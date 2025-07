La proue emblématique d'un croiseur de la Seconde Guerre mondiale retrouvée aux Îles Salomon

La proue de l'USS New Orleans Il fut détruit par une torpille japonaise dans les îles Salomon le 30 novembre 1942. Pourtant, réparé avec des rondins de noix de coco, le croiseur lourd réussit non seulement à retourner aux États-Unis, mais participa également à des actions remarquables jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L'emplacement de cette section avant de 46 m du navire était resté inconnu jusqu'à il y a quelques jours, lorsqu'une équipe dirigée par Robert Ballard et son Ocean Exploration Trust a localisé et capturé des images de l'épave emblématique dans les profondeurs d'Iron Bottom Sound.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

La percée a eu lieu le 6 juillet lorsque l'équipe du navire expéditionnaire de la NOAA Ocean Exploration Nautilus Des ROV ont été déployés pour enquêter sur une marque trouvée lors d'opérations de cartographie des fonds marins menées à partir du navire de surface sans équipage de l'Université du New Hampshire. DriX.

L'anomalie était trop petite pour être une épave, mais ne semblait pas naturelle. L'équipe a passé quatre heures à photographier le site de l'épave, situé à 675 m de profondeur. À bord, des archéologues ont rejoint des experts des pays combattants de la Seconde Guerre mondiale (États-Unis, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande) pour examiner ensemble les images diffusées en direct.

Ensemble, ils ont pu distinguer suffisamment de détails de la structure, des traces de peinture et une ancre gravée de l'inscription « Navy Yard », pour permettre une identification formelle. La tourelle avant manquante n'a pas été retrouvée avec la partie avant.

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

(Nautilus Live, NOAA / Ocean Exploration Trust)

17 étoiles de bataille

Avec 17 étoiles de bataille, le New Orleans (CL/CA-32) était l'un des navires de la marine américaine les plus décorés de la Seconde Guerre mondiale, et son équipage comptait parmi les individus les plus décorés.

L'avance de la marine américaine New OrleansCe croiseur de classe mesurait 179 m de long. Doté d'un blindage fin, mais classé comme croiseur lourd en raison de ses canons de 8 cm, il avait été construit à Brooklyn et lancé en 1933.

Le New Orleans avait déjà participé aux batailles de la mer de Corail, de Midway et des Salomon orientales lorsque, lors de la bataille de Tassafaronga, elle se retrouva sur le chemin d'une torpille japonaise Long Lance.

Cela fit exploser ses soutes à munitions et ses réservoirs de carburant avant, arrachant toute la partie avant. La proue sectionnée pivota sur bâbord, perçant plusieurs trous dans la coque avant de couler à l'arrière, endommageant l'hélice intérieure bâbord.

Plus de 180 des 1,183 XNUMX membres d'équipage périrent lors de cette catastrophe. D'autres hommes restèrent à leur poste lorsque le navire commença à prendre l'eau et réussirent à le diriger vers le port voisin de Tulagi, bien que trois autres périrent au cours de l'opération.

La Nouvelle-Orléans sous un filet de camouflage à Tulagi en cours de réparation sur le terrain (US Navy)

En utilisant des troncs de cocotier, les survivants ont pu fabriquer New Orleans Le navire était suffisamment en état de naviguer pour pouvoir naviguer – en marche arrière – jusqu'à Sydney, en Australie. Là, l'hélice fut remplacée et une étrave provisoire fut installée avant de naviguer, toujours en marche arrière, jusqu'au chantier naval de Puget Sound.

L'USS New Orleans dans le Puget Sound, après des réparations en 1943 (US Navy)

Avec une nouvelle proue et une tourelle avant installées, l'USS New Orleans Il est revenu au combat en octobre 1943 et a participé à l'action sur l'île Wake, aux îles Marshall et Caroline et à la bataille du golfe de Leyte, ainsi qu'à la participation aux invasions d'Okinawa et des Philippines.

Elle était à Subic Bay lorsque les hostilités ont cessé en 1945, a été désarmée en 1947 et mise à la ferraille en 1959.

« De toute évidence, ce navire aurait dû couler, mais grâce aux efforts héroïques de son équipage pour contrôler les dégâts, l'USS New Orleans « Il est devenu l'un des croiseurs américains les plus gravement endommagés de la Seconde Guerre mondiale à avoir survécu », a commenté Samuel J Cox, directeur du US Naval History & Heritage Command (NHHC), qui a également soutenu l'expédition.

« Retrouver la proue de ce navire est l'occasion de commémorer le sacrifice de ce vaillant équipage, même lors d'une des nuits les plus sombres de l'histoire de la marine américaine », a-t-il déclaré. L'expédition d'Iron Bottom Sound se poursuivra jusqu'au 23 juillet.

Le nouveau centre de l'empereur

Non pas que les visiteurs pourront visiter le New Orleans s'incliner, mais il arrive que Empereur plongeurs vient d'ouvrir un centre de plongée aux Îles Salomon, ce qui leur permettra d'explorer des sites d'épaves moins profonds dans le détroit d'Iron Bottom.

Emperor Divers Honiara complète le bateau de croisière basé de longue date aux Îles Salomon Empereur Bilikiki, et offre des installations pour les plongeurs techniques.

