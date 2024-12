20 minutes avec le plus grand apnéiste du monde

Il jouit depuis longtemps de ce statut, mais c'est seulement maintenant qu'Alexey Molchanov atteint un public mondial plus large, grâce au nouveau documentaire de 90 minutes. ApnéisteSon projet de battre les cinq records de profondeur du sport en 2023 a fourni une intrigue convaincante – mais, avec toutes ses responsabilités, commence-t-il à jouer la carte de la sécurité ? Il en discute avec Steve Weinman – ainsi que de la possibilité d'ajouter une profondeur supplémentaire de 10 m à ces records du monde

Avez-vous aimé regarder Freediver ?

« J'ai beaucoup aimé le film. Je pense qu'il montre très bien l'atmosphère, la beauté du sport, certains dangers de ce sport afin que les gens comprennent ce qu'ils peuvent faire s'ils deviennent apnéistes - ils peuvent vivre des aventures, ils peuvent apprendre à rester calme et à mieux se détendre, mais il montre aussi qu'il y a des dangers et pourquoi c'est un sport d'équipe - il doit toujours y avoir quelqu'un pour vous assurer la sécurité lorsque vous êtes sous l'eau.

« Je pense que c'est un film vraiment bien fait, je l'ai adoré. »

Est-ce un reflet fidèle de votre vie ?

« Je dirais que oui, c'est un reflet fidèle de ma vie. Bien sûr, ce n'est qu'une partie de ma vie, il n'y a pas assez de temps dans un film pour refléter toute une vie, mais les compétitions représentent une grande partie de ma vie. Cela ne touche pas en profondeur à mon domaine de travail – tout ce que je fais pour développer la communauté de l'apnée, ce que je fais en dehors du sport.

« Le sport occupe une grande place dans ma vie, les voyages et les compétitions, mais en même temps, en m'appuyant sur l'héritage de ma mère [Natalia Molchanova], son système éducatif, sa méthode d'éducation, je me concentre beaucoup sur la croissance de la communauté de l'apnée, du mouvement.

« C'est un peu en dehors du film mais c'est mon sujet, ma passion. J'aime m'assurer qu'il y ait de plus en plus d'écoles professionnelles dans le monde qui sont capables d'enseigner aux gens la plongée en apnée en toute sécurité. »

Avez-vous déjà regardé le film avec votre famille [votre femme Elena et votre fils Max] ?

« Pas encore. Je l'ai vu à Los Angeles et c'était un groupe d'apnéistes. Nous avions 200 personnes qui sont venues voir une projection privée du film et il n'y avait que des apnéistes et des amis de tous les États-Unis. Certains sont venus de New York, d'autres de Miami et ma sœur est maintenant à Londres. Oui, le film est bien diffusé dans le monde entier et je voyage tout le temps. Je suis maintenant à Dubaï, où nous avons une communauté locale d'apnéistes qui l'ont vu.

« De plus, comme il est désormais sorti aux États-Unis et que les droits ne sont pas encore disponibles dans le monde entier, de nombreux membres de la communauté attendent toujours que ce film sorte dans certaines régions d'Europe ou d'Asie, etc. »

Je me demandais ce que votre fils en penserait ?

Molchanov et son fils Max (Paramount Pictures)

« Max, mon fils, adore l’eau et il aura quatre ans dans un mois. Nous nageons et plongeons ensemble. Parfois, il regarde les enregistrements de la compétition et il dit : « Je plongerai avec papa, j’ai aussi un masque » – il a un masque et des palmes et j’attends qu’il grandisse un peu pour que nous puissions plonger plus loin ensemble, et je suis sûr qu’il adorera ça. »

Aimeriez-vous le voir avoir le même genre de carrière que vous ?

« Non, je ne pense pas que je le pousserais à faire la même carrière que moi, pas du tout. Tout ce que je peux faire, c'est lui montrer ce sport et lui apprendre pour qu'il en ait les compétences. C'est quelque chose que je peux très bien partager et m'assurer qu'il en tire des leçons et que cela puisse être une leçon qu'il pourra utiliser dans n'importe quel autre domaine de sa vie à l'avenir.

