Des plongeurs remontent la cloche du naufrage tragique d'un bateau contenant des poissons

Des plongeurs ont récupéré la cloche en bronze de l'épave du Étoile du Bengale, un navire vieux de 151 ans qui a coulé dans un endroit isolé dans ce qui reste la deuxième pire catastrophe maritime de l'Alaska en termes de vies perdues.

Vue d'ensemble Étoile du Bengale C'était un voilier à trois mâts à coque en fer de 80 m qui avait été construit par Harland & Wolff à Belfast en 1874. La société commerciale britannique JP Corry & Co l'a exploité pendant de nombreuses années, principalement entre Londres et Calcutta, et en 1906, l'Alaska Packers Association a acheté le navire.

Elle était ensuite utilisée pour transporter principalement des travailleurs et des fournitures asiatiques vers la ville de conserverie de Wrangell chaque printemps, et en automne pour ramener les travailleurs à San Francisco avec le saumon en conserve.

Il y avait 138 hommes à bord du Étoile du Bengale lorsqu'elle a coulé lors de ce voyage de retour le 20 septembre 1908 – l'équipage de 32 personnes et 106 ouvriers de la conserverie.

À bord se trouvaient également les résultats du travail des ouvriers, 2.5 millions de boîtes de saumon d'une livre, alors que le navire traversait le détroit de Sumner en Alaska, remorqué par deux petits remorqueurs, le Kayak et de la Hattie Gage.

La cloche du navire sur le pont de l'Alaska Endeavour

Une combinaison de vents violents, de manque de communication et de pannes mécaniques a forcé les remorqueurs à couper les câbles de remorquage. Étoile du Bengale Jeté l'ancre, mais lorsque l'ancre a dérapé, le navire s'est brisé sur les rochers de l'île isolée du Couronnement, à environ 130 km à l'ouest de Wrangell.

La plupart des 110 hommes décédés étaient des ouvriers chinois, japonais et philippins. Conformément aux mentalités de l'époque, leurs corps furent enterrés dans une fosse commune lorsque leurs corps furent retrouvés, tandis que les membres d'équipage, tous blancs, furent inhumés dans des tombes individuelles. Plus de la moitié des membres d'équipage survécurent, contre moins de 10 % des ouvriers asiatiques.

Chanceux pour la deuxième fois

L'équipe de recherche bénévole qui a désormais cartographié le navire avait plongé pour la première fois sur le site de 20 m de profondeur en mai 2022, bien qu'à cette époque, les mauvaises conditions météorologiques aient sérieusement entravé l'opération.

L'expédition récente a de nouveau été menée à partir du navire de recherche scientifique et éducatif à but non lucratif Alaska Endeavour, dirigé par Bill Urschel, qui a annoncé les conclusions de l'équipe cette semaine.

L'opération a été menée par l'archéologue marine Jenya Anichenko avec les plongeurs de Wrangell Gig Decker et le vidéaste sous-marin Stephen Prysunka, ainsi que par des opérateurs de drones et un certain nombre d'autres plongeurs et chercheurs bénévoles, dont beaucoup avaient participé à l'expédition précédente.

C'est Decker qui, il y a plus de 30 ans, avait découvert pour la première fois une chaîne d'ancre indiquant le Étoile du Bengaleoù se trouve et qui a conduit à la découverte de la cloche.

Le Star Of Bengal amarré près de la conserverie de Fort Wrangell

Pendant plus de 10 jours en mai, l'équipe a localisé et documenté les Étoile du Bengaleles membrures et les plaques de la coque, les quatre ancres et le guindeau et les autres machines du navire ainsi que la cloche en bronze.

La cloche a été soulevée et envoyée au Centre d'archéologie maritime et de conservation de l'Université Texas A&M, mais reviendra plus tard pour être exposée au Musée d'histoire de Wrangell.

« La cloche d'un navire a quelque chose de spécial », a déclaré le capitaine Urschel. « Elle donne vie à un navire. L'un de nous a dit : "La science est importante, mais dans 100 ans, les gens seront en contact avec le Star et les ouvriers de la conserverie qui y ont péri grâce à cette cloche." Les hommes qui ont coulé cette nuit-là ont entendu cette cloche. Elle sonnera à nouveau. »

L'histoire de Star

Maintenant que le site de l'épave a été documenté, il est en cours de nomination au Registre national des lieux historiques des États-Unis.

Vue d'ensemble Étoile du Bengale Le projet a été financé par le Préservation du patrimoine maritime de l'Alaska programme soutenu par la ville de Wrangell et le musée d'histoire de Wrangell, avec un financement supplémentaire de la société de drones 3 Points in Space Media, des plongeurs Shawn Wells, Kevin Lansdowne et Shawn & Susan Dilles, et Alaska Endeavour.

Un autre membre de l'équipe d'expédition, l'historien maritime Ronan Rooney, a produit un podcast en cinq parties sur l' Étoile du Bengale histoire.

