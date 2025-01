Les dernières plongées pour découvrir une épave soulèvent des questions

Des archéologues maritimes ont découvert deux épaves de navires en fer du XIXe siècle près d'El Jadida au Maroc, selon un rapport du Centre national d'études et de recherche sur le patrimoine sous-marin du pays.

L'un des navires repose près de la plage de la ville et l'autre près de l'entrée de son vieux port. Ce dernier était l'un des plus importants ports commerciaux marocains de la seconde moitié du XIXe siècle, malgré son entrée notoirement difficile, dépourvue de brise-lames pour calmer les eaux tumultueuses de l'Atlantique.

Parmi les navires documentés comme ayant coulé en essayant de franchir l'entrée, on trouve : l'Alcyne, l'Amazone, Le Maroc, La Marne et Le Papin, et la tâche d’identification des épaves est désormais en cours.

Plongeur sur l'une des épaves

Le centre de recherche fait partie du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, qui s'est donné pour mission d'explorer et de documenter le patrimoine sous-marin du Maroc.

Le ravitaillement ottoman

Pendant ce temps, ce que l'on pense être une épave de navire ottoman de l'époque de la Première Guerre mondiale a été découvert au large de la ville turque d'Akcakoca, sur la mer Noire, située dans la province de Duzce, à l'est d'Istanbul.

Un chasseur sous-marin a signalé avoir découvert le site au printemps 2024. Il a montré des images prises à l'aide de sa caméra montée sur un fusil sous-marin à des experts de Université Duzce, qui organisa plus tard une série de plongées sur le site.

Ils ont maintenant rapporté que la construction du navire de 50 à 60 mètres et les « munitions de type torpille » trouvées à bord suggèrent qu'il s'agissait d'un navire de guerre de l'époque de la Première Guerre mondiale.

Trois navires ottomans, le Bezm-i Alem, Mithat Pacha et Bahr-i Ahmer, a disparu lors d'une mission visant à livrer des fournitures urgentes aux troupes engagées dans la bataille de Sarikamish en novembre 1914, et les chercheurs étudient la possibilité que l'épave soit l'un de ces navires.

Troupes à la bataille de Sarikamish

Le navire a subi des dommages importants, même s'il n'a pas encore été établi si ceux-ci ont été causés par une explosion ou par une mer agitée.

L'équipe a besoin de l'autorisation de la Turquie Ministère de la Culture et du Tourisme pour fouiller l'épave, mais espère mener un projet d'enquête complet pendant que les historiens militaires analysent les munitions et autres objets trouvés sur le site de l'épave.

Route commerciale de l'Est

Dans l'archipel de Lakshadweep, à l'ouest de l'Inde, dans la mer d'Arabie, des plongeurs d'un club appelé Brannadives ont découvert ce qu'ils pensent être l'épave d'un navire armé européen du XVIIe ou XVIIIe siècle.

Les plongeurs exploraient les eaux peu profondes (5 m) du lagon à la recherche de vie marine près de l'île de Kalpeni lorsqu'ils ont découvert l'épave le 4 janvier.

Kalpeni à Lakshadweep (Shagil Kannur)

Le navire, équipé de canons et d'une ancre, repose à l'ouest de l'île. Les plongeurs ont pris contact avec des experts du Département des sciences et technologies qui, en se basant sur la taille de l'épave, elle aussi estimée à 50-60 mètres, et sur sa construction en fer ou en fer et bois, spéculent qu'il pourrait s'agir d'un navire de guerre portugais, hollandais ou britannique. Il s'agirait de la première découverte de ce type dans la région.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les nations européennes se disputaient le contrôle des routes commerciales entre le Moyen-Orient et le sous-continent indien. L'équipe de plongée prévoit de protéger le site jusqu'à ce que les archéologues maritimes soient en mesure d'entreprendre une enquête approfondie.

Mazarron II enfin élevé

Réplique de Mazarron II (Nanosanchez)

Enfin, les travaux de transfert d'une ancienne épave phénicienne sur la côte sud-est de l'Espagne ont été achevés. a été annoncé pour la première fois il y a près de quatre ans, comme indiqué sur Divernet.

Le bateau de 8 mètres de long a été surnommé Mazarron II car il a coulé près de l'actuelle ville de Mazarron il y a 2,600 XNUMX ans. Pendant des siècles, le navire, qui transportait une cargaison de lingots de plomb, a été préservé sous une couche de sable.

Depuis sa découverte dans des eaux de 2 mètres de profondeur près de la plage Playa de la Isla en 1994, il a été artificiellement enfermé sous l'eau pour le protéger, et largement étudié et reproduit.

Cependant, en raison des risques liés aux tempêtes et au développement côtier, il a finalement été décidé qu'il serait plus sûr de ramener les restes à terre pour les conserver et les analyser. Le projet a été mené par des plongeurs archéologiques de l' Université de Valence.

Également sur Divernet : UNE ÉPAVE ANCIENNE EST DÉPLACÉE SUR LA TERRE, CHYPRE TROUVÉE UNE ÉPAVE OTTOMAN SAISIE, DENT ANCIENNE TROUVÉE SUR UNE ÉPAVE À 110 M DE PROFONDEUR