Une voix mal entendue a perturbé les chasseurs d'épaves du sous-marin HMS Trooper pendant 25 ans

Un sous-marin britannique disparu en octobre 1943 avec la perte de 64 hommes à la suite d'une mission secrète dans la mer Égée a été retrouvé à 253 m de profondeur par une équipe de recherche sous-marine dirigée par le chasseur d'épaves grec Kostas Thoctarides. soldat de cavalerie C'est la huitième épave de sous-marin découverte par son équipe.

Cette découverte a eu lieu lors de leur 15e expédition à la recherche de l'épave – et seulement après qu'une hypothèse de longue date contenue dans un vieux livre ait finalement été abandonnée.

Lorsque l'Italie capitula en septembre 1943, les Allemands cherchèrent à priver les Alliés du contrôle des îles du Dodécanèse. C'est à ce moment-là que les Britanniques envoyèrent soldat de cavalerie, commandé par le lieutenant John S Wraith, de Beyrouth à la mer Égée lors de sa huitième patrouille de guerre.

Le sous-marin de classe T de 84 m était armé d'un canon de 4 pouces et d'un canon de .303, de onze tubes lance-torpilles de 21 pouces et de 17 torpilles.

HMS Trooper

Sa première mission, et sa dernière action connue, fut de débarquer trois agents secrets à Kalamos d'Eubée. Aux premières heures du 1er octobre, elle les largua avec 400 kg de matériel. L'un d'eux, le major Georgios « Toby » Diamantopoulos des services secrets grecs, entra plus tard dans la ville occupée d'Athènes pour mener une mission baptisée « Opération Éruption ».

Officiers et équipage du HMS Trooper (Musée des sous-marins de la Royal Navy à Gosport)

Le 5 octobre, sur la base de renseignements selon lesquels les Allemands pourraient débarquer sur l'île de Leros, soldat de cavalerie Le sous-marin a reçu l'ordre de patrouiller entre Naxos et Ikaria. On n'a plus eu de nouvelles du sous-marin.

Voix forte

Au lever du jour du 14 octobre, les Britanniques ont embarqué sur un caïque LS8, de la flottille de goélettes du Levant, a signalé avoir rencontré un sous-marin britannique de classe T qui a fait surface à ses côtés dans la baie d'Alinda, à Leros.

Le capitaine du caïque, le lieutenant-commandant Adrian Seligman, croyait avoir entendu la voix particulièrement forte du lieutenant Wraith, et a donc conclu que le sous-marin était soldat de cavalerie, comme il l'a expliqué plus tard dans son livre La guerre dans les îles.

Le livre d'Adrian Seligman

Son hypothèse a été acceptée comme correcte car elle coïncidait avec un ordre du commandant du 1er escadron de sous-marins pour soldat de cavalerie pour se rendre dans la zone où l'on a découvert plus tard qu'une opération de mouillage de mines avait eu lieu. Mais le sous-marin n'ayant pas réussi à revenir à Beyrouth le 17 octobre, il a été déclaré perdu.

Signal naval signalant la perte du HMS Trooper (Κostas Thoctarides / Archives nationales)

En acceptant le témoignage du lieutenant-commandant Seligman, les chercheurs grecs sur l'épave cherchaient soldat de cavalerie Depuis 1998, raconte Thoctarides, il a épluché les archives britanniques et effectué des recherches sous-marines. Quatorze expéditions infructueuses dans le Dodécanèse se sont concentrées sur dix champs de mines autour de Leros, puis de Kalymnos et de Kos.

C'est au cours de leur dernière enquête que Thoctarides et son collègue chercheur Spyros Vougidis ont réalisé que le lieutenant-commandant Seligman s'était trompé. En étudiant les journaux de bord et les rapports d'autres sous-marins britanniques, ils ont découvert qu'un commandant avait enregistré une rencontre avec un caïque exactement comme Seligman l'avait décrit - mais il s'agissait du HMS Torbay il avait vu, pas le HMS soldat de cavalerie.

Les chercheurs ont été trompés pendant des années et, en raison des nouvelles informations, la zone de recherche a été déplacée en 2023 du Dodécanèse vers les champs de mines posés dans la mer Égée.

15ème expédition

Le mouilleur de mines allemand Dragon avait terminé de poser 287 mines dans cinq champs au nord de Donoussa le 26 septembre, le jour même soldat de cavalerie Elle avait quitté Beyrouth. C'était la zone dans laquelle elle avait été chargée de patrouiller entre le 6 et le 9 octobre avant de se diriger vers Leros.