« L'approche de ma mère était de me montrer beaucoup d'activités différentes que je pouvais tester et elle me permettait de choisir ce que je voulais.

« À un moment donné, quand j'avais 11 ou 12 ans, je nageais depuis l'âge de trois ans et je jouais du violon depuis l'âge de quatre ans, et je réussissais très bien dans les deux domaines. Alors ma mère m'a dit : « Écoute, que veux-tu faire ? » C'est le moment de choisir si je vais faire du sport nautique ou de la musique.

« J’ai ensuite choisi les sports nautiques, n’est-ce pas ? Mais j’ai cet exemple pour ma mère qui m’a emmené à tous ces cours – et il y avait aussi des cours d’échecs, de tennis de table, de tennis, etc. et quelques arts martiaux. Vous pouvez donc laisser vos enfants faire toutes ces choses et choisir de trouver leur passion.

« J'ai donc découvert ma passion pour l'apnée, mais je ne sais pas ce que mon fils va faire. Je vais juste lui montrer plein de choses et le laisser décider. »

Le film vous a-t-il fait réfléchir à vous-même différemment d’une manière ou d’une autre ?

« Oui, je pense que se regarder de l'extérieur est toujours révélateur. Pour moi, il est très naturel de repousser les limites et de prendre des risques, et dans mes efforts pour battre plus de records du monde, je pousse parfois un peu trop loin.

« Et pouvoir voir cela de côté et écouter l'histoire selon le point de vue du réalisateur et la façon dont il l'explique, je pense que c'est toujours instructif. C'est comme si je voyais à quoi cela ressemble quand tout est assemblé de manière dramatique, cette image et ensuite les images de mes blackouts. Tout comme un simple enregistrement de la compétition, ce n'est pas aussi dramatique que si c'était fait au moins dans le commentaire, ce qui le rend beaucoup plus dramatique.

« Cela me fait réfléchir, est-ce que je veux aller plus loin ? Peut-être que je vais essayer d'être un peu plus prudente et de ne pas stresser mes amis et ma famille avec ces plongeons ratés ! Cela me fait réfléchir à cela, mais je ne sais pas si cela va vraiment me changer. Pour battre des records du monde, je dois aller plus loin, je dois explorer mes limites, en tirer des leçons et m'adapter en conséquence en trouvant ces lacunes.

« Alors oui, c'est intéressant et je pense que cela me fait réfléchir à ces choses-là. »

J'ai bien compris le message du film : vous commenciez à réfléchir à adoucir votre approche, en pensant à la famille, en étant peut-être plus soucieux de la sécurité que par le passé. Est-ce juste ?

Alexey Molchanov dans son costume doré distinctif (Paramount Pictures)

« C'est juste, oui. C'est aussi à cause de mon fils. Quand je plongeais auparavant, je ne pensais pas autant à la sécurité. J'étais toujours prudente et je ne prenais des risques que si j'avais une bonne équipe de soutien - médecins, plongeurs de sécurité, etc. - mais quand on a des enfants, c'est une réflexion supplémentaire : OK, est-ce que je veux pousser aussi fort ou suis-je sûre de survivre à cette plongée et de revenir en toute sécurité ?

« Ces dernières années, j'ai commencé à envisager les plongeons différemment, et c'est difficile. J'ai des amis qui ont arrêté la compétition et qui n'ont pas réussi à accepter cette idée : comment continuer à risquer leur vie quand ils ont des enfants ?

« En apnée, si vous ne plongez pas jusqu'à la limite, c'est sans danger, c'est un sport sûr avec une équipe de sécurité adéquate autour de vous, mais lorsque vous vous battez pour battre des records du monde, c'est un peu plus risqué. Donc, en général, je dirais que oui, je suis plus prudent en ce moment, mais je ne dirais pas que cela me fait peur de me battre pour battre des records du monde. Je ressens toujours ce désir en moi. »

Est-ce toujours ce record CNF [Constant Weight No Palms] qui vous fait vraiment mal ? Vous devez battre le record de 102 m de William Trubridge ?

