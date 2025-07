Épave protégée du Kent, « le chaînon manquant »

Une étude de plongée du navire de guerre anglais du XVIIIe siècle Northumberland a révélé que des éléments tels que ses ponts en bois, ses coffres contenant des balles de mousquet et ses cordes enroulées ont survécu « remarquablement » bien – grâce au fait qu'ils ont été recouverts de sédiments pendant une grande partie de leurs 320 ans sous l'eau au large de la côte du Kent.

Les plongées, les premières en deux ans, ont été entreprises par le titulaire de licence Dan Pascoe et l'entrepreneur MSDS Marine en juillet 2024, mais les résultats sont maintenant partagés pour promouvoir un nouveau documentaire sur le navire.

Clous utilisés pour fixer les planches en bois (Archéologie de Pascoe)

Les Northumberland est un site d'épaves protégé depuis 1981, la plongée étant soumise à l'autorité de Historic England (HE), qui l'a placé sur sa liste Registre du patrimoine en péril en 2017

Le navire de guerre de troisième rang de 70 canons a été construit à Bristol en 1679 dans le cadre de la régénération de la marine anglaise par Samuel Pepys, mais a coulé lors de la grande tempête du 26 novembre 1703 sur Goodwin Sands.

Elle a été perdue avec trois autres navires de guerre, le Restauration, château de Stirling et les disparus Marie, de la flotte du dernier monarque Stuart, la reine Anne.

Partie d'un affût de canon et un plongeur regardant le canon d'un canon (Archéologie de Pascoe)

Plongeur au bout d'un fusil (Michael Pitts / History Hit)

Risque élevé

Malgré l'état étonnamment bon des matériaux organiques sur l'épave, les sables mouvants, les forts courants et les créatures marines xylophages exposent le site à un risque élevé de détérioration, explique-t-il. HE.

Les vestiges du navire couvrent une vaste zone à des profondeurs de 15 à 20 m et sont fortement bétonnés, mais une plus grande partie de sa vaste structure de coque est exposée de jour en jour, ce qui amène le chef de l'équipe marine de HE, Paul Jeffery, à décrire le travail des gardiens comme « une course contre la montre ».

Les Northumberland On pense qu'il repose sur son flanc bâbord. Il reste beaucoup plus de planches et de charpente de pont qu'on ne le pensait, et des traces de ponts multiples sont visibles. L'un des nombreux coffres reste scellé, son contenu étant inconnu.

Coffre en bois bétonné exposé émergeant du site de l'épave (MSDS Marine)

Bobine de câble posée en bon état, posée sur un pont (MSDS Marine)

Sept canons en fer ont été confirmés à l'extrémité sud-est du site de l'épave, et six autres au nord. Sont également présents un morceau d'affût de canon en bois, des épées, des mousquets et des chaudrons en cuivre.

Plongeur examinant les armes sur le site (Archéologie de Pascoe)

Chaudron en cuivre sur un côté d'une grande concrétion (Archéologie de Pascoe)

Moment charnière

« Le Northumberland « Il a le potentiel d'être l'un des navires de guerre en bois les mieux préservés du Royaume-Uni », explique Pascoe, archéologue maritime spécialisé dans les épaves de la Royal Navy. « Cependant, à 20 mètres de profondeur et à neuf milles des côtes, il est hors de vue et d'esprit de la plupart des gens. »

Le bateau de plongée (Michael Pitts / History Hit)

Dan Pascoe (à gauche) avec Dan Snow sur le bateau se rendant sur le site (History Hit)

« Northumberland est le « Le chaînon manquant », explique Snow. « Construit à peu près à mi-chemin entre le Mary Rose et HMS La victoire, cette épave peut apporter des détails cruciaux sur la construction navale et la vie en mer à ce moment charnière de notre histoire.

"Nous avons le Mary Rose, la « capsule temporelle Tudor » – eh bien, voici une capsule temporelle Stuart à côté d'elle. Naufrage ! Northumberland et la grande tempête diffusé ce soir (31 juillet) pour les abonnés de History Hit (7.99 £ par mois mais avec un essai gratuit de 14 jours) et sera distribué plus largement plus tard.

Naufrage ! Northumberland et la grande tempête (Hit historique)

Les travaux futurs sur le site de l'épave pourraient inclure un échantillonnage dendrochronologique pour en savoir plus sur la construction du navire et aider à confirmer son identité.

Également sur Divernet : SPOTLIT : LES SITES HISTORIQUES D'ÉPAVES D'ANGLETERRE, DES PLONGEURS LONDONIENS DÉCOUVRENT UN CANON EN BRONZE DES ANNÉES 1650, LES PLONGEURS D'ÉPAVES BÉNÉVOLES SONT DES « HÉROS MÉCONNUS » – MAIS IL FAUT DU SANG NEUF, DES PLONGEURS TROUVENT LE GOUVERNAIL QUI A COULÉ LE HMS INVINCIBLE