Le naufrage est confirmé comme étant celui du capitaine Cook Endeavour

Le verdict final sur l'identité d'une épave dans le port de Newport, Rhode Island, États-Unis, a été annoncé par le Musée maritime national australien (ANMM) – confirmant sur la base d'une « prépondérance de preuves » qu'il s'agissait à l'origine du célèbre navire d'expédition du capitaine James Cook, le HM Bark Endeavour.

Cette confirmation est le point culminant d'un projet finalement controversé qui a pris environ 26 ans et qui se présente sous la forme d'un rapport contenant de nouvelles preuves historiques et archéologiques pour identifier le site anciennement connu sous le nom de RI 2394. L'ANMM souhaite désormais s'assurer que l'épave bénéficie d'une protection complète.

"Donné Effort'« Compte tenu de son importance historique et culturelle pour l'Australie, l'Aotearoa, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, les États-Unis et les peuples des Premières Nations de l'océan Pacifique, l'identification positive du site de son naufrage nécessite de garantir le niveau de protection législative et physique le plus élevé possible pour le RI 2394 », déclare le musée.

Comme le souligne également le rapport, HMB Endeavour Ce navire n'a pas été universellement célébré. Si l'officier de marine et explorateur britannique Cook l'utilisa pour son voyage de découverte dans le Pacifique de 1768 à 71, il symbolisait pour les Premières Nations le début de la colonisation.

Après le retour de l'écorce en Angleterre, elle fut vendue à des propriétaires privés et rebaptisée Seigneur Sandwich, utilisé pour transporter des troupes vers les colonies américaines en soutien aux campagnes britanniques. En 1778, le navire était en mauvais état et était immobilisé dans le port de Newport pour héberger des prisonniers de guerre.

Lorsque les forces américaines et françaises assiégèrent la ville tenue par les Britanniques, Seigneur Sandwich Il était l'un des 13 navires coulés pour former un blocus submergé, et il n'y avait aucune trace de son sauvetage ou de son déplacement.

Étude collaborative

En 1998, les historiens australiens Mike Connell et Des Liddy et l'archéologue maritime américaine Kathy Abbass du Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) a commencé à examiner le site de l'épave.

L'année suivante, la revendication de l'État de Rhode Island de posséder tous les navires sabordés a été confirmée par un tribunal fédéral, laissant la Rhode Island Historical Preservation & Heritage Commission (RIHPHC) responsable de la protection et de l'autorisation de tout travail archéologique sur les épaves.

À l'époque, et à nouveau en 2019, le RIMAP et l'ANMM se sont mis d'accord sur un ensemble de critères qui, s'ils étaient satisfaits, permettraient d'identifier le RI 2394 comme Seigneur Sandwich – et l’ANMM estime désormais que suffisamment de ces critères ont été remplis.

Les deux organismes ont collaboré sur une série de cinq expéditions archéologiques jusqu'en 2004, effectuant des relevés sous-marins, des relevés à distance des fonds marins et des analyses d'échantillons de pierre, de charbon, de bois et de sédiments, mais aucun des sites d'épaves n'a pu être identifié comme celui du Seigneur Sandwich.

Plongeur du Musée maritime national australien (ANMM)

Le projet RIMAP-ANMM a repris en 2015 et, l'année suivante, de nouvelles recherches d'archives menées par Nigel Erskine du musée ont considérablement réduit la zone d'étude à une zone située au nord de l'île Goat, connue pour contenir le Seigneur Sandwich et quatre épaves plus petites.

Ces épaves ont été étudiées entre 2017 et 2021, réduisant encore davantage la recherche aux deux plus grandes épaves.

Île de la Chèvre, port de Newport

Le site RI 2394 était sensiblement plus vaste que le précédent, avec des vestiges visibles couvrant une surface de 18 x 7 m. On y trouvait un tas de ballast en pierre, une rangée de larges nervures de bois articulées apparentes, quatre canons en fer et un dalot en plomb (drain).

Des échantillons de bois de coque, de ballast et d'objets ont été collectés, et l'analyse du bois a indiqué que la proue avait subi d'importantes réparations en utilisant du bois européen plus tard dans la vie du navire - ce qui avait été le cas en 1776.

Armée des permis d'excavation du RIHPHC, l'équipe a mené entre 2019 et 2021 une enquête plus détaillée, exposant la coque et des éléments tels que le puits de pompe de cale, la quille et l'assemblage de la proue.

Le mot de la fin ? Le rapport final du musée

Les dimensions d'une gamme de bois de construction correspondaient étroitement aux mesures prises lors d'une étude de la Royal Navy Endeavour en 1768. La coque survivante, de la pompe de cale à la proue, correspondait étroitement aux mesures du navire, tandis que le placement des poutres de plancher appariées et triplées correspondait exactement aux emplacements des Endeavourmâts principaux et de misaine.

Un joint inhabituel reliant l'étrave et l'extrémité avant de la quille correspondait également aux descriptions survivantes.

HMB Endeavour de Francis Joseph Bayldon

Tomber

Ce qui avait été une relation de collaboration entre le RIMAP et l'ANMM a pris une tournure différente au début de 2022 lorsque le musée a signalé pour la première fois que le Endeavour avait été identifié.

Abbass a répliqué en affirmant que RIMAP était l'organisation responsable de l'étude, que l'annonce du musée était à la fois prématurée et constituait une rupture de contrat, et que des questions restaient sans réponse avant qu'une conclusion définitive puisse être tirée.

« Une fois l’étude terminée, le RIMAP publiera le rapport légitime sur son site Web, dit-elle – bien que rien n'ait été publié à ce sujet Endeavour récemment. Divernet a contacté RIMAP pour obtenir des commentaires.

Le rapport final du musée peut être téléchargé ici.

