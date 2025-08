Le plongeur Mazraani décède lors d'une expédition dans l'Atlantique

Le célèbre plongeur technique américain Joe Mazraani est décédé après une plongée sur une épave de l'Atlantique à plus de 300 km au large de la côte nord-est des États-Unis.

Mazraani, 48 ans et basé dans le New Jersey, plongeait avec un groupe depuis son bateau Tenace Le 29 juillet, il aurait subi une urgence médicale. D'autres plongeurs l'ont aidé à remonter à bord et ont tenté de le sauver, mais n'ont pas réussi à le réanimer.

Le bateau est arrivé à New Bedford, dans le Massachusetts, tôt le lendemain matin, et la police de l'État et locale ainsi que les garde-côtes américains menaient une enquête.

« Bien que nous choisissions de garder les détails privés, nous n'avons actuellement aucune raison de suspecter une erreur du plongeur ou une défaillance de l'équipement », a déclaré Jennifer Sellitti, partenaire de Mazraani, au nom de leur société Atlantic Wreck Salvage and Tenace« Tout indique qu’il s’agit d’une urgence médicale. »

Le groupe plongeait sur le bord est du banc Georges, bien connu des plongeurs techniques américains, explorant une épave non identifiée qu'ils appelaient « le Big Engine Steamer ».

Expéditions sur épaves

Mazraani était connu comme historien maritime et explorateur spécialisé en plongée technique. Né au Liban, il avait émigré aux États-Unis à l'âge de 15 ans et était devenu avocat pénaliste. Il pratiquait également la plongée sous-marine depuis le milieu des années 1990, recherchant des épaves au large de New York, du New Jersey et du Massachusetts dès qu'il en avait l'occasion.

Plongeur trimix et recycleur en circuit ouvert, il était également capitaine de bateau breveté et avait équipé le 14 m Tenace pour l'exploration des épaves en profondeur.

Il avait dirigé des expéditions pour plonger dans les U-550, la dernière épave de sous-marin allemand plongeable dans l'Atlantique Nord, et le Andrea Doria ainsi que de participer à d'autres voyages vers des épaves profondes emblématiques telles que le Lusitania et les britannique, sur lequel il est crédité d'avoir localisé la cloche en 2019.

Quelques semaines seulement avant la mort de Mazraani, le Tenace L'équipe a fait une découverte importante à 70 m de profondeur Andrea Doria, le paquebot italien qui a coulé en 1956, pour récupérer un répétiteur de compas gyroscopique de 1.5 m de haut dans la zone du pont.

Mazraani avait localisé l'objet coincé lors de la première plongée de l'expédition du 11 au 14 juillet, et il lui avait fallu, ainsi qu'à son collègue plongeur Chris Ogden, quatre plongées dans un espace clos pour le dégager et le remonter.

« Remonter cet artefact à la surface aurait été impossible sans le travail d'équipe et la ténacité de Maz et Chris », a déclaré Sauvetage de l'épave de l'AtlanticLes plongeurs ont également trouvé au cours du voyage un hublot, une lampe et des céramiques bien conservées.

« Plus grand que nature »

Tenace les expéditions d'épaves ont été relatées dans les livres Là où les plongeurs osent : à la recherche du dernier sous-marin par Randall Peffer et Dangerous Shallows, à la recherche des navires fantômes de Cape Cod par Peffer et Eric Takakjian.

Joe Mazraani avec Jennifer Sellitti (Bureau du défenseur public du New Jersey)

« Joe Mazraani était plus grand que nature », a déclaré Sellitti. « Il était gentil, compatissant et généreux. Un mentor et un élève, un ami, un frère, un fils et un partenaire. »

« Que vous naviguiez à bord d'un D/V TenaceQu'il s'agisse de plonger dans des eaux profondes et dangereuses ou de défendre ses clients devant les tribunaux, Joe exigeait le meilleur de tous ceux qui l'entouraient. Parfois, il l'exigeait avec mauvaise humeur, mais il donnait toujours l'exemple.

Il vivait chaque instant pleinement, sans compromis. Il ne voulait pas mourir en faisant ce qu'il aimait – aucun de nous ne le souhaite. Il voulait y survivre, vieillir en le faisant. Mais quand on vit au bord du gouffre, parfois, le bord nous repousse.