Le capitaine du naufrage de l'Erebus dévoré par l'équipage

Cette semaine, dans le podcast, les guides de plongée professionnels des Philippines sont dans le pétrin après avoir été informés que certains d'entre eux acceptaient d'être payés pour graver des noms dans du corail, ce qui a conduit les autorités à quadrupler la récompense pour toute information sur les coupables. LL cool J a récemment déclaré au Guardian que le requin anamatronique de Deep Blue Sea l'avait presque noyé. Et un ancien plongeur de la Marine a décidé de devenir le premier à traverser la Manche à la nage, sur le dos.







https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/

https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/

https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/

https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830

https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo





Devenez fan : https://www.scubadivermag.com/join

Achats de matériel : https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------

NOS SITES WEB



Site Web : https://www.scubadivermag.com ➡️ Plongée sous-marine, photographie sous-marine, trucs et conseils, avis sur l'équipement de plongée

Site Web : https://www.divernet.com ➡️ Actualités sur la plongée, photographie sous-marine, trucs et conseils, rapports de voyage

Site Internet : https://www.godivingshow.com ➡️ Le seul salon de plongée au Royaume-Uni

Site Internet : https://www.rorkmedia.com ➡️ Pour la publicité au sein de nos marques

-------------------------------------------------- ---------------------------------

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



FACEBOOK : https://www.facebook.com/scubadivermag

TWITTER : https://twitter.com/scubadivermag

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/scubadivermagazine



Nous travaillons en partenariat avec https://www.scuba.com et https://www.mikesdivestore.com pour tous vos équipements essentiels. Pensez à utiliser le lien d'affiliation ci-dessus pour soutenir la chaîne.



Les informations contenues dans cette vidéo ne sont pas destinées ni implicitement à remplacer une formation professionnelle en plongée sous-marine. Tout le contenu, y compris les textes, graphiques, images et informations, contenu dans cette vidéo est uniquement à des fins d'information générale et ne remplace pas la formation d'un instructeur de plongée qualifié.