7 RAISONS POURQUOI WAKATOBI EST UN FAVORI DES FANS

Le Wakatobi Resort est l'une des destinations de plongée et de snorkeling les plus réputées au monde. Des clients du monde entier prévoient de visiter cette île paradisiaque isolée, et le personnel du complexe est désormais prêt à les accueillir.

Au fil des années, de nombreux visiteurs ont qualifié Wakatobi de « destination de rêve », mais qu'est-ce qui maintient exactement la station en tête de la liste des favoris de tant de plongeurs ? Voici quelques-unes des raisons.

DISTANT MAIS ACCESSIBLE

Wakatobi se trouve sur une petite île isolée, dans un coin reculé de l'Indonésie, au sud-est de Sulawesi. Contrairement à de nombreuses destinations reculées, rejoindre le complexe ne nécessite pas de s'encombrer de bateaux, de ferries inter-îles et de taxis. À l'arrivée, les clients sont accueillis par la conciergerie à l'aéroport de Bali et s'occupent de tout, des charges lourdes à la coordination des transferts et à la planification des escales. Les clients peuvent ainsi se reposer et se ressourcer avant d'embarquer pour un vol charter direct en milieu de matinée à destination de la piste d'atterrissage privée de Wakatobi. À votre arrivée, vous pourrez vous détendre autour d'un déjeuner et planifier une plongée l'après-midi, sachant que vos bagages ont été livrés à votre bungalow ou villa, et que votre équipement de plongée a été transféré au centre de plongée et prêt à l'emploi.

LE RIVAGE AVEC PLUS

Le récif maison de Wakatobi Le site de plongée House Reef est réputé pour être l'un des meilleurs au monde. Les plongeurs et les snorkeleurs peuvent explorer ce site vaste et diversifié pendant des jours, faisant de nouvelles découvertes à chaque immersion. Depuis la plage, une vaste zone d'herbiers et de têtes de corail recèle de nombreux petits trésors à découvrir. À 80 mètres du rivage, une plate-forme peu profonde et incrustée de coraux se transforme en une pente raide et un mur qui plonge au-delà de la portée des plongeurs. Le mur de House Reef le long du nord et du sud de la jetée du complexe est recouvert d'une épaisse couche de coraux durs et mous, d'éventails de mer, d'éponges et de tuniciers, avec des surplombs qui créent des lieux de repos pour les tortues résidentes, les homards et autres crustacés tandis que de nombreuses variétés de poissons en banc nagent à proximité et vers le bleu.

Des plongeurs défendent le mur en contrebas de la jetée du complexe.

L'entrée au House Reef est facile, car les plongeurs et les plongeurs avec tuba peuvent faire une courte baignade depuis le rivage ou descendre les escaliers de la jetée. Les pilotis de la jetée attirent les poissons en bancs, et à proximité se trouvent des dizaines d'anémones peuplées de poissons-clowns emblématiques. De plus, le site est accessible aux plongeurs et aux snorkelers jour et nuit, et sur demande, des « bateaux-taxis » Wakatobi transporteront les clients vers des parties plus éloignées du House Reef afin qu'ils puissent tranquillement regagner la jetée.

UN ZOO SOUS-MARIN

Le poisson-globe étoilé géant (Arothron Stellatus) peut atteindre 1 m de long. Wakatobi, sud-est de Sulawesi, Indonésie

La réserve marine privée créée et soutenue par Wakatobi Resort abrite certains des récifs coralliens les plus vierges et les plus riches en biodiversité de la planète. Chacun des plus de 40 sites visités par les bateaux de plongée du complexe est spectaculaire à sa manière, mais certains sont particulièrement appréciés par le personnel et les plongeurs. Parmi ceux-ci se trouve Le zoo. À quelques minutes en bateau du complexe, ce site est l'un des endroits les plus poissonneux du centre de l'Indonésie. Près du rivage, un récif dans une baie au fond de sable abrite une richesse de vie marine intéressante. Un regard tranquille parmi les coraux révélera des poissons grenouilles, des syngnathes fantômes et des poissons-scorpions feuilles cachés à la vue de tous. Un examen plus approfondi pourrait révéler des prises plus petites, telles que des homards trapus et poilus, tandis qu'une étude du fond révélera des fouisseurs bizarres tels que l'observateur d'étoiles et la crevette mante ressemblant à des extraterrestres. De grands bancs de chèvres, de gaterins et de fusiliers serpentent. Les anémones champignons du zoo abritent leur syngnathe champignon homonyme, qui est un petit syngnathe blanc avec une tête triangulaire qui lui donne l'apparence d'un petit python sous-marin. Le zoo est principalement un site de coraux durs, mais une petite crête s'étend hors du récif à environ 20 m avec de superbes grands coraux roses, des coraux mous colorés et une chute abrupte dans les eaux profondes.

Les poissons-lions à deux taches sortent de leur cachette pour chasser de la nourriture lorsque le soleil se couche.

Le zoo est également un site de prédilection pour les plongées de nuit. Au crépuscule, de nombreuses variétés de poissons colorés émergent des coraux staghorn et des décombres. Sous le couvert de l'obscurité totale, une nouvelle gamme d'animaux nocturnes tels que la seiche chasseuse, les vers plats colorés et de nombreuses espèces de poissons-lions parcourent le récif, y compris l'insaisissable poisson-lion Twinspot. On y trouve des calamars Bobtail et des poulpes, et les lumières de plongée révéleront des milliers d'yeux brillants de la part des différentes crevettes et crabes qui traînent dans presque toutes les fissures et crevasses.