« Bien sûr, le disque de CNF est sorti et depuis que nous avons terminé le documentaire, je travaille toujours sur la technique. Je suis sûr que je pourrai faire ce disque dans les six prochains mois. Je suis prêt et dès que la nouvelle saison commencera l'année prochaine, en mars/avril prochain, je m'attaquerai à ce disque. »

Vous espérez donc toujours, à un moment donné, détenir les cinq records de profondeur en même temps ?

« Je pense que l'objectif principal du film, détenir les cinq records en un an, était principalement dû au fait que je n'avais pas été autorisé à concourir en 2022 [en tant que ressortissant russe, en raison de l'invasion de l'Ukraine par le pays] et que j'étais de retour aux compétitions en 2023 et que l'objectif était de récupérer les records du monde que j'avais perdus parce que je ne participais pas à des compétitions. C'est pourquoi j'ai eu l'idée d'obtenir tous les records en même temps.

« En général, je pense que pour les prochaines saisons, je ne suis pas tellement intéressé par les cinq records en même temps – ce serait bien et j’essaierai de le faire, mais je pense que même obtenir un seul record, comme obtenir ce record No Fins en une saison et peut-être un autre record dans une autre discipline – un ou deux records du monde en une saison, c’est largement suffisant. Cinq records du monde en un an, c’était super intense.

« Ce documentaire, c'était beaucoup de voyages, beaucoup de compétitions. Je pense que pour avoir le sentiment d'équilibrer mes efforts entre les sports mais aussi de grandir dans la communauté, j'aime faire moins de records du monde. Ces cinq records ont demandé beaucoup d'efforts et je pense que la saison prochaine, je les aborderai de manière plus équilibrée et j'essaierai d'en faire seulement quelques-uns.

Mais c'était un angle très intéressant à avoir pour les besoins du film. En parlant de ne pas pouvoir concourir en 2022, je me demandais ce que cela faisait de devoir concourir sous un drapeau neutre en 2023 ? Cela vous a-t-il dérangé d'une manière ou d'une autre ?

« La vie libre est un sport très individuel, il s'agit moins d'une question d'équipe que d'individualité, donc ça s'est bien passé parce que nous avons tous concouru individuellement et la communauté est formidable et solidaire. Ce n'était pas quelque chose de vraiment difficile ou de trop négatif, donc je pense qu'avec le soutien de la communauté, c'était bien. »

Quelqu'un qui regarde Freediver et qui n'est peut-être pas familier avec ce sport pourrait penser que, même si vous êtes entouré de gens, vous pouvez vivre une vie assez solitaire ou isolée. Pensez-vous que c'est juste ?

« Je dirais que lorsque l'on veut battre ces records, c'est une petite communauté. Il y a une énorme communauté d'apnéistes qui aiment ça comme un sport, comme une activité de vie pour l'aventure, pour profiter de l'eau, mais même s'il n'y a qu'un très petit groupe de personnes qui veulent battre des records, c'est quand même une communauté très amicale, et je ressens beaucoup de soutien.

« Je ne dirais pas que je me sens seul ou solitaire. Je dirais que lors des compétitions avec tous mes camarades apnéistes, c'est comme si je faisais partie d'une famille. »

Vous entendiez-vous bien avec Michael John Warren, le réalisateur de Freediver ?

« Oui, j’ai eu de très bonnes conversations avec lui et je pense que dès le début, il y avait une bonne alchimie et nous avons pu discuter ouvertement de tout ce qui concernait le film. J’ai pu apporter mes idées et je pense que c’était un processus très agréable et collaboratif. Nous avons donc eu une bonne relation pendant le film et maintenant, après le film, nous sommes en contact, donc oui ! »

Quel est votre film d’apnée préféré – ou peut-être est-ce celui-ci ?

« Jusqu'à présent, le principal film d'apnée est toujours The Big Blue de Luc Besson, et ça date de 1988 mais c'est extrêmement bien fait, c'est beau, la cinématographie est incroyable. Même maintenant, si vous le regardez, c'est quelque chose qui vous donne un aperçu de l'apnée.

