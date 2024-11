Le MAST intervient pour sauver les objets du musée du naufrage

Un sursis de dernière minute pour la moitié des trésors du naufrage qui semblaient destinés à être dispersés dans des collections privées lors d'une vente aux enchères en Cornouailles à partir de demain (6 novembre) a été accordé par l'association caritative britannique Maritime Archaeology Sea Trust (MAST).

La vente par Sir Tim Smit de quelque 7,000 XNUMX objets du Charlestown Shipwreck Treasure Museum de St Austell avait bouleversé les plongeurs d'épaves, entre autres, avec la perspective que des objets qui avaient été récupérés, déclarés au Receveur des épaves et souvent donnés comme objets du patrimoine national passent hors de vue entre des mains privées à des fins lucratives.

Historic England a identifié cette collection comme étant le plus grand et le plus important ensemble d'objets provenant d'épaves de navires au Royaume-Uni, et MAST a désormais finalisé un accord pour sauver 514 de ces objets. Tous sont liés à des épaves protégées ou répertoriées et à un certain nombre d'autres sites clés, et représentent environ 50 % de la collection d'objets provenant d'épaves de navires de Charlestown.

Sont inclus des objets provenant de navires de guerre de la Royal Navy tels que le HMS ramillies et HMS Association ainsi que des épaves de navires de la Compagnie anglaise et néerlandaise des Indes orientales. La vente à grande échelle des autres pièces du musée se déroulera comme prévu mercredi, jeudi et vendredi.

Le musée contenait environ 7,000 1,000 objets, dont environ XNUMX XNUMX récupérés dans des épaves (propriété SBC)

â € <â € <MAST a acheté les objets et prévoit de procéder à une évaluation complète de leur conservation une fois qu'ils auront été transférés dans son centre archéologique de Poole. Comme ils appartiennent désormais à une association caritative, ils ne peuvent plus être vendus.

L'organisme affirme qu'il prévoit des opportunités locales et nationales pour exposer les objets récupérés dans des musées de tout le pays, avec le soutien du Musée national de la Royal Navy et du Chatham Historic Dockyard Trust.

D'innombrables histoires

MAST a été créé en 2011 pour défendre le patrimoine maritime au Royaume-Uni par le biais de projets archéologiques, pour détecter et dissuader les sauvetages non autorisés, pour influencer la gestion officielle du patrimoine et pour éduquer le public sur les questions de patrimoine maritime.

En août Divernet avait signalé que la collection entière du musée de Charlestown était susceptible d'être dispersé si la propriété ne pouvait pas être vendue en tant qu'entreprise en activité, et fin octobre confirmé que les objets seraient vendus aux enchères.

« Je suis à la fois ravie et soulagée que MAST ait pu sauver cette collection inestimable qui peut raconter d'innombrables histoires sur l'histoire et l'archéologie de la Royal Navy et le développement du commerce mondial à travers les siècles », a déclaré Jessica Berry, PDG de MAST.

Partie arrière en bois du HMS Eagle, naufragé au large des îles Scilly en 1707 (Lay's Auctioneers)

« Le MAST a désormais retiré la collection de la propriété privée, de sorte que le risque de la voir à nouveau dispersée est désormais écarté à jamais. »

« Nous, du Shipwreck Treasure Museum, sommes ravis que MAST achète les objets provenant de ce qui sont désormais des épaves protégées, sauvant ainsi une collection unique pour la nation », a déclaré Smit, le propriétaire du musée qui l'avait mis en vente.

« C’est d’autant plus réjouissant que le MAST est composé de membres qui ont eux-mêmes consacré une grande partie de leur vie à l’exploration de notre patrimoine sous-marin. »

Tous les détails ici de lots dans le Penzance et en ligne La vente aux enchères est disponible sur le site de Lay's Auctioneers. La vente fait suite à celle réalisée aujourd'hui (5 novembre) par Lay's des archives du naufrage de Richard Larn, une collection privée de livres et d'objets appartenant à l'un des plus grands plongeurs et auteurs d'épaves du Royaume-Uni, qui fut également cofondateur du musée.



