Le naufrage de l'Eagle a sauvé les trésors écossais pendant 166 ans

La découverte d'une épave l'été dernier au large d'Arran, l'île la plus méridionale de l'ouest de l'Écosse, a été suivie de recherches par le plongeur qui avait trouvé la marque - et Aigle La cargaison de vaisselle d'un navire à vapeur s'est avérée être une marque écossaise prisée du XIXe siècle.

Des céramiques retrouvées sur l'épave de l'Eagle au large d'Arran

Des poteries avec un monogramme d'aigle – mais il y avait encore de meilleures trouvailles à venir

En juillet dernier, basé à Dunoon Expéditions d'épaves célébrait sa septième année d'activité en organisant une « Arran Techspedition » sur son semi-rigide de 7 m Entreprise Étoile de mer, skippé par Jason Coles. Les plongeurs étaient Adam Bolton, Graeme Bruce, John Eden, l'organisateur du voyage Nathan Messer, Mike Robinson et Martin Sharpe.

Les plongeurs d'aigle Adam Bolton, Nathan Messer, Martin Sharpe, John Eden et Mike Robinson

Le groupe avait initialement prévu de plonger le sous-marin HMS Lion de mer mais le mauvais temps est intervenu. Bruce, un ingénieur retraité d'Oban et un plongeur très expérimenté, utilise rarement des bateaux charters mais s'était inscrit pour le voyage à la dernière minute lorsqu'un ami avait été contraint d'annuler.

Graeme Bruce avait suggéré de plonger dans un site inconnu

« J'avais des recherches et des notes pour quatre nouveaux sites non plongés, alors j'ai persuadé Jason de vérifier un ensemble de marques - et nous avons trouvé ss Aigle”, explique Bruce, qui trouve la fonction d'ombrage en relief de Navionics logiciel utile pour trouver des sites d'épaves potentielles.

Plat de marque Eagle nettoyé …et soucoupe

Bouteilles de soda avec bouchons et contenu intacts

Cette carafe a un bouchon cassé mais contient encore du liquide

La cible se trouvait à environ 50 mètres de la baie de Lamlash, à un mile de profondeur. « Il ne restait pas grand-chose de l'épave en fer », explique Bruce, « mais elle était simplement jonchée de poteries. »

Plusieurs plongeurs n'avaient jamais visité d'épave non immergée auparavant et Bruce a déclaré avoir entendu des « cris de joie » alors qu'ils parcouraient le site, admirant les grandes quantités de céramique et de verre dans la cale à marchandises vers la poupe. Il a également réussi à trouver la cloche ornée du navire qui, non gravée mais surmontée d'un aigle, fournissait un indice solide sur son identité.

La cloche caractéristique du navire

Retour à l'Aigle

L' Aigle avait été construit à Dunbarton sur la Clyde, lancé en 1857 et transportait 56 passagers, 20 membres d'équipage et 200 moutons comme cargaison principale lorsque, en 1859, il entra en collision avec le Pladda, qui était en remorque à ce moment-là. Aigle, qui aurait fait route vers l'Irlande du Nord, a coulé, entraînant la mort de 11 personnes.

Depuis la découverte de l'épave, Bruce a poursuivi ses recherches sur le navire et sa cargaison, et est retourné sur le site pour tenter d'en cataloguer le contenu.

Toilettes sur l'Eagle – J & MP Bell & Co fabriquait également des appareils sanitaires (Naomi Watson)

Au cours de trois plongées, lui et la photographe sous-marine Naomi Watson ont ensuite remonté un certain nombre d'objets à la main.

Après les avoir nettoyées, il s'est avéré que la plupart de la vaisselle récupérée dans les cales était d'un type produit par J & MP Bell & Co vers 1841 et exporté sous le nom de « Bell's Pottery ».

Tampon de poterie de Bell sur le fond d'une assiette

Les gammes de l'entreprise comprenaient des services de table et de thé qui étaient populaires sur les marchés britannique et américain, mais que l'on pouvait trouver partout dans le monde.

Considérée comme la plus grande et la meilleure poterie de Glasgow, l'entreprise était au centre de la production de céramique écossaise de l'époque. Bruce a appris que Galerie d'art Hunterian à l'Université de Glasgow, il y avait une collection de poteries Bell et il a emporté des exemplaires pour que le musée les évalue.

Le bol en éponge de Bell sur l'épave de l'Eagle

Le plateau à éponges de Bell nettoyé

D'autres poteries présentes sur l'épave, comme le grand bol représenté en train d'être ramené à la surface, étaient probablement le type de récipient utilisé par les passagers pour se laver. « À l'origine, j'avais supposé qu'il s'agissait du Aigle« La poterie monogrammée était importante, mais ce n'était pas le cas – c'est la poterie éponge de Bell qui est la plus importante », explique Bruce.

La fabrication à l'éponge utilise une éponge pour imprimer des motifs sur la poterie plutôt que de les imprimer, une technique souvent associée à la peinture à la main qui est née en Écosse dans les années 1830.

Un plat de cloche

L'experte Ruth Impey de la Société écossaise de poterie Elle dit avoir été surprise par le large assortiment de produits Bell représentés parmi les objets récupérés de l'épave.

« La raison pour laquelle ces pièces sont en si bon état est qu’elles ont été enterrées dans la boue au fond de la mer », a-t-elle expliqué à la BBC. « Graeme a dû plonger jusqu’à 53 mètres de profondeur pour récupérer ces objets, ce qui était en soi un exploit extraordinaire. »

Un bocal dans les décombres

L' Aigle n'était pas la seule nouvelle épave découverte par Bruce au large de l'ouest de l'Écosse l'été dernier, et à l'occasion de la Guz.tech Lors de cette conférence, il a fait une présentation sur la découverte de pas moins de cinq épaves non cartographiées en l'espace d'un mois.