Apnéiste (Paramount Pictures)

« Je pense que l'un des meilleurs moments du film est lorsque le héros principal Jacques Mayol [joué par Jean-Marc Barr] se dirige vers sa plongée et que la caméra le filme en reculant. On voit comment cet apnéiste s'approche de la plateforme où il va plonger et comment il est déjà dans cette zone méditative. Ce plan est donc unique, je pense que personne d'autre n'a pu montrer l'état intérieur de l'apnéiste qui s'approche de sa plongée.

« C'était une photo tout simplement incroyable. Je l'ai vue récemment il y a quelques mois – The Big Blue c'est définitivement celui-là et je pense qu'il est temps de faire un autre long métrage très bientôt !

Aimeriez-vous vous impliquer dans ce projet ?

« J’adorerais participer au prochain long métrage, c’est sûr, oui. »

Comment voyez-vous votre propre avenir au-delà de la compétition – en tant qu’instructeur ?

« Je fais déjà plusieurs choses en parallèle. La plongée en apnée compétitive est une grande partie de mes activités en ce moment, mais sur le plan professionnel, je me concentre également sur le développement de la communauté avec mon entreprise. Molchanov, basé sur la méthodologie et la philosophie de ma mère et les outils de formation pour former les apnéistes. Nous formons des professionnels pour qu'il y ait plus d'instructeurs et plus d'écoles dans le monde.

« Pour moi, développer la communauté est très important et je veux m'assurer qu'il y ait plus d'endroits dans le monde où l'on peut apprendre l'apnée en toute sécurité. C'est mon objectif actuel. Je suis sûr que nous le ferons pendant de très nombreuses années et que nous contribuerons à ce sport à plusieurs niveaux et organiserons également des événements. Je pense donc que la production de contenu, peut-être me lancer dans les commentaires et réaliser des projets dans ce domaine de l'apnée, c'est quelque chose qui m'intéresse.

« Les futurs documentaires pourraient porter sur le sport de compétition, mais ils peuvent également couvrir l'aspect environnemental du sport : comment les apnéistes peuvent contribuer à résoudre les problèmes environnementaux, aider au nettoyage, observer les animaux, etc. Il y a beaucoup à faire en apnée et je pense qu'être dans le rôle de producteur à l'avenir, c'est quelque chose qui m'intéresse.

Enfin, pensez-vous qu’il existe une possibilité de percée physiologique qui permettrait aux apnéistes d’aller beaucoup plus profondément dans le futur ?

« Je vois que je serai capable de faire des plongées plus profondes – disons que je peux comprendre comment faire des plongées à 10 m de profondeur. Il me faudra me préparer, même passer quelques mois de plus à me préparer pour les records, et peut-être simplement rester dans un endroit où la profondeur est plus accessible. Ce n'est pas facile, cela me prendra quelques années, peut-être quelques années, peut-être cinq ans, mais je peux voir ces 10 m.

« Et puis, à chaque fois que nous repoussons nos limites, je me dis : est-ce que je peux pousser un peu plus ou pas ? Ce record sans palmes a duré sept ou huit ans et n’a pas été amélioré, donc ça montre que, OK, sans palmes, c’est vraiment difficile – nous pourrions peut-être nous améliorer de 2 mètres, de 3 mètres, mais 10 mètres, ça paraît fou. »

« Mais avec les monopalmes, avec les bipalmes, je peux voir cela – et je sais que nous allons aller plus loin. »

Records mondiaux actuels d'Alexey Molchanov en AIDA : Poids variable (VWT) 156 m (28 mars 2024) Poids constant (CWT) 136 m (29 septembre 2023) Bi-Fins à poids constant (CWTB) 125 m (10 septembre 2024) La regrettée Natalia Molchanova a détenu le record du monde d'apnée statique de 9 minutes et 2 secondes au cours des 11 dernières années. Alexey Molchanov a établi 33 records du monde AIDA et CMAS et 1 record du monde Guinness et a remporté 34 médailles d'or, d'argent et de bronze individuelles et par équipes combinées lors d'événements de championnats du monde.

Également sur Divernet : Apnéiste : au cœur du monde de Molchanov (critique de film). Apnéiste est disponible dès maintenant sur Prime Video ou à l'achat ou à la location en version numérique.