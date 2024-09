« Découverte extraordinaire » : une étude sur un parc éolien révèle un naufrage de la Première Guerre mondiale

Une épave inexplorée de la mer du Nord, que l'on pense être celle d'un navire britannique capturé par la Russie en temps de paix en 1904, a été découverte près du site d'un projet de parc éolien innovant, à 75 km au large de la côte nord-est de l'Écosse.

Si cela est confirmé, le site est le dernier lieu de repos du tobol, torpillé par un sous-marin allemand pendant la Première Guerre mondiale.

Le projet MarramWind, développé par Scottish Power et Shell, est conçu pour donner naissance à l'un des premiers parcs éoliens offshore flottants au monde, créant suffisamment d'électricité renouvelable pour alimenter l'équivalent de plus de 3.5 millions de foyers.

Lors du balayage sonar géophysique et environnemental du fond marin à partir du navire de recherche Galaxie Fugro, des données sur ce qui semble être plusieurs naufrages ont été recueillies. La marque qui serait celle tobol mesurait 100 m de long, 22.5 m de large et 10.5 m de haut et l'épave semblait être en bon état.

Le navire avait un design distinctif de « pont à tourelle », selon MarramWind, basé à Édimbourg. Construit à Sunderland en 1901, il était exploité comme cargo à vapeur. Cheltenham avant d'être capturé par des navires de guerre russes en 1904. À cette époque de tension politique entre la Grande-Bretagne et la Russie, de tels incidents d'interférence avec la navigation devenaient courants.

La Cheltenham a été capturé par des navires de guerre russes en 1904 et rebaptisé tobol

Un an plus tard, rebaptisé tobol Après une traversée d'une rivière russe, le navire fut transféré à la marine impériale russe. Pendant la guerre en 1916, il rejoignit la flotte de volontaires russes et, alors qu'il naviguait de Blyth à Arkhangelsk le 11 septembre 1917, il fut torpillé par U-52.

« Découverte extraordinaire »

Colin Anderson, directeur du développement de MarramWind, a qualifié cette découverte de « découverte extraordinaire », d’autant plus que les relevés des fonds marins ont couvert une distance d’environ 6,000 XNUMX milles. « Nous nous attendons toujours à tomber sur des épaves lorsque nous effectuons des travaux comme celui-ci, mais il s’agit généralement de navires plus petits et connus des autorités. »

"Tandis que le tobol « On savait que le navire avait été torpillé pendant la guerre, mais son emplacement n’était pas clair. Le découvrir après plus d’un siècle et découvrir son histoire est quelque chose de spécial. »

Des éléments non confirmés laissent penser que des membres de l'équipage ont survécu au naufrage, a déclaré Anderson. « Cependant, nous devons également garder à l'esprit que l'épave pourrait être le lieu de repos final des membres de l'équipage. Nous espérons donc que notre découverte apportera un soulagement et du réconfort à leurs familles et à leurs descendants. »

Une zone d'exclusion de 250 m a été mise en place autour de l'épave pour la protéger pendant que l'enquête se poursuit. Office hydrographique du Royaume-Uni et Environnement historique Ecosse ont été notifiés et des discussions sont en cours pour établir une zone d'exclusion archéologique à long terme afin de protéger l'épave.

Ni MarramWind ni Scottish Power n'ont répondu aux demandes de renseignements sur la profondeur de l'épave.

