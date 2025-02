Identification du naufrage : la seule perte militaire du Brésil pendant la Seconde Guerre mondiale

Le seul navire militaire brésilien à avoir été coulé par les forces ennemies pendant la Seconde Guerre mondiale a été formellement identifié par la marine du pays, 14 ans après que des plongeurs aient découvert l'épave pour la première fois.

Le navire auxiliaire de 82 m Vital de Oliveira avait été torpillé par le sous-marin allemand U-861 en 1944, avec la mort d'environ 100 hommes résultant de l'action.

Le Brésil, seul pays d'Amérique du Sud à avoir envoyé des troupes à l'étranger pendant la Seconde Guerre mondiale, a également perdu jusqu'à 2 navires marchands lors d'attaques de sous-marins au large de ses côtes pendant la bataille de l'Atlantique.

La marine brésilienne a obtenu des données bathymétriques sur le Vital de Oliveira le 16 janvier, lors des essais en mer et de la mise en service d'un navire de recherche hydro-océanographique également nommé par coïncidence Vital de Oliveira.

Les deux navires ont été nommés en l'honneur du « père de l'hydrographie brésilienne », le capitaine de frégate Manoel Antonio Vital de Oliveira, tué pendant la guerre du Paraguay en 1867 alors qu'il commandait un cuirassé..

Images sonar du Vital de Oliveira (Marine brésilienne)

L'épave du Vital de Oliveira Le poisson a été découvert en 2011 à environ 65 km de la côte de Macae, dans l'État de Rio de Janeiro, par les frères plongeurs José Luiz et Everaldo Pompermayer Meriguete. Les deux pêcheurs répondaient à l'appel à l'aide d'un pêcheur dont le filet s'était empêtré dans un obstacle inconnu.

L'épave se trouvait à environ 55 mètres de profondeur, les frères avaient donc fait appel au plongeur technique Domingos Afonso Jorio. Il a signalé à la marine qu'il avait trouvé le filet accroché au canon d'un navire. Vital de Oliveira avait transporté deux canons de 47 mm.

Pour une raison ou une autre, la marine n'avait pas encore été en mesure de confirmer l'identité de l'épave – comme elle l'avait informé l'année dernière aux médias brésiliens lorsque des questions avaient été soulevées à l'occasion du 80e anniversaire du naufrage.

Elle avait déclaré qu’elle « ne menait actuellement aucune recherche pour localiser des sites archéologiques d’épaves de navires », même si cette position semble désormais avoir été inversée.

Le Vital de Oliveira original, torpillé en 1944 (Marine brésilienne)

Notre Vital de Oliveira a été construit en 1910, à l'origine comme le Itauba, et fut incorporé à la marine brésilienne en 1931. Le 19 juillet 1944, elle transportait des fournitures et du personnel militaire le long de la côte et aurait dû être escortée par le chasseur de sous-marins Javari, bien que pour des raisons inconnues les navires aient perdu le contact visuel.

When the Vital de Oliveira Il fut torpillé à l'arrière juste avant minuit et le navire non blindé coula rapidement, entraînant la perte d'une centaine des 100 hommes à bord.

Les dernières nouveautés de la marine Vital de Oliveira a été conçu pour mener des études hydro-océanographiques, collecter des données environnementales et soutenir la recherche scientifique dans les zones maritimes d'intérêt.

Le nouveau navire de recherche Vital de Oliveira, nommé d'après un hydrographe du XIXe siècle (Marine brésilienne)

Le navire utilise des données obtenues par échosondage multifaisceaux et sonar à balayage latéral pour effectuer des relevés complets, selon le lieutenant-commandant Caio Cezar Pereira Demilio de la division d'archéologie sous-marine de la Direction du patrimoine historique et de la documentation de la Marine.

D'autres plongées techniques et ROV pourraient être effectuées pour prendre des photos et des vidéos, collecter des données supplémentaires sur le navire et enregistrer ou récupérer des artefacts, a-t-il déclaré. Des modèles 3D seraient créés pour « permettre une évaluation détaillée des conditions structurelles restantes et de la relation du navire avec l'environnement ».

L'étude ferait partie d'un projet numérique en cours appelé Atlas des épaves de navires d'intérêt historique sur la côte brésilienne, permettant d'établir des corrélations entre divers sites d'épaves afin d'élargir la compréhension de l'histoire maritime du pays.

Aussi sur Divernet : Noronha : un haut lieu de plongée dans l'Atlantique, Des plongeurs localisent l'épave du dernier navire négrier au Brésil, Nouvelle épave géante – mais qui a besoin de celle-ci ?