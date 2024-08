Épave du Dorset avec liens Wordsworth protégés

L’épave du voilier cargo de la Compagnie des Indes orientales Comte d'Abergavenny, un des premiers exemples de navires incorporant du fer dans sa construction a été programmé pour être protégé.

La décision du ministère de la Culture, des Médias et du Sport, recommandée par Historic England (HE), signifie que les plongeurs peuvent toujours plonger sur l'épave mais que la loi doit laisser son contenu intact.

Lancé en 1796 à Northfleet, dans le Kent, le navire était l'un des 36 navires de 1,460 XNUMX tonnes qui formaient une classe spéciale de la flotte marchande de la Compagnie des Indes orientales.

Transportant des employés de l'entreprise et des passagers payants vers le Bengale et des bases du sud de l'Inde, ainsi que des cargaisons, des navires tels que le Comte d'Abergavenny ont joué leur rôle dans un changement d'orientation profitable des opérations commerciales britanniques des textiles indiens vers le thé chinois.

Le navire était également remarquable pour être commandé par John Wordsworth, devenu marin pour aider à soutenir la carrière d'écrivain de son frère.

William Wordsworth deviendra un poète romantique renommé et s'inspirera des personnages de plusieurs de ses œuvres, tels que Un pas vers l'ouest, sur son frère. Après la mort de John, lorsque le navire a coulé au large du Dorset, les écrits de son frère sont devenus nettement sombres.

William Wordsworth (Confiance nationale)

Un cousin aîné des frères, également appelé John, avait été capitaine d'un précédent Comte d'Abergavenny lancé en 1789 et effectua deux voyages de Londres vers la Chine à bord du navire. Il a été converti en navire de guerre de 54 canons nommé HMS. Abergavenny en 1795, mais le capitaine commandait également le deuxième Comte d'Abergavenny pendant un temps.

Le jeune John Wordsworth a pris la deuxième Comte d'Abergavenny en Chine à deux reprises, mais il est mort avec 250 membres d'équipage et passagers lors de son cinquième voyage commercial de Portsmouth au Bengale et à la Chine.

Il y avait également d'autres liens familiaux Wordsworth, y compris un certain Joseph Wordsworth, présenté différemment comme deuxième ou troisième compagnon sur l'épave. Comte d'Abergavenny, qui a survécu à l'incident. Il était le fils de John aîné et le neveu de John et William.

Frappez la pagaille

La Comte d'Abergavenny a heurté le banc de sable de Shambles à cause d'une combinaison d'erreur humaine et de tempête et a coulé à environ 1.5 milles au large de Weymouth le 5 février 1805. À l'époque, le navire transportait 62 coffres de dollars en argent d'une valeur de 70,000 7.5 £ (environ XNUMX millions de £ aujourd'hui).

Une enquête de 1805 et une proposition de récupération de la cargaison à l'aide d'une « machine à plonger ». Le sauvetage a été entrepris par John Braithwaite dans une cloche de plongée (Portland Museum Trust)

L'épave de 16 m de profondeur comprend d'importants restes structurels de la coque mesurant environ 50 x 10 m, avec des planches, des cadres, une pompe à eau à chaîne et des genoux ou supports en fer toujours visibles. L'épave n'a pas encore été entièrement fouillée.

Plongeur exposant les poutres dans les années 1980 (Trevor Newman)

Deadeye, clou, boulon et fixation en bois (Portland Museum Trust)

Des objets ont été retirés du site de l'épave lors d'une fouille dans les années 1980, notamment un bouton de manchette paraphé qui aurait appartenu au capitaine John Wordsworth. Les objets sont conservés au Portland Museum, qui gère un musée financé par la loterie. numérique projet de volontariat appelé Plonger dans les archives numériques du Comte d'Abergavenny.

Bouton de manchette paraphé censé être celui du capitaine John Wordsworth (Portland Museum Trust)

Les bénévoles continuent de produire des modèles 3D des artefacts, notamment des dominos en bois, un pot à condiments en verre à 13 côtés, une lampe à main en cuivre et en verre, un manche d'épée en bois et un insigne de rat en laiton. Disponible publiquement.

Bol chinois (Portland Museum Trust)

Lanterne (Portland Museum Trust)

"Cette épave a une histoire évocatrice à raconter sur la vie et le chagrin de l'un de nos poètes les plus célèbres, William Wordsworth", déclare HE le directeur général Duncan Wilson. « Mais il occupe également une place importante dans l'histoire maritime commune de ce pays et dans la manière dont la flotte de la Compagnie des Indes orientales a eu un impact sur une grande partie du monde.

«Sa protection témoigne du dévouement et du travail acharné de l'unité archéologique sous-marine de Chelmsford, de la Weymouth LUNAR Society et du Portland Museum ainsi que de leurs bénévoles. Leurs efforts nous aideront tous à en apprendre davantage sur ce navire et sa place dans notre passé commun.

Sceaux en tissu de plomb (Portland Museum Trust)

«Je suis ravi du Comte d'Abergavenny a bénéficié d'une protection – il a joué un rôle important dans l'histoire britannique », déclare David Carter, administrateur du musée et membre du Comte d'Abergavenny équipe de projet d'archéologie sous-marine amateur.

« Participer aux fouilles sous-marines des années 1980, voir les objets conservés et trouver une maison au Musée de Portland a été une réalisation majeure. Je suis fier de notre équipe de bénévoles, qui rend des centaines de découvertes sur le site de l'épave disponibles sous forme numérique et accessibles à tous.

Seuls deux autres navires de la Compagnie des Indes orientales ont été protégés en vertu de la Loi sur la protection des épaves de 1973 : le Amiral Gardner, construit en 1797, et l'épave du Loe Bar (supposé être le Président), construit en 1671.

