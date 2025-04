L'épave tragique du navire le plus sûr retrouvée dans le lac Supérieur

Le dernier navire perdu depuis longtemps à être découvert par la prolifique Great Lakes Shipwreck Historical Society (GLSHS) est le Réserve de l'Ouest – considéré pendant un temps au XIXe siècle comme l'un des navires les plus sûrs des lacs.

Elle a disparu avec le propriétaire et les membres de sa famille au large de la « côte des naufrages » du lac Supérieur en 1892. Toutes les 28 personnes à bord, sauf une, ont été perdues.

Le navire à vapeur en acier de 90 m a été retrouvé à environ 96 km au nord-ouest de la base de la GLSHS. Musée des épaves des Grands Lacs, Whitefish Point dans le Michigan.

Les membres de la société ont utilisé un sonar à balayage latéral depuis leur navire de recherche David Boyd localiser le Réserve de l'Ouest à la fin de l'été dernier, bien que la découverte n'ait été annoncée que récemment.

L'épave repose loin du rivage et est brisée en deux, la partie avant reposant sur la poupe au-delà des profondeurs normales de plongée sous-marine, à environ 180 m.

Image sonar de la Réserve occidentale

Autrefois surnommée « Inland Greyhound », elle était considérée comme l’un des navires les plus sûrs à flot sur les Grands Lacs.

Entré en service en 1890, il fut l'un des premiers navires entièrement en acier de la région, équipé pour transporter des charges plus lourdes à des vitesses plus élevées que ses rivaux à coque en bois - et chargé de battre des records.

Croisière de plaisance

Image historique de la réserve occidentale (GLSHS)

Le navire appartenait au magnat du transport maritime, le capitaine Peter G. Minch, qui avait décidé de joindre l'utile à l'agréable en emmenant sa femme, leurs deux jeunes enfants et sa belle-sœur avec sa fille pour une croisière de fin d'été sur le lac Huron jusqu'à Two Harbors, dans le Minnesota. Le navire était sur lest, mais il allait récupérer une cargaison de minerai de fer pour le voyage de retour.

Cependant, en arrivant à Whitefish Bay le 30 août, le temps agréable s'est transformé et le capitaine Albert Myer, qui avait amené son propre fils de 19 ans, a jeté l'ancre pour affronter les pires conditions avant de se diriger vers le lac Supérieur.

À ce stade, le Réserve de l'Ouest a été pris dans une tempête et a commencé à se briser vers 9 heures.

Poste de pilotage (GLSHS)

Feu de navigation portuaire (GLSHS)

Les membres de la famille et l'équipage ont pu monter à bord et mettre à l'eau les deux canots de sauvetage, mais l'un d'eux, en métal, a rapidement chaviré et l'autre, en bois, n'a pu récupérer que deux membres de l'équipage qui avaient disparu.

Dix minutes plus tard, le Réserve de l'Ouest a coulé, laissant les occupants du canot de sauvetage restant seuls dans l'obscurité alors que la tempête persistait.

Un navire à vapeur passa à proximité pendant les dix heures suivantes, mais son équipage ne vit pas le canot de sauvetage, dépourvu de fusées éclairantes. Vers 10 h 7.30, il avait atteint à moins d'un mille de la rive sud-est du lac Supérieur, mais il chavira malheureusement dans les vagues. Seul le timonier Harry Stewart survécut à cette épreuve pour raconter l'histoire.

Mât avant brisé (GLSHS)

Mât de misaine posé en travers du guindeau d'étrave (GLSHS)

Une enquête ultérieure a indiqué que le constructeur naval avait construit Réserve de l'Ouest L'acier contaminé était fragile, le rendant vulnérable à la fatigue. Cette tragédie allait conduire à des normes plus rigoureuses pour l'utilisation des tôles d'acier dans la construction navale américaine.

Image lointaine

Le directeur des opérations maritimes du GLSHS, Darryl Ertel, et son frère et premier compagnon Dan étaient à la recherche du Réserve de l'Ouest au cours des deux dernières années, et a finalement pris une marque sur le côté bâbord du David Boyd.

Ils avaient scanné jusqu'à environ 800 m de chaque côté du bateau et l'image lointaine était petite, mais lorsque Darryl a mesuré l'ombre, elle s'étendait jusqu'à environ 12 m.

Support de cabestan sur le plat-bord bâbord dans la zone avant (GLSHS)

Chaînes d'étrave et d'ancre (GLSHS)

« Nous sommes donc retournés sur le dessus du navire et avons constaté qu'il était équipé de trappes de chargement. Il semblait brisé en deux, une moitié superposée, chaque moitié mesurant 150 mètres de long grâce au scanner latéral », a expliqué Darryl Ertel. « Nous avons ensuite mesuré la largeur et elle était parfaitement alignée, nous avons donc compris que nous avions trouvé le Réserve de l'Ouest. »

Un ROV a été déployé, localisant des éléments tels que la cloche du navire pour confirmer l'identification initiale des frères Ertel.

Le naufrage du Western Reserve (Robert McGreevy / GLSHS)

« Chaque naufrage a sa propre histoire, mais certains sont tout simplement bien plus tragiques », a commenté le GLSHBruce Lynn, directeur général de l'association. « Cela ne fait que souligner à quel point les Grands Lacs peuvent être dangereux… à tout moment de l'année. »

