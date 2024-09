Les plongeurs de l'épave de Malte obtiennent une protection longtemps souhaitée

Les plongeurs sous-marins et en apnée à Malte se plaignent depuis longtemps des dangers que représentent pour eux la navigation et la pêche incontrôlées autour des nombreux sites d'épaves populaires des îles, notamment les collisions en surface et les enchevêtrements.

Il semble désormais que leurs protestations et pétitions aient été entendues par les autorités, et ils célèbrent l'introduction d'un programme de « zones de conservation autour des épaves », qui implique l'interdiction des bateaux non-plongeurs et de la pêche sur les sites côtiers de 21 épaves de navires et d'avions populaires.

Le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture et le ministère des Transports de Malte ont nommé un certain nombre de sites où les navires autres que les bateaux de plongée sont interdits lorsque les plongeurs sont au fond et, dans le cas de 13 des épaves, totalement interdits.

Dans les zones de conservation, seuls les navires engagés dans des opérations de plongée récréative ou technique sont autorisés à entrer ou à amarrer, après en avoir informé les services du trafic maritime de La Valette.

Il incombe aux capitaines des navires d'assistance à la plongée de veiller à ce que seuls les signaux appropriés, conformes aux conventions internationales, soient utilisés dans la zone. Tous les autres navires sont tenus de maintenir une distance et une vitesse de sécurité.

La chasse sous-marine, la pêche à la traîne, les lignes de fond fixes, les trémails, les filets maillants et emmêlants, les casiers et pièges démersaux sont interdits dans les zones de conservation, avec toutefois quelques exceptions.

Plongée sur épave à Malte (Mal B)

Les sites couvrent les épaves suivantes : Anadrien (Pointe Saint-Georges); Barges 1 et 2, Aigle impérial (Pointe Qawra); Bombardier Blenheim (Xrabb i-Ghogin) ; Cominoland, Héphaïstos, Karwela, Xlendi (Xatt i-Ahmar) ; Bristol Beaufighter (Exiles Point); Scott Craig (Ras il-Qammih), HMS Têtu (Selmunet); Remorqueur St Michel, P33, Remorqueur 10 (Marsacal); P31 (Lagon Bleu); Pippo (Dahlet ix-Xilep); P29, Rozi (Cirkewwa); Remorqueur 2 (il Ponta ta' San Giljan); et Oum el Faroud (Écrivez-moi)

Les engins de pêche tels que les lignes de traîne peuvent toutefois être utilisés si et quand aucun bateau de plongée n'arbore de pavillon de plongée, bien que cette exception ne s'applique pas dans les zones de Cirkewwa, Marsacala, Qawra Point, Wied iz-Zurrieq et Xatt i-Ahmar.

Tous les détails des zones de conservation autour des épaves avec leurs coordonnées et leurs limites sont disponibles sur un document téléchargeableLes violations peuvent être signalées à Transports Malte.

