ROV (Kostas Thoctarides)

Kostas prit un gros dossier et en sortit un vieux graphique qu'il déplia soigneusement sur la table devant moi. Il montrait une série de lignes parallèles soigneusement tracées, chacune reliée par un virage à 180°.

« Après la guerre, le capitaine du Adrias« Ioannis Toumbas a été chargé de nettoyer le champ de mines qui avait paralysé son navire », a-t-il poursuivi. « Voici la carte de cette opération de déminage, et elle m'a finalement aidé à localiser la proue manquante du Adrias. » D’après son ton, la découverte n’était pas seulement un triomphe historique, mais un triomphe profondément personnel.

« De telles cartes ne sont pas disponibles sur Internet – même la connaissance de leur existence n'est pas en ligne – donc un véritable chercheur doit quand même se salir les mains, pour ainsi dire », conclut-il avec un sourire.

Equipe père et fille (Kostas Thoctarides)

Le 8e sous-marin : HMS soldat de cavalerie

« Et votre dernière découverte ? Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur le HMS soldat de cavalerie?" J'ai demandé.

« Eh bien, après 81 ans, il a été trouvé – même si ce n’était pas une mince affaire et qu’il a fallu de nombreuses tentatives et d’innombrables heures de recherche minutieuse. »

Trappe ouverte de la tourelle de commandement du HMS Trooper (Kostas Thoctarides)

Le sous-marin repose à une profondeur de 253 m entre les îles d'Ikaria et de Donoussa. « Il est divisé en trois parties distinctes : la proue, la partie centrale et la poupe. L'état de l'épave indique un naufrage violent dû à l'explosion d'une mine. »

Épave tordue (Kostas Thoctarides)

« Les mines semblent avoir été le fléau des sous-marins », ai-je commenté.

« Oui, en effet. Ils étaient presque impossibles à détecter, surtout depuis un sous-marin. On ne s'en rendait pas compte à moins d'accrocher un câble ou de heurter la coque – à ce moment-là, il était déjà trop tard. Ils ont coûté la vie à de nombreuses personnes.

« Les 64 membres d'équipage à bord du soldat de cavalerie ont perdu la vie, et une partie cruciale de la découverte consiste à s'assurer que leur lieu de repos reste intact. soldat de cavalerie « Non seulement cela a résolu un mystère vieux de huit décennies, mais cela sert également de rappel solennel des sacrifices consentis par ces hommes courageux. »

Ondulations de réflexion

En pensant à la prochaine épave à trouver (Kostas Thoctarides)

Pour Kostas, ses découvertes ne se limitent pas à résoudre des mystères : elles visent à préserver des histoires qui, autrement, auraient pu être perdues dans le temps. Son travail sert de pont entre l'histoire et le présent, nous rappelant les liens profonds que nous partageons avec ceux qui nous ont précédés et l'importance d'honorer leur héritage par l'exploration et la connaissance.

La plongée sous-marine et à distance nous permettent d'explorer ces royaumes sous-marins, nous permettant de récupérer et de sauvegarder une riche histoire qui, autrement, nous resterait cachée à jamais.

Kostas Thoctarides dirige les entreprises Services ROV et les Planète bleue centre de plongée à Lavrio près d'Athènes.

ROSS J ROBERTSON, plongeur Advanced Open Water et Nitrox, est un auteur et un éducateur passionné par les épaves de navires égéens et l'histoire grecque de la Seconde Guerre mondiale. Rassemblant ces éléments dans de nombreux articles de magazines et de journaux, il est également le conservateur du site Web ww2stories.org DR KONSTANTINOS GIANNAKOS, major d'infanterie à la retraite, écrit pour Histoire militaire magazine (Govostis Publications), le site Web slpress.gr, et ww2stories.org, axés sur les sujets anglo-grecs pendant la Seconde Guerre mondiale.

Également sur Divernet : Une voix mal entendue a fait tomber le HMS soldat de cavalerie chasseurs d'épaves de sous-marins depuis 25 ans, Un sous-chasseur grec retrouve un arc manquant, Poursuite inflexible : la découverte du sous-marin HMS de la Seconde Guerre mondiale Triomphe, Un sous-chasseur traque le HMS Triomphe au large de la Grèce, Épave tragique de la Seconde Guerre mondiale située à 2 m au large d'Hydra, Une mystérieuse épave découverte au large d'une île grecque, Un chasseur d'épaves grec résout le mystère de 1959