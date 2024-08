L'ONU soutient le projet maltais WreckLife 

Le projet WreckLife, qui vise à préserver les épaves autour des îles maltaises et à utiliser la technologie pour les rendre accessibles à un public plus large que les plongeurs, a été approuvé par les Nations Unies. Décennie des océans, l’initiative de conservation marine jusqu’en 2030.

WreckLife est géré par l'unité du patrimoine culturel sous-marin d'Heritage Malta (UCHU), qui affirme que son objectif est d’approfondir « la relation complexe entre les épaves historiques dans les eaux côtières maltaises et leurs environnements marins environnants ».

Bombardier Maryland dans les eaux maltaises (John Wood / Heritage Malta)

WreckLife vise à relever les défis de la dégradation des épaves et son impact sur les organismes et écosystèmes marins, explique l'UCHU. Le programme implique une équipe d'experts interdisciplinaires, dont beaucoup sont basés au Université de Malte, développant de nouvelles méthodologies de recherche sur les épaves et publiant des articles en libre accès sur leurs découvertes.

En utilisant une approche « Explorer, enregistrer et partager », les effets du changement climatique sont examinés afin que la dégradation future des sites du patrimoine culturel subaquatique puisse être prédite et évitée ou contournée.

Heritage Malta affirme avoir développé une série d'initiatives pour partager ses découvertes sous-marines avec le public. C'est Musée virtuel invite les gens à explorer les sites historiques trouvés dans les eaux côtières maltaises et rendus en ligne, tandis que le programme Dive Into History 360 utilise des expériences de réalité virtuelle haute résolution pour atteindre le public dans les écoles et autres centres éducatifs, lors de conférences et à travers des événements locaux et internationaux.

Croissance d'éponges sur le destroyer HMS Southwold (Patrimoine Malte)

« L'approbation du projet par les Nations Unies souligne l'importance de préserver le patrimoine culturel subaquatique dans le monde entier », déclare Heritage Malta. « Les épaves dans nos mers sont étudiées comme des îles écologiques, fusionnant des méthodologies archéologiques avec des recherches biologiques qui incluent l'échantillonnage des sédiments, la cartographie de la température et les mesures de la lumière.

"Les opérations de plongée scientifique ainsi que d'autres technologies sous-marines sont utilisées pour la surveillance et la collecte de données, fournissant des données à haute résolution pour un aperçu sans précédent de la dynamique écologique autour de ces sites archéologiques sous-marins."

Épave de l'avion Junkers Ju88 (John Wood / Heritage Malta)

5 récifs artificiels

Pendant ce temps, si l’on pensait que Malte semblait déjà disposer d’une allocation généreuse de sites d’épaves adaptés aux plongeurs par rapport à la plupart des régions de la Méditerranée, il semble que beaucoup plus de récifs artificiels soient encore nécessaires.

Les experts ont déterminé quels cinq sites seraient les plus appropriés pour installer un ensemble de telles attractions pour poissons et plongeurs, selon Malte aujourd'hui.

Ambjent Malte, l'organisme gouvernemental chargé de préserver et de valoriser les ressources naturelles de Malte, tant à la surface que sous l'eau, élabore un plan d'action sur cinq ans pour introduire les récifs sur cinq sites au sein des zones marines protégées, ainsi qu'un plan sur dix ans pour étendre le déploiement. .

Son objectif est à la fois d'améliorer la biodiversité marine de Malte et de détourner les plongeurs et les snorkelers vers de nouvelles zones afin de réduire la pression sur les sites existants.

Bien qu'il y ait eu de nombreux sabordages délibérés de navires pour former des récifs artificiels au fil des ans, une seule structure récifale spécialement construite aurait été déployée à ce jour dans les îles maltaises – il y a 20 ans à St Julian's, juste au nord de la capitale La Valette. .

Une augmentation significative de la diversité des espèces se serait produite sur et autour du site en quatre ans.

