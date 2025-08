Les chasseurs d'épaves cherchent un bateau à vapeur, en trouvent un autre

Une épave du XIXe siècle a été découverte dans la rivière Fox à Oshkosh dans le Wisconsin – pas le bateau que l'équipe de numérisation s'attendait à trouver, mais un bateau construit dans les mêmes chantiers.

Les membres de la Association d'archéologie sous-marine du Wisconsin (WUAA)) effectuaient une étude sonar haute résolution de cinq heures dans le cadre du projet de la Wisconsin Historical Society Programme de préservation maritime.

Les études précédentes avaient été de petite envergure et localisées, l'équipe a donc tenté de cartographier tous les sites d'épaves possibles dans le tronçon de 4 km de la rivière qui se jette dans le lac Winnebago.

Leur sonar DeepVision permettrait de couvrir la totalité des 150 m de largeur de la rivière en un seul passage et d'imager les objets d'intérêt avec une résolution extrêmement élevée.

L.W. Crane parmi d'autres bateaux à vapeur sur le fleuve Mississippi vers 1872 (Collections spéciales de la bibliothèque Murphy)

Les enquêteurs espéraient retrouver un bateau à vapeur disparu appelé Ville de BerlinConstruit en 1856, il a coulé dans cette partie du fleuve, selon des documents historiques. Ce navire, utilisé pour transporter des passagers et des marchandises entre Berlin et Oshkosh, mesurait 30 m de long et 5.5 m de large.

En novembre 1870, il était ancré près du chantier naval d'Oshkosh pour une révision hivernale lorsqu'un incendie se déclara à bord. La chaîne de l'ancre dut être coupée, laissant le navire Ville de Berlin dériver en aval tandis qu'il brûlait jusqu'à la ligne de flottaison avant de couler.

Au-delà de la zone de recherche prévue, l'équipe a trouvé une coque partiellement enterrée, mais elle mesurait environ 27 m de long et 7 m de large, avec une proue qui ressemblerait à celle d'une goélette des Grands Lacs - un navire avec une coque à fond plat et un gréement avant-arrière avec au moins deux mâts.

Ils croient que c'est le Grue LW, un autre bateau à vapeur en bois construit dans les mêmes chantiers navals de Berlin que le Ville de Berlin mais en 1865. On sait également qu'il a brûlé jusqu'à la ligne de flottaison et a coulé, sur la cale de halage du chemin de fer St Paul à Oshkosh en 1880.

L'épave possible de la grue LW

La cale de halage a été retrouvée presque immédiatement de l'autre côté de la rivière, à partir du lieu de l'épave, tandis que des caissons en pierre du pont ferroviaire de St Paul se trouvaient à seulement 100 m de celle-ci.

L'équipe espère pouvoir explorer le site en plongée sous-marine, même si elle affirme que la visibilité est si mauvaise que davantage de détails et d'échelle peuvent probablement être obtenus à partir de relevés sonar haute résolution.

La rivière contient d'importantes quantités de débris naturels tels que des arbres, des rondins et de gros rochers, ainsi que des sections de quais, de caissons et de petits bateaux de pêche. Un autre objet découvert lors du relevé pourrait être un morceau d'un vieux pont, ou la proue d'un ancien bateau à aubes. Menasha, abandonné en 1861.

L'équipe a également enquêté sur le site d'une épave peu profonde, découverte en 2016, et baptisée « Épave de Kevin », en hommage à l'un des découvreurs, Kevin Cullen. Encore plus érodée, elle reste non identifiée, mais on ne pense pas qu'elle ait été la source de l'épave. Ville de Berlin parce que l'on savait que ce bateau à vapeur avait dérivé en aval.

En mai de cette année Divernet rapporté comment la WUAA avait plongé et identifié le JC Ames, l'un des remorqueurs les plus puissants à avoir jamais œuvré dans les Grands Lacs, dans le lac Michigan.