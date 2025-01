Les épaves de navires Lego se dirigent vers Chatham

Les plongeurs sur épaves et leurs familles qui aiment les Lego pourraient aimer visiter le chantier naval historique de Chatham dans le Kent cette année pour voir son exposition « Brickwrecks : des navires coulés en briques Lego ».

Plus de 170,000 1,336 briques et 8 31 heures de travail ont été nécessaires à la création de l'exposition, initialement montée en Australie. Elle se tiendra à Chatham du XNUMX mars au XNUMX août.

Conçu par le constructeur professionnel de Lego Ryan « The Brickman » McNaught en partenariat avec Musée maritime australien, l'exposition explore neuf épaves de navires célèbres de l'Antiquité à l'époque moderne à travers des modèles détaillés dont la longueur varie de 1 à 3 m.

Le plus ancien navire représenté est l'Uluburun datant d'environ 1300 av. J.-C., découvert au large de la Turquie et représenté à la fois comme une épave et tel qu'il aurait pu apparaître dans la réalité ; et, de l'époque médiévale, le navire chinois aujourd'hui connu sous le nom d'épave du Shinan, qui a coulé en 1323 près des îles du même nom au large de la Corée du Sud.

Le Batavia (WNMM)

Deux épaves de navires du début du XVIIe siècle sont le navire de guerre suédois bien conservé Vasa, coulé dans le port de Stockholm en 1628, et le marchand hollandais Batavia, qui a connu sa fin au large de l'Australie occidentale l'année suivante.

HMS Pandora a été perdu en 1791 alors qu'il poursuivait le Prime mutins sur la Grande Barrière de corail et est représenté à moitié enterré dans le sable ; tandis que les navires d'expédition de Sir John Franklin, le HMS Terreur et HMS Erebus, tous deux équipés à Chatham, ont coulé au Canada en 1848 alors qu'ils cherchaient le passage du Nord-Ouest.

Naufrage du Titanic (ANMM)

Inévitablement, l'exposition comprend également RMS TitanicLe paquebot de luxe est vu brisé en deux et avec ses cheminées détachées lors de sa descente vers le fond de l'Atlantique Nord en 1912.

La seule épave du 21e siècle incluse est le porte-conteneurs libérien Rena, s'est échoué sur le récif Astrolabe en Nouvelle-Zélande en 2011, provoquant la pire catastrophe environnementale maritime du pays, les matières dangereuses, le fioul lourd et le diesel marin à bord se dispersant.

Le porte-conteneurs Rena (WAM Rebecca Mansell)

Concours de construction navale

Au-delà des maquettes et des histoires qui les accompagnent, Brickwrecks propose des éléments interactifs et des expositions multimédias qui explorent l'archéologie maritime, l'exploration des épaves et leur impact environnemental.

Les visiteurs de tous âges sont invités à s'essayer à différentes techniques archéologiques et à en apprendre davantage sur les dernières technologies utilisées dans les découvertes sous-marines.

Ils seront également encouragés à construire leurs propres créations Lego inspirées des épaves exposées, les efforts jugés les plus fructueux étant inclus dans l'exposition plus large.

Ce concours, avec des briques Lego et des billets d'entrée au chantier naval en jeu, comprend trois catégories d'âge : 8 ans et moins, 9-17 ans et 18 ans et plus, et est lancé à l'occasion de la « Journée internationale Lego », le mardi 28 janvier.

Votre Épaves de briques l'affichage est inclus avec billets d'entrée annuels au chantier naval historique de Chatham. Les billets sont au prix de 28.50 £ (en ligne) et de 18 £ pour les enfants (les billets famille coûtent 77 £).

