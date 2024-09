Des chasseurs d'épaves résolvent un autre mystère des Grands Lacs

Depuis les années 1980, de nombreux plongeurs ont relevé le défi de retrouver l'épave du John Evenson dans le lac Michigan, un club de plongée a même offert une récompense de 500 $ – mais ce n'est que maintenant que le remorqueur à vapeur perdu en 1895 a été découvert – dans seulement 13 m d'eau.

Les historiens maritimes Brendon Baillod et Robert Jaeck, déjà connus pour avoir localisé deux épaves historiques des Grands Lacs au cours des deux dernières années, ont travaillé en étroite collaboration avec Société historique du Wisconsin et a restreint la zone de recherche en utilisant des journaux contemporains et les propres récits du capitaine avant d'appliquer leur sonar latéral haute résolution à la tâche.

Ils avaient prévu trois jours à compter du 13 septembre pour la chasse, mais leurs recherches avaient été si précises qu'il n'a fallu que cinq minutes pour trouver la marque, à quatre milles au nord-est d'Algoma, près de Green Bay.

Les chasseurs d'épaves Baillod et Jaeck à côté du bateau du premier (Brendon Baillod)

La John Evenson la chaudière ressortait sur le scan (Brendon Baillod)

Ce qui était apparu sur l'écran du sonar DeepVision Little Eye était une grande chaudière, et lorsque le duo a déployé son ROV, il a également révélé le fond de la coque avec une hélice géante, une machine à vapeur et diverses autres pièces de machines.

La chaudière à vapeur massive (Tamara Thomsen / Wisconsin Historical Society)

L'archéologue sous-marine de l'État du Wisconsin, Tamara Thomsen, est arrivée le lendemain avec le plongeur Zach Whitrock pour étudier, documenter et confirmer l'identité de l'épave signalée par Baillod et Jaeck. À partir de plus de 2,000 3 images haute résolution capturées par les plongeurs, Whitrock a créé un modèle photogrammétrique XNUMXD.

Image fixe du modèle de photogrammétrie du John Evenson (Zach Whitrock)

Nommé d'après le constructeur

Le remorqueur à vapeur de 16 m a été construit par John Evenson à Milwaukee en 1884 et porte son nom. Utilisé principalement pour remorquer des navires dans et à travers le canal maritime de Sturgeon Bay, ainsi que pour récupérer des épaves de navires, il a transporté dans ses dernières années des barges de pierre de la carrière des frères Laurie à Sturgeon Bay jusqu'aux ports lacustres du Wisconsin.

La John Evenson vers 1890 (Brendon Baillod avec l'aimable autorisation de la famille Harold J Benash)

Le 5 juin 1895, le John Evenson venait de subir des réparations de chaudière lorsque son capitaine John Laurie décida de répondre à une demande et de remorquer à travers le canal un navire considérablement plus grand, la barge à vapeur Moi Watson Stephenson et ses deux barges-goélettes subsidiaires. Le lac était agité sous des vents violents.

La Moi Watson Stephenson, qui a fait chavirer le John Evenson (Collection C Patrick Labadie)

En essayant de prendre la ligne, le John Evenson traversa la proue de la barge qui se déplaçait rapidement, et qui la saisit à l'arrière. John Evenson a été balancé sur la proue de l'autre navire et a chaviré, coulant en trois minutes.

Le capitaine Laurie et quatre membres de l'équipage ont été jetés à l'eau et secourus plus tard, mais le pompier Martin « Baldy » Boswell, qui dormait sous le pont, n'a pas pu être sauvé.

J'ai réfléchi un peu mieux.

En 1897, les frères Laurie décidèrent de sauver le remorqueur et louèrent un bateau pour cette tâche, mais comme ils avaient déjà reçu une indemnité d'assurance, ils furent confrontés à la perspective d'un litige préjudiciable avec l'assureur et finirent par laisser l'épave là où elle se trouvait, ses machines intactes.

L'hélice (Tamara Thomsen / Wisconsin Historical Society)

Le naufrage avait été largement rapporté à l'époque, mais les détails sur la profondeur de l'eau semblent avoir beaucoup varié, entre 15 et 90 m, ce qui a semé la confusion chez les chercheurs au fil des ans.

Le plan est maintenant de nominer l'épave pour le prix US Registre national des lieux patrimoniaux et mis à disposition des plongeurs sportifs.

Baillod et Jaeck sont membres de la Wisconsin Underwater Archeology Association, qui encourage le partage des découvertes d'épaves avec le public.

Les chasseurs d'épaves étaient responsables de retrouver les restes intacts de la goélette Le Trinidad dans le lac Michigan en juin 2023, comme indiqué sur Divernet, ainsi que la goélette Margaret A. Muir un an plus tard.

Explorez les modèle de photogrammétrie des John Evenson.