La 15e expédition de l'équipe s'est désormais concentrée sur des sites de la mer Icarienne, une zone difficile à rechercher en raison des vents et des courants forts. L'épave a été découverte dans les eaux territoriales internationales au nord de Donoussa sur l'une des DragonLes cinq champs de mines ont été inspectés à l'aide de la technologie sonar CHIRP. Un ROV Super Achille a ensuite été envoyé pour recueillir des images.

Kostas Thoctarides

Le moment où l'épave a été localisée (Kostas Thoctarides)

soldat de cavalerie On sait maintenant que le sous-marin a coulé à cet endroit tôt le 7 octobre et qu'il est brisé en trois. Aucune intervention ni perturbation n'a été faite sur ce qui est un cimetière de guerre, dit Thoctarides, et la comparaison avec les plans originaux du sous-marin a été suffisante pour permettre une identification positive de l'épave.

« Cela confirme un naufrage très violent, dû à l’explosion catastrophique d’une mine », explique le chasseur d’épaves. « La mine allemande de type EMF contenait 350 kg d’explosif à base d’hexane. Le résultat de l’explosion a été le naufrage immédiat et rapide, le sous-marin s’étant brisé en trois morceaux distincts.

Trappe de chargement des torpilles sur le pont avant. La grue de chargement avec la commande en forme de roue et l'échelle sur le pont sont en position de montage (Kostas Thoctarides)

« La proue a d'abord coulé, puis la poupe et enfin la partie centrale du sous-marin, restée à la surface pendant quelques minutes. La proue et la poupe reposent sur le fond marin à proximité, tandis que la tourelle de commandement du sous-marin s'est détachée et se trouve un peu plus loin. La scène est assez inquiétante. »

La proue est inclinée de 5° vers l'avant, la rupture s'étant produite à l'endroit où se trouvait le compartiment de logement de l'équipage.

Une onde de choc a balayé le compartiment d'hébergement de l'équipage (Kostas Thoctarides)

« Les plans avant sont repliés, ce qui indique que, en combinaison avec les périscopes abaissés, le télégraphe de la salle des machines sur le pont est en position « à mi-chemin en avant », et la trappe ouverte dans la tourelle de commandement conduit à la conclusion que le sous-marin naviguait en surface au moment de l'explosion », explique Thoctarides.

La section médiane du navire a une gîte de 7° à tribord, les étendards du périscope et l'antenne radar sont abaissés. « L'écoutille de la tourelle de commandement est ouverte et les télégraphes du pont supérieur sont en position mi-avant. La porte intérieure menant à la salle des machines est ouverte. La section médiane du navire s'est cassée là où se trouve la porte étanche de la salle des machines.

La tourelle de commandement (Kostas Thoctarides)

La porte intérieure menant à la salle des machines est ouverte. La partie centrale du navire s'est cassée là où se trouve la porte étanche de la salle des machines (Kostas Thoctarides)

« La vue du compartiment d’habitation, complètement emporté par l’explosion, est choquante. Les écoutilles menant au canon sont fermées et le canon a complètement disparu de son emplacement sur le pont. »

La poupe est celle qui a subi le moins de dégâts, précise Thoctarides, et affiche une forte gîte à tribord de 43°. « L'antenne du radiogoniomètre est visible sur le pont, en excellent état. Les hydroplanes arrière sont en position normale. »

Le radiogoniomètre (Kostas Thoctarides)

La poupe, avec les hydroplanes arrière et les gouvernails de direction en position médiane. L'hélice bâbord est également visible (Kostas Thoctarides)

Effort intense

Thoctarides a débuté comme plongeur commercial en 1987 et dirige les entreprises Services ROV et du Planète bleue centre de plongée à Lavrio près d'Athènes.

Le fils de soldat de cavalerieLe commandant du sous-marin, le capitaine Richard S Wraith CBE, a suivi ses traces pour devenir officier de la Royal Navy. « Je suis au courant depuis de nombreuses années des efforts acharnés déployés par l'équipe de recherche grecque pour localiser l'épave du sous-marin et je suis maintenant très heureux et excité que leurs efforts aient été récompensés », a-t-il commenté.

« J’espère que tous les membres de la famille de ceux qui ont disparu avec mon père pourront utiliser l’emplacement définitif de soldat de cavalerie comme un point focal pour aider à enterrer tous les souvenirs de leurs proches. »

