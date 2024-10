Aux premières loges pour la découverte de l'épave du Titania

Une plongée sous-marine à 95 m depuis un navire d'expédition de luxe au large de la côte Pacifique de l'Amérique du Sud a permis de découvrir le lieu de repos de Titania, un navire de ravitaillement naval allemand de la Première Guerre mondiale qui n'avait pas été vu depuis 1914.

La découverte a été faite par l'opérateur de croisière d'expédition Seabourn près de l'île Alejandro Selkirk dans l'archipel Juan Fernández au Chili le 14 octobre - et un petit groupe d'invités a pu voir l'épave du navire vertical, perdue depuis longtemps, apparaître pour la première fois depuis 110 ans.

L'acier de 85 m Titania Le navire avait été construit par WG Armstrong, Mitchell & Co à Tyneside en 1896, avec un tonnage brut de 1,1916 XNUMX. Le navire avait un gaillard d'avant en forme de perroquet et une seule hélice entraînée par des moteurs à triple expansion.

Elle débuta sa carrière en Finlande avec la compagnie de navigation Finska Steamship, mais fut intégrée à la marine impériale allemande basée à Kiel en 1901. En 1910, elle fut équipée comme navire de ravitaillement pour l'escadron de croiseurs asiatiques allemands.

Le naufrage du Titania (PR Newswire / Seabourn)

Titania Le naufrage du navire aurait eu lieu au large de Selkirk, à l'ouest de Santiago, le 19 novembre 1914. Les récits du naufrage se sont transmis de génération en génération parmi les habitants de l'île. Les pêcheurs avaient parfois découvert dans leurs casiers à homards des morceaux de métal qu'ils pensaient appartenir au navire.

L'île de Selkirk, anciennement Más Afuera, doit son nom au naufragé du début du XVIIIe siècle qui a inspiré le livre de Defoe Robinson Crusoë, et compte une population de moins de 60 personnes.

Le 172m Poursuite de Seabourn, le dernier navire d'expédition spécialement conçu par la compagnie de croisière, visitait la zone dans le cadre d'un voyage de grande envergure dans le Pacifique Sud. Pour localiser l'épave, son équipe de submersibles avait pris contact avec le pêcheur local Gino Perez, qui avait depuis longtemps entendu des histoires sur Titania.

Déplacement au-dessus de la coque (PR Newswire / Seabourn)

Dans des conditions météo idéales, Perez a rejoint l'équipe de plongée sous-marine pour aider à retrouver l'épave, qui se trouvait à environ 8 km au large de la côte nord-ouest de Selkirk. Le capitaine du port de l'île a pu confirmer qu'aucun plongeur ou sous-marin n'avait jamais visité l'épave auparavant.

« J’ai imaginé ce navire tellement de fois et maintenant je peux voir où il se trouve, à quoi il ressemble et comment il repose au fond », a déclaré Perez. « Merci beaucoup – mon père gère ce secteur de l’île, cela signifie beaucoup pour nous et pour notre histoire familiale. C’est extraordinaire. »

Le submersible offre une vue panoramique (PR Newswire / Seabourn)

« Nous étions là pour être témoins de l’histoire et nos invités ont eu la chance de participer à cette découverte de Titania et le premier à voir ce navire après qu'il ait coulé au fond de l'océan il y a 110 ans », a commenté le pilote de sous-marin Mauricio Fernandez.

« Ce fut un moment de découverte véritablement spécial et un parfait exemple de la manière dont les expéditions Seabourn continuent d'offrir à nos clients d'incroyables « moments Seabourn » tout au long de chaque voyage. »

Le voyage dans le Pacifique Sud a couvert plus de 4,000 16 milles entre la Mélanésie, la Polynésie française et San Antonio, au Chili, sur un itinéraire qui comprend également l'île de Pâques, les îles Pitcairn et les îles Yasawa isolées des Fidji. Le navire effectuera quatre expéditions de ce type de 20 à 2025 jours en XNUMX.

La poursuite de Seabourn (PR Newswire / Seabourn)

Seabourn, qui fait partie de Carnival Corporation, exploite une flotte de six navires de croisière. Poursuitele navire jumeau de Entreprise SeabournLancé un an plus tôt en 2022, le USS Intrepid est également équipé d'un submersible sur mesure pouvant atteindre 300 m de profondeur. Trois passagers peuvent être assis dans chacune des deux sphères en acrylique transparent qui encadrent le poste central du pilote, ce qui permet une vue sans distorsion dans la plupart des directions.

Les sièges passagers de chaque sphère sont montés sur une plate-forme rotative qui peut être tournée pour une meilleure visibilité. Des expériences submersibles sont disponibles moyennant un supplément sur certains modèles Itinéraires de Seabourn.

