44 % des coraux constructeurs de récifs sont désormais menacés

Pas moins de 44 % des espèces de coraux constructeurs de récifs sont menacées d'extinction à l'échelle mondiale, selon la Liste rouge des espèces menacées de l'UICN, qui a annoncé les résultats de son évaluation mondiale lors de la conférence climatique des Nations Unies COP29 en Azerbaïdjan.

L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources a évalué l'état de conservation de 892 espèces de coraux constructeurs de récifs d'eau chaude pour son liste rouge, qui fête aujourd'hui son 60e anniversaire. La dernière évaluation de ce type a été réalisée il y a 16 ans, lorsque près de 33 % des coraux étaient considérés comme menacés.

« Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à Bakou pour la conférence des Nations Unies sur le climat, cette évaluation mondiale des coraux illustre de manière frappante les graves impacts de notre climat en évolution rapide sur la vie sur Terre et fait comprendre la gravité des conséquences », a déclaré la directrice générale de l'UICN, Dr Grethel Aguilar.

« Des écosystèmes sains comme les récifs coralliens sont essentiels à la subsistance des humains : ils fournissent de la nourriture, stabilisent les côtes et stockent le carbone. La protection de notre biodiversité est non seulement vitale pour notre bien-être, mais aussi cruciale pour notre survie.

« Le changement climatique demeure la principale menace pour les coraux qui construisent des récifs et il dévaste les systèmes naturels dont nous dépendons. Nous devons prendre des mesures audacieuses et décisives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre si nous voulons assurer un avenir durable à l’humanité. »

Récif à Raja Ampat (Bibliothèque d'images de l'UICN / Jason Suwandy)

Les résultats sont basés sur la mise à jour la plus récente du statut du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens (GCRMN) parallèlement aux menaces actuelles et futures telles que l’augmentation prévue du réchauffement et les phénomènes majeurs de blanchissement, en utilisant les données du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Outre le changement climatique et les épisodes de blanchissement graves qui en découlent, la santé des coraux est également menacée par la pollution, le ruissellement agricole, les maladies et la pêche non durable.

Corne de cerf et corne d'élan

L'UICN a cité comme exemple le cerfeuil (Acropora cervicornis) et corail corne d'élan (Une palmée), Espèce en danger critique d’extinction dans les Caraïbes qui a connu un déclin important en raison du réchauffement climatique, de la pollution de l’eau, des ouragans et des graves conséquences des maladies des coraux.

Corail corne d'élan – En danger critique d'extinction dans les Caraïbes (MSC)

Les principales solutions pour sauver les coraux de l'extinction sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des mesures visant à renforcer la résilience des espèces. Les évaluateurs recommandent également de poursuivre les recherches pour déterminer si et comment les coraux peuvent s'adapter aux eaux plus chaudes, les preuves d'une adaptation étant jusqu'à présent limitées.

« Nous savons depuis des décennies que les récifs coralliens sont en première ligne des crises mondiales du climat et de la biodiversité, et ce nouveau résultat ne fait que le confirmer », a déclaré le Dr David Obura, coprésident du groupe de spécialistes des coraux de la CSE de l'UICN.

« Sans décisions pertinentes de la part de ceux qui ont le pouvoir de changer cette trajectoire, nous assisterons à une nouvelle perte de récifs et à une disparition progressive des espèces de coraux à des échelles de plus en plus grandes. »

Coraux d'eau froide

La majorité des coraux se trouvent dans l'Indo-Pacifique, mais l'évaluation mondiale des coraux constructeurs de récifs comprend également 85 espèces de l'Atlantique mises en évidence récemment dans un rapport PLoS ONE article de journal, ces espèces étant particulièrement menacées par les épisodes annuels de blanchissement, la pollution et les maladies.

Les évaluations de la Liste rouge des coraux d'eau froide sont en cours, seules 22 espèces sur un total de plus de 4,000 XNUMX ayant été évaluées jusqu'à présent. Les principales menaces qui pèsent sur ces espèces sont le chalutage de fond, l'exploitation minière en haute mer, le forage pétrolier et gazier et la pose de câbles en haute mer, avec du corail blanc (Desmophyllum pertusum) un exemple d’espèce évaluée comme vulnérable.

« La dernière évaluation mondiale apporte des nouvelles inquiétantes pour les coraux, avec plus de 340 espèces désormais considérées comme menacées d’extinction », a déclaré Fondation MSC conseiller scientifique en chef, le professeur David Smith.

« Un océan sans récifs coralliens fonctionnels serait une triste réalité, soulignant le besoin urgent de trouver des solutions à la crise climatique tout en s'attaquant simultanément à la crise corallienne actuelle. »

Également sur Divernet : DES SCIENTIFIQUES DÉCOUVRENT DES CORAUX RÉSISTANTS À LA CHALEUR CACHÉS À LA VUE DE TOUS, CRASH DE CORAIL : NOS RÉCIFS PEUVENT-ILS ÊTRE SAUVÉS ?, LES CULTIVATEURS DE CORAIL RÉINVENTENT L'AVENIR, UNE FORTE AUGMENTATION DE LA RÉSISTANCE À LA CHALEUR GRÂCE AUX SUPER-CORAUX DE SECORE