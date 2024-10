La sortie en solitaire d'un plongeur a conduit à la découverte d'une épave en Cornouailles

Une plongeuse qui a décidé de ne pas effectuer une plongée en solo au large de la côte nord de Cornouailles plutôt que de gâcher la journée lorsque son binôme se sentait mal est ravie d'avoir agi ainsi. C'est ce jour-là que Rachael Edmans a découvert par hasard une épave de navire qui semblait avoir été oubliée depuis son naufrage il y a près de 130 ans.

Edmans, une passionnée de plongée et de photographie sous-marine, était partie plonger au large de Portreath, à seulement quatre miles de chez elle, près de Camborne. Sa plongée a d'abord révélé une ancre, et les incursions suivantes ont révélé de plus en plus d'éléments de l'épave, qu'elle était impatiente d'identifier.

Elle tombe sur une photographie montrant l'opération de sauvetage d'un navire en train de couler au large de la plage, prise le 25 janvier 1895. Cela indique que l'épave est probablement celle du paquebot Escurial.

Edmans dit qu'elle a plongé dans l'épave à chaque occasion depuis qu'elle a fait la découverte dans le but d'en savoir plus à son sujet.

Escurial et le canot de sauvetage Hayle F.H. Harrison (John Charles Burrow / Archives nationales / Picryl)

La Escurial

La Escurial Le 1879 septembre XNUMX, le navire à vapeur à hélice gréé en goélette en fer Alex Stephens de Lighthouse, Govan, avait été construit pour Raeburn et Verel de Glasgow. Le jour de son naufrage, il était en route depuis Cardiff avec du charbon à destination du port adriatique de Fiume, aujourd'hui Rijeka en Croatie.

Le temps changeait rapidement, il faisait un froid glacial et les vents soufflaient en rafales, mais on pensait que c'était une fuite dans la salle des machines qui avait provoqué le naufrage du navire. La photographie montrait le canot de sauvetage F.H. Harrison, qui avait été envoyé par voie terrestre depuis Hayle à près de 50 miles de là, toujours sur le sable à Portreath.

Ci-dessus et ci-dessous : Vues de l'épave de l'Escurial (Rachael Edmans)

La sortie en solitaire d'un plongeur a conduit à la découverte d'une épave à Cornouailles 10

Les sauveteurs ont tenté de mettre en place un système de bouée de sauvetage, mais il n'a pas réussi à atteindre le navire en détresse et l'équipage a finalement dû nager pour sauver sa vie. Les sauveteurs ont formé une chaîne humaine dans la mer pour les sortir de l'eau. Seuls neuf des 20 hommes ont survécu.

Mais aujourd'hui, les habitants locaux ne semblent pas avoir connaissance de l'existence de l'épave lorsque Mme Edmans demande si le site a déjà été exploré. « Beaucoup ont répondu que non, qu'il avait disparu, ou qu'ils ne savaient pas où il se trouvait », a-t-elle déclaré. Divernet.

L'épave repose à proximité de Gull Rock, à une profondeur de 8 à 9 m à marée basse et de 15 m à marée haute, et peut être soumise à de forts courants, explique Edmans. Il peut également être nécessaire de nager longtemps en surface pour sortir de la plage.

« J'ai trouvé l'ancre par pur hasard », raconte-t-elle. « J'ai fait une plongée en solo parce que mon binôme était malade et je ne voulais pas rater cette occasion. Portreath change radicalement en l'espace d'une journée. »

« Abasourdi – et nerveux »

À propos de la découverte de l’épave, Edmans raconte : « J’étais complètement abasourdi et nerveux. J’ai toujours eu ce sentiment de perte, car des gens sont morts sur l’épave. J’aime penser que les poissons sont les âmes qui survivent. »

« L’épave recouvrait une grande partie du fond marin. J’ai pris quelques photos et une vidéo, puis je suis remonté lentement à la surface pour voir où j’étais et me repérer. J’ai ensuite emmené mes copains pour leur montrer, car je peux désormais localiser l’épave grâce à la navigation naturelle. »

Plongeur et méduse (Rachael Edmans)

Rachael Edmans se concentre généralement sur la photographie de la faune, que ce soit sous l'eau ou à la surface

Edmans, qui est Divemaster PADI, déclare : « Je plonge avec n'importe qui et je me suis fait un super groupe d'amis en faisant ce que nous aimons ensemble.

« Je ne plonge pas souvent en solo, je plonge généralement avec un binôme. J'ai une qualification en solo, mais être avec quelqu'un me convient mieux. Ce jour-là seulement, je ne manquais pas l'occasion de me mouiller ! »