UN VOYAGE AU BORD

Un plongeur nage à côté du récif corallien en forme de crête sur un site appelé Blade, Wakatobi, Indonésie.

Le site unique connu sous le nom de Blade est formé d’une rangée de minces monts sous-marins parallèles qui s’élèvent d’une crête plus profonde jusqu’à moins de deux mètres de la surface. Vu de profil, l'ensemble de la formation ressemble aux dents dentelées d'un couteau géant posé sur le fil, d'où son nom. Les pinacles individuels sont longs mais assez étroits. Les plongeurs dérivant près de la surface peuvent en fait observer simultanément les deux côtés des formations depuis le dessus. Blade est à peu près aussi pittoresque que possible, avec des tableaux colorés d'éponges géantes et de gorgones qui peuvent parfois atteindre plus de 2 à 3 m de diamètre.

Les coraux fouets rouges abondent sur les flancs abrupts de chaque pinacle, offrant de superbes occasions de prendre des photos. On peut souvent apercevoir des crinoïdes multicolores perchés au sommet des gorgones, déployant leurs tentacules pour attraper les morceaux de nourriture qui passent. Les courants légers permettent aux plongeurs de dériver d'un pic à l'autre, évoquant une sensation de vol en apesanteur. En résumé, Blade est une expérience inoubliable.

Une variété qui plaira à tous

Wakatobi offre quelque chose pour tous. Les plongeurs peuvent passer des heures de détente sur les récifs peu profonds et explorer des baies abritées ou se jeter sur des pinacles couverts de coraux qui attirent de grands bancs de poissons. Les récifs qui commencent très près de la surface descendent jusqu'à des profondeurs de plus de 100 mètres, créant des opportunités pour de longs profils à plusieurs niveaux et offrant de nouvelles opportunités aux plongeurs à longue distance.

Raie pastenague à points bleus

Les plongeurs passionnés sont heureux d'apprendre que Wakatobi est tout aussi agréable pour les partenaires non plongeurs que pour les enfants à la maison, car le complexe est familial et propose une gamme d'activités nautiques, de plage et terrestres. Des bungalows peuvent être aménagés pour accueillir les familles, et il existe des villas en bord de mer d'une ou deux chambres offrant beaucoup plus d'espace. Un programme de nounou libère les nouveaux parents, et les programmes Bubblemaker et de plongée junior permettent aux jeunes de découvrir le monde sous-marin en toute sécurité. Les mêmes récifs de première qualité qui époustouflent les plongeurs invitent également les plongeurs avec tuba qui reçoivent le même respect que les plongeurs et sont accueillis à bord de bateaux se dirigeant vers les nombreux sites comportant une composante peu profonde. Cela crée des opportunités uniques pour les membres de la famille qui ne plongent pas de se joindre à la fête.

PLONGÉE POUR FAIRE UNE DIFFÉRENCE

À une époque où l'écologie est la bonne chose à faire, Wakatobi reste un leader régional en matière de conservation et de protection de l'environnement. Le programme de conservation collaborative des récifs coralliens du complexe hôtelier, primé, a été l'un des premiers du genre, créant un nouveau paradigme pour le tourisme durable. Le complexe hôtelier exploite des stations de recyclage et de réduction des eaux usées, parraine des nettoyages hebdomadaires impliquant jusqu'à 100 personnes locales et travaille en étroite collaboration avec les communautés et les gouvernements locaux sur les questions de gestion des déchets. Les propriétaires du complexe hôtelier ont joué un rôle déterminant dans l'apport d'énergie solaire propre dans la région.

ACCUEILS CHALEUREUX ET INTERVALLES EN SURFACE SAVOUREUX

Regarder le coucher du soleil depuis la jetée de Wakatobi.

L'équipe de Wakatobi est fière d'offrir un mélange spécial d'hospitalité qui allie une éthique de service cinq étoiles à la chaleur d'un ami de la famille. Les sourires sont partout, et aucune demande n’est anodine ou oubliée. L’heure du repas est un moment fort de l’expérience Wakatobi. La gastronomie et les endroits éloignés ne vont pas toujours de pair, mais Wakatobi constitue une exception spectaculaire et délicieuse à cette règle. Les vols charters directs qui transportent les clients vers Wakatobi fournissent également aux cuisines du complexe un approvisionnement constant en aliments et produits les plus frais de Bali et du monde entier.

L'emplacement privilégié du restaurant du complexe en bord de mer crée une expérience culinaire de premier ordre dans un cadre à la fois décontracté et élégant, avec un menu comprenant une large gamme de plats internationaux ainsi qu'un échantillon fascinant de cuisines indonésiennes, tous préparés fraîchement par une équipe culinaire experte. Les chefs sont heureux de créer les plats préférés de leurs invités sur demande et peuvent également répondre à une gamme de besoins diététiques particuliers.

Vous voulez en savoir plus sur Wakatobi Resort, ou peut-être planifier votre propre visite dans leur petit coin de paradis ?