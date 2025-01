OBE pour le chasseur d'épaves sous-marines Mearns

Le chasseur d'épaves anglo-américain David Mearns a été nommé Officier de l'Empire britannique (OBE) dans la liste des honneurs du Nouvel An du Roi, pour ses services dans la localisation et la récupération d'épaves historiques.

Le chef d'expédition en haute mer, océanographe et scientifique marin agréé de 66 ans a localisé 29 épaves majeures au cours d'une carrière de 35 ans.

Aujourd'hui l'un des chasseurs d'épaves les plus expérimentés au monde, il revendique un taux de réussite global de 90 % et a également remporté cinq records du monde Guinness, dont un pour avoir localisé l'épave la plus profonde jamais trouvée, le Rio Grande à 5,762m.

Les exploits de recherche d'épaves de Mearns ont commencé en 1990 lorsqu'il a retrouvé la trace du cargo Lucone, qui avait été coulé par une bombe à retardement qui avait tué son équipage.

Les découvertes ultérieures importantes incluent le vraquier Derbyshire, la plus grande perte de navire de l'histoire maritime britannique ; le croiseur de bataille de la Seconde Guerre mondiale HMS Capot, coulé par le Bismarck; HSK cormoran, sabordé après avoir coulé le HMAS Sydney; Navire-hôpital australien AHS Centaure, coulé illégalement par un sous-marin japonais ; et la plus ancienne épave coloniale jamais découverte et fouillée par des archéologues, la Esmeralda de la flotte 1502/3 de Vasco da Gama.

Mearns faisait également partie de l'équipe qui a localisé le cuirassé japonais Musashi, et a dirigé en 2019 les recherches financées par des fonds privés qui ont permis de localiser l'avion Piper Malibu transportant le footballeur Emiliano Sala, qui avait disparu au-dessus de la Manche.

Quête pour quête

La dernière distinction intervient peu de temps après celle de Mearns en tant que directeur de la recherche sur l'expédition pour trouver Sir Ernest Shackleton Quête, situé à 390 m de profondeur dans la mer du Labrador en juin 2024. Shackleton était décédé à bord du navire en 1922.

« David Mearns incarne l’esprit d’exploration et de découverte », a déclaré John Geiger, qui a dirigé l’expédition. « Son rôle essentiel dans la localisation quête souligne son expertise inégalée dans l’exploration des fonds marins et son dévouement à la découverte d’histoires qui nous relient à notre passé. Cette reconnaissance est amplement méritée.

Arrivée de Quest à Londres (RCGS)

« L’OBE est un hommage mérité à une carrière définie par la curiosité, le courage, l’honneur et une volonté incessante de découvrir les secrets des profondeurs. »

Mearns est membre de la Royal Geographical Society et de la Club des explorateursIl a reçu de nombreuses distinctions dans le passé, notamment une médaille honorifique de l'Ordre d'Australie en 2010 et la médaille Lowell Thomas de l'Explorers Club en 2019. Il a été nommé membre honoraire de la Société géographique royale du Canada en juin dernier et a reçu ses médailles Quest et Joseph-Elzéar Bernier.

Il a écrit trois livres, dont son autobiographie. Le chasseur d'épaves, qui a remporté le prix Mountbatten du meilleur livre de 2018.

L'ambition de Windrush

Mearns envisage actuellement de récupérer une ancre de 1.5 tonne du HMT Ruée du vent de l'Empire, qui a coulé au large de l'Algérie six ans après son arrivée dans l'Essex en 1948, alors qu'il transportait la première génération de migrants des Caraïbes à s'installer au Royaume-Uni.

La Windrush Anchor Foundation a été créée pour ramener l'ancre au Royaume-Uni afin qu'elle soit exposée de manière permanente.

« J’ai pu constater de mes propres yeux l’importance d’un objet physique, comme la cloche du HMS Capot, peut être de relier les gens à la mémoire d'un navire et de son équipage », dit Mearns. « Je suis convaincu que Le vent de tempête L'ancre deviendra une « pierre de touche » similaire pour la génération Windrush et le grand public.

