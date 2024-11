Des détectives spécialisés dans les épaves découvrent un navire à vapeur armé torpillé datant de la Première Guerre mondiale

Des chercheurs ont localisé ce qu'ils croient être l'épave du HMS Stephen Furness, un navire d'abordage armé de la Première Guerre mondiale coulé en 1 dans la mer d'Irlande.

Cette découverte fait partie du projet « Vers une collection nationale » du Conseil de recherche sur les arts et les sciences humaines du Royaume-Uni (AHRC), une initiative conçue pour relier des collections distinctes dans les musées, galeries, bibliothèques et archives du Royaume-Uni dans un réseau permanent.

Retrouver Stephen Furness présenté dans l'un des cinq sous-projets : le projet triennal de 2.9 millions de livres sterling Eaux inconnues collaboration de 25 organisations britanniques dirigées par Historic England (HE).

Carte postale photo par Gibson montrant le Stephen Furness

Le bateau à vapeur de 88 m avait été construit à West Hartlepool comme navire à passagers pour la Tyne Tees Steam Shipping Co, du nom de son président et lancé en 1910 pour transporter jusqu'à 370 passagers entre Newcastle et Londres.

Le Stephen Furness Le Royal Navy est devenu un navire d'abordage armé de la Royal Navy lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, servant sur la route de Mourmansk en Russie. La tâche de ces navires était de faire respecter les blocus en interceptant et en abordant les navires étrangers.

Elle se dirigeait de Lerwick vers Liverpool pour des réparations le 13 décembre 1917, lorsqu'elle fut repérée par le sous-marin allemand UB-64 dans le chenal Nord, à 16 km à l'est de l'entrée du Strangford Loch et à l'ouest de l'île de Man.

Une seule torpille l'atteignit entre le pont et la cheminée, provoquant l'explosion de la chaudière. Le navire coula en seulement trois minutes, avant que ses canots de sauvetage ne puissent être mis à l'eau, causant la mort de 95 membres d'équipage et de six officiers. Seuls 12 hommes ont survécu.

90m de profondeur

Données de balayage sonar multifaisceaux collectées par le navire de recherche de l'Université de Bangor Prince Madog a été utilisé pour analyser les dimensions d'un certain nombre de sites d'épaves dans la région, et ces informations ont été combinées avec des ressources d'archives telles que les journaux de guerre des sous-marins allemands.

Le navire de recherche de 35 m Prince Madog (Université de Bangor)

L'équipe a également étudié des simulations des conditions de vent et de marée au moment du naufrage pour retracer les derniers instants du navire, en se basant sur la dispersion de quatre corps qui avaient été retrouvés loin le long de la côte du nord du Pays de Galles.

Les résultats suggèrent que les relevés météorologiques et les modèles de prévision rétrospective pourraient être utilisés plus souvent pour aider à localiser les navires disparus lorsque les autres informations de position étaient limitées.

L'épave repose à 90 m de profondeur et on pensait auparavant qu'il s'agissait du cargo suédois Maja, torpillé avec la perte de neuf vies un mois avant la fin de la guerre. Les chercheurs pensent maintenant avoir localisé MajaLes vestiges de quelques kilomètres plus au sud.

« L'identification probable du HMS Stephen Furness « C'est un exemple brillant et émouvant du potentiel des données du patrimoine maritime du Royaume-Uni et un témoignage de la collaboration et de l'excellent travail de détective de l'équipe d'Unpath'd Waters », a commenté Barney Sloane de HE, chercheur principal d'Unpath'd Waters.

« Le patrimoine maritime du Royaume-Uni est incroyablement riche, et notre projet visait à explorer les moyens d’accéder à ce patrimoine, de le relier et de le rechercher de nouvelles manières pour créer de nouvelles connaissances et de nouvelles histoires. Ce résultat est un exemple remarquable de l’importance d’un tel effort. »

Carte montrant l'emplacement de l'épave, la position enregistrée du sous-marin au moment de l'attaque et l'endroit où les marins survivants ont été récupérés (Université de Bangor)

Barrières dissoutes

« Cette découverte remarquable démontre ce qui peut être accompli lorsque les organisations du patrimoine culturel se rassemblent pour faire avancer le développement d'une collection numérique britannique inclusive, unifiée, accessible, interopérable et durable », a déclaré Vers une collection nationalela directrice du programme, Rebecca Bailey.

« Vers une collection nationale » vise à connecter et à ouvrir l’accès au patrimoine britannique – pour tous, pas seulement pour les chercheurs universitaires. Nous voulons faire tomber les barrières entre les personnes, les collections et la recherche – grandes et petites, scientifiques et culturelles, nationales et régionales.

« Les quatre marins qui ont échoué sur la côte du nord du Pays de Galles ont donné l’occasion d’utiliser une analyse scientifique innovante pour étayer notre théorie sur le naufrage. Cependant, il est important d’avoir une vue d’ensemble ici ; peu importe où se trouve l’épave du HMS Stephen Furness Au final, ce sont quatre hommes parmi plus d'une centaine qui ont perdu la vie lorsque le navire a coulé.

« Il est facile de se laisser emporter par l’excitation de la recherche d’une épave perdue, mais il est également important de se rappeler la tragédie humaine qui y est inextricablement liée. »

Une autre vue modélisée de l'épave (Université de Bangor)

