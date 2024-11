Des plongeurs sur épaves rendent hommage aux aviateurs de la Seconde Guerre mondiale de chaque côté du Canada

Des équipes de plongée ont commémoré au Canada deux épaves de bombardiers de la Seconde Guerre mondiale. Les deux appareils se sont écrasés et ont coulé en 1943, puis ont été redécouverts en 2022. Dans chaque cas, un seul corps de leurs quatre équipages a été retrouvé.

Sur la côte ouest du Canada, des plongeurs de la Société d'archéologie sous-marine de la Colombie-Britannique Le 90 novembre, l'UASBC a posé une plaque de béton de 9 kg pour marquer l'emplacement, à 26 m de profondeur, du lieu où se trouvait un avion d'entraînement de la RAF qui s'est écrasé dans le Pacifique près de l'île de Vancouver. Ils ont également récupéré la boussole du navigateur, qui gisait au fond de la mer, pour la conserver.

La boussole du navigateur (UASBC)

Le bombardier moyen Handley Page Hampden P5433 de l'unité d'entraînement opérationnel 32 de la RAF a décollé d'un aérodrome de la RCAF à Patricia Bay (qui est maintenant l'aéroport international de Victoria) en fin d'après-midi du 14 mars 1943.

L'équipage était composé de deux Australiens, le pilote P/O Allan Hunt et le navigateur P/O Reginald Manttan, ainsi que des opérateurs radio/mitrailleurs canadiens P/O Grant Hall et Sgt Howard Piercy.

Un bombardier Handley Page Hampden (RAF)

Leur vol d'entraînement de routine devait leur permettre de s'entraîner au vol à basse altitude au-dessus du Pacifique, puis au vol de nuit, mais vers 5.30h450, l'avion a été aperçu en train de partir en vrille à une altitude de XNUMX m et de plonger verticalement dans l'inlet de Saanich. Les quatre aviateurs ont été tués, mais seul le corps du sous-lieutenant Hunt a été retrouvé.

Les restes largement dispersés ont été découverts en 2022 par le plongeur Lyle Berzins alors qu'il filmait des pieuvres. Lorsque les plongeurs de l'UASBC ont approfondi leurs recherches, ils ont trouvé des hélices, un moteur, un train d'atterrissage, la boussole et des semelles de bottes.

Roue d'atterrissage (UASBC)

Hélice (UASBC)

Il a fallu des recherches considérables à l'équipe pour identifier le Handley-Page Hampden en question parmi les 104 qui étaient stationnés à Patricia Bay pendant la Seconde Guerre mondiale, car pas moins de 2 d'entre eux s'étaient écrasés.

L'équipe de plongée de l'UASBC (UASBC)

Le bombardier moyen bimoteur Hampden aurait acquis une réputation de pannes de moteur. Il avait servi au début de la guerre en Europe, opérant principalement de nuit, mais fut retiré du service par le RAF Bomber Command à la fin de 1942, les bombardiers lourds quadrimoteurs étant devenus préférés pour les raids. Voir un Modèle 3D d'une partie du site du naufrage.

La boîte de Bombardier

L'épave d'un B-24 Liberator de l'Aviation royale canadienne, retrouvée à l'est du pays, repose à 40 m de profondeur dans le lac Gander, long de 56 km, au centre de l'île de Terre-Neuve. Une « boîte de bombardier » a récemment été récupérée pour être exposée dans un musée de l'aviation de la ville de Gander.

Un bombardier B-24 portant le même marquage (Bibliothèque et Archives Canada)

Le bombardier, désigné 589 D, s'écrasa peu après le décollage le 4 septembre 1943, également à la suite d'une panne moteur, tuant les quatre membres de l'équipage : le commandant d'escadre JM Young, le chef d'escadron John Grant MacKenzie, le lieutenant d'aviation Victor Bill et l'aviateur-chef Gordon Ward. Seul le corps de MacKenzie put être récupéré de l'épave retournée par des plongeurs au moment du crash.

L'avion a été localisé grâce à un balayage sonar et à un ROV en 2022, suivi d'une exploration en plongée sous-marine par Société de préservation des épaves de Terre-Neuve et du Labrador (SPSNL) Plongeurs accompagnés d'une équipe de tournage du documentaire. Seuls les ailes, le fuselage avant et le train d'atterrissage ont pu être localisés, ainsi qu'une hélice.

Neil Burgess, président de la société, a participé aux plongées initiales et récentes, qu'il a décrites à CBC comme « la plongée la plus effrayante que j'aie jamais faite » en raison de la taille de l'avion et de la visibilité ultra-faible.

Le boîtier de contrôle de l'intervalle de largage des bombes, situé dans le nez ouvert (Maxwel Hohn / SPSNL)

Le boîtier de bombardement, également connu sous le nom de boîtier de contrôle de largage des bombes, était fixé au nez de l'avion uniquement par des câbles. Il est tombé lorsque Burgess l'a détaché, réduisant encore davantage la visibilité alors qu'il était obligé de tâtonner dans la vase pour le localiser – ce qu'il a finalement fait.

Il a toutefois souligné que l'épave avait été traitée avec « le plus grand respect », sans aucune autre tentative visant à la perturber.

Le département d'archéologie de l'Université Memorial de Terre-Neuve a nettoyé et conservé la boîte pour l'exposer à Gander. Musée de l'aviation de l'Atlantique Nord.

