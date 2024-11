Est-ce l'avion d'Earhart ? Non, c'est un rocher

Ce que l'on soupçonnait plus tôt cette année être l'épave de l'avion appartenant à Amelia Earhart, pionnière de l'aviation disparue des années 1930, s'est avéré n'être rien de plus qu'une formation rocheuse naturelle.

Début février, Divernet a rapporté qu'une équipe américaine avait trouvé ce qu'elle pensait être Le Lockheed Electra 10E d'Earhart au milieu de l'océan Pacifique, produisant une image sonar à une profondeur d'environ 5 km.

Onze mois plus tard, une clarification artificielle de l'image a cependant provoqué une déception chez l'équipe de la société américaine de robotique marine. Vision en haute mer (DSV).

L'image sonar telle qu'elle apparaissait à l'origine (Deep Sea Vision / AFP)

Ils avaient mené une recherche approfondie, plus récemment à l'ouest de l'île Howland, dans l'espoir de résoudre l'un des mystères persistants du XXe siècle.

Howland, à mi-chemin entre l'Australie et Hawaï, était la destination d'Earhart lorsqu'elle est partie de Lae, en Nouvelle-Guinée, pour l'une des dernières étapes de sa tentative de 1937 de devenir la première femme à faire le tour du monde en avion.

Amelia Earhart avec son avion (Deep Sea Vision)

Accompanied by navigator Fred Noonan, Earhart had set out from California six weeks earlier. One of numerous theories about the pair’s fate is that they ran out of fuel on the 4,000km leg because of a dateline error, and had been forced to ditch the plane before reaching Howland.

Depuis le navire de recherche Arpenteur offshore, l'équipe DSV avait utilisé son AUV Kongsberg Discovery HUGIN 6000 modifié avec un système de balayage sonar à synthèse d'ouverture pour capturer l'image ambiguë.

Membres de l'équipe DSV avec l'AUV (Deep Sea Vision)

Bien que le contour ressemble à celui d'un avion et que les experts en aviation aient convenu qu'il pourrait s'agir de l'Electra disparu, l'image étant si floue qu'il a fallu passer du temps à la clarifier. L'équipe DSV affirme qu'après avoir déjà parcouru près de 20,000 XNUMX km² d'océan, elle continue ses recherches pour retrouver l'avion.

