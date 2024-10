Des milliers d'objets provenant d'épaves de navires britanniques sont mis en vente

Les inquiétudes concernant la vente de la collection historique de plusieurs milliers d'objets de souvenirs maritimes du musée du trésor du naufrage de Charlestown en Cornouailles se concrétiseront au début du mois prochain, lorsqu'ils seront vendus aux enchères à Penzance.

Divernet rapporté en août sur le fermeture possible du musée à St Austell et la dispersion de son contenu si la propriété ne pouvait pas être vendue en tant qu'entreprise en activité.

La vente du contenu du musée représente une opportunité majeure pour les collectionneurs d'objets – d'autant plus qu'elle est combinée avec celle des « Archives des naufrages de Richard Larn OBE ».

Larn, aujourd'hui âgé de 93 ans, est l'un des plus grands plongeurs d'épaves et auteurs du Royaume-Uni du XXe siècle. En tant que cofondateur et directeur du musée, il a été responsable de l'assemblage de sa collection initiale dans les années 20 et 1960.

Richard Larn, spécialiste des naufrages dans les îles britanniques

La vente de Larn comprend ses archives personnelles de 1,630 10 livres, des dossiers de recherche complets issus de son projet monumental de XNUMX ans Index des épaves des îles britanniques, des cartes et des centaines de photographies utilisées dans ses livres. On y trouve également une sélection d'objets récupérés sur l'épave par Larn lui-même.

La maison de vente aux enchères Lay's de Penzance décrit ces événements comme « probablement deux des ventes les plus passionnantes que nous ayons jamais été amenés à gérer », et ils les organiseront sur quatre jours consécutifs, avec des visites commençant le 1er novembre.

La vente d'un jour de Larn, le 5 novembre, est suivie de la vente du Charlestown Shipwreck Treasure Museum les 6, 7 et 8 novembre.

Rare et précieux

Le musée contient environ 7,000 XNUMX objets provenant d'épaves de navires, dont le Mary Rose, Titanic, Lusitanie et Charte royale, et tous ont été proposés dans le cadre du prix demandé de 1.95 million de livres sterling lorsque l'ensemble de la propriété a été mis sur le marché - un prix qui ne semble pas avoir été atteint.

L'actuel propriétaire, Sir Tim Smit, cofondateur de l'Eden Project et propriétaire des Lost Gardens of Heligan, avait élaboré des plans d'urgence pour vendre aux enchères les objets exposés au cas où il s'avérerait impossible de vendre le musée et son contenu en tant qu'entreprise en activité.

Partie arrière en bois du HMS Eagle, naufragé au large des îles Scilly en 1707 (Lay's Auctioneers)

Lay décrit les objets comme « l’une des collections d’archéologie marine les plus phénoménales au monde » et affirme que certains sont « extrêmement rares et précieux ».

Cataloguing the vast museum collection, currently broken up into 1,200 lots “and counting”, had proved both captivating and challenging, stated the auction house. “We constantly found that once we started to look closely, and learn the historical background, we became entranced by the coin or weapon or whatever relic it was, encased in marine concretion that we held in our hands.”

« Nous avons appris l’histoire de chaque navire, comment il a fait naufrage, les vies perdues et les expériences de ces personnes dans leurs dernières minutes terrifiantes. Ce fut une expérience à la fois instructive et enrichissante. »

Objets en laiton provenant de la cargaison de l'épave de 1667 « Mullion Pin Wreck », Santo Christo de Costello (Lay's Auctioneers)

Ressource clé

Richard Larn a appris à plonger seul dans la Tamise en 1947 à l'aide d'un kit d'évacuation pour sous-marin allemand Draeger. Après avoir servi dans la marine marchande en 1950, il a rejoint la Royal Navy, où il est resté 22 ans.

Il faisait partie de la première équipe de plongeurs à opérer à partir d'hélicoptères Dragonfly, récupérant des cibles de tirs de drones au large de Malte. Il a rejoint le British Sub-Aqua Club en 1957 et a dirigé le Royal Navy Sub-Aqua Club en menant de nombreuses expéditions de plongée internationales.

Cloche en laiton du navire SS Grip, coulé en 1897 à Church Cove, en Cornouailles (Lay's Auctioneers)

Après avoir fait des recherches sur le désastre naval des Scilly de 1707, il a découvert et enquêté sur plusieurs épaves historiques au large des îles, notamment le HMS AssociationIl a fondé le plongeur commercial Formation centre Prodive ainsi que ce qui était alors le Charlestown Shipwreck & Heritage Centre, qu'il dirigeait avec sa femme Bridget jusqu'en 1998.

Entre eux, le couple a écrit plus de 65 livres, et leur livre en six volumes Index des épaves des îles britanniques demeure une ressource essentielle pour les plongeurs sur épaves, les historiens maritimes et les archéologues. L'OBE de Larn en 2009 et d'autres distinctions ont reconnu ses services au patrimoine marin.

Chaussure en cuir et forme en bois du HMS Association, plongée et découverte par Richard Larn en 1967 (Lay's Auctioneers)

Viewing times in Penzance for the Larn sale are: 1 and 4 November 9am-5pm, 2 November from 9am-1pm, and for the Charlestown Shipwreck Treasure Museum sale at the museum on 2, 3, 4 and 5 November from 9am-4pm.

Both sales, conducted in Penzance and en ligne, départ à 10h. Trouvez tous les détails de lots et d'arrangements sur le site de Lay's Auctioneers.

