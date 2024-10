Un tremblement de terre a caché un naufrage, mais la science l'a retrouvé

C'était un navire assez petit, mais un remorqueur qui a coulé dans le lac Nahuel Huapi, au nord de la Patagonie, au début du XXe siècle, avait acquis un statut semi-mythique au moment où les cinéastes se sont associés à des géologues pour résoudre le mystère de la localisation de l'épave.

Nahuel Huapi est un lac andin allongé entre les provinces de Rio Negro et de Neuquen en Argentine, et est décrit comme ayant une géographie complexe avec ses différentes branches, péninsules et îles.

Photographie du remorqueur Helvecia II (Archives visuelles de Patagonie)

La société de production locale Acuanauta Films réalisait un long métrage documentaire intitulé La recherche des Helvètesa, basé sur l'histoire du remorqueur de lac perdu depuis longtemps Helvecia II. La localisation de l'épave a été très difficile jusqu'à ce qu'elle demande l'aide du Conseil national de recherche scientifique et technique argentin (CONICET).

Le remorqueur avait remorqué des barges transportant des produits manufacturés entre l'Argentine et le Chili et aurait coulé à Nahuel Huapi en 1906, quelque part près de la ville portuaire de San Carlos de Bariloche, où était basée la société de production cinématographique. Au fil des ans, les spéculations sur les raisons du naufrage ont varié, allant d'une explosion et d'une vague géante à un sabotage.

Le réalisateur et plongeur Nicolas Mazzola avait entendu de nombreuses histoires à ce sujet. Helvecia II de son défunt père. Depuis 2020, il a tenté de retrouver l'épave à l'aide d'un échosondeur tout en reconstituant son histoire, et a finalement conclu qu'un glissement de terrain sous-marin avait dû la déplacer de son emplacement d'origine.

Vague de tsunami

Mazzola a appris qu'une équipe du CONICET avait étudié le « Grand Tremblement de Terre » de 1960 dans la région, au cours duquel un mouvement sismique avait déclenché un glissement de terrain près de Bariloche, provoquant l'effondrement d'un quai et des bateaux amarrés et générant une grande vague de tsunami.

Le réalisateur se demandait si l'épave de Helvecia II aurait pu être déplacé de cette façon à un moment donné, peut-être enfoui dans les sédiments, et sa relocalisation pourrait être calculée scientifiquement.

Groupe d'études environnementales du CONICET en excursion au lac Nahuel Huapi (CONICET)

Les spécialistes des systèmes lacustres du CONICET appartenant au Groupe d’études environnementales de l’Institut andin de technologies biologiques et géoenvironnementales de Patagonie ont relevé le défi.

L'équipe a analysé toutes les données déjà collectées dans la zone, mais n'a rien trouvé de significatif. Elle s'est ensuite tournée vers les relevés bathymétriques à haute résolution de la zone de recherche initiale de l'épave et des zones environnantes, en appliquant son expertise en « limnogéologie ».

« Nous enquêtons sur les événements qui affectent et ont affecté les lacs de la région dans le présent et dans le passé, tels que les événements sismiques, les glissements de terrain, les inondations ou l'instabilité côtière, les tsunamis lacustres et les éruptions volcaniques, entre autres », a déclaré Gustavo Villarosa, chercheur du CONICET, qui a dirigé l'étude. Helvecia II équipe. Les études servent à comprendre les risques pour les populations côtières et les activités touristiques, commerciales et récréatives.

Gustavo Villarosa avec l'équipe de recherche (CONICET)

« Nous avons étendu la recherche à une zone adjacente et là, nous avons vu une silhouette d'une forme et de dimensions compatibles avec le bateau à vapeur, nous avons donc recommandé de rechercher à ce stade », a déclaré Villarosa.

« Nous avons fouillé la zone à plusieurs reprises en utilisant différentes méthodes de balayage, jusqu'à ce que les personnes chargées de fournir l'équipement de robotique sous-marine, de l'entreprise Pancora Robotica Submarina de Bariloche, nous informent de la détection du navire », a déclaré Mazzola.

Image à balayage latéral (CONICET)

Après avoir visionné des images d'une partie du côté tribord et de la poupe de l'épave, les réalisateurs ont ensuite effectué leurs propres plongées sous-marines. « Quand j'ai vu le navire, mon âme était remplie de bonheur », a déclaré Mazzola.

« Beaucoup de sentiments »

« Voir un véritable naufrage, qui a été une tragédie, être le premier à le voir depuis si longtemps, a généré beaucoup d'émotions », a déclaré son collègue cinéaste Lucas Bonfanti.

Première image sous-marine de l'Helvecia II (Nicolas Mazzola)

« Sous l’eau, on s’est regardés, on a commencé à faire la fête, on a fait quelques tours et Nicolas a pris l’appareil photo et l’a pointé vers l’épave pour qu’on la voie à la surface. On a pris des photos et on a filmé. Après, il y a eu beaucoup d’émotion. »

L'Administration des parcs nationaux (APN) a désormais intégré l'épave à son Registre national du patrimoine culturel. Une bande-annonce étendue pour le film de 85 minutes La recherche d'Helvecia (en espagnol) peut être vu au Acuanata Films site.

