Des plongeurs trouvent un poignard sur l'épave du plus vieux navire marchand du monde

Un poignard en bronze vieux de 3,600 XNUMX ans avec des rivets en argent, un produit de l'ancienne culture créto-minoenne, a été retrouvé sur ce qui est considéré comme la plus ancienne épave connue d'un navire marchand au monde.

Le site méditerranéen se trouve au large de la côte de Kumluca à Antalya, et le ministre turc de la Culture et du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, a salué la découverte de l'arme ancienne comme l'une des plus importantes de l'histoire de l'archéologie sous-marine.

Ersoy, un plongeur sous-marin, s'est récemment rendu sur le site de l'épave pour observer l'équipe archéologique au travail.

Le ministre Mehmet Nuri Ersoy (deuxième à partir de la droite) montre quelques-uns des lingots de cuivre sur le site de l'épave (ministère de la Culture et du Tourisme)

Des fouilles sont en cours sur le site depuis 2019 sous la direction du Dr Hakan Öniz, chef du département de conservation et de restauration du patrimoine culturel à Université d'Akdeniz à Antalya.

L'épave du navire de l'âge du bronze moyen, longue de 14 mètres et datant du XVIe siècle avant J.-C., aurait coulé lors d'une tempête alors qu'elle se dirigeait de Chypre vers la Crète, selon les archéologues.

L'épave du Kumluca repose sur une pente rocheuse abrupte à des profondeurs comprises entre 37 et 52 m, et de nombreux artefacts sont fortement bétonnés, ce qui nécessite un travail minutieux de la part des plongeurs pour les extraire.

Hakan Öni récupère le poignard caché là où il était (Ministère de la Culture et du Tourisme)

Les découvertes effectuées sur le site au cours des cinq dernières années comprenaient des poids d'équilibrage en plomb et 1.5 tonne de gros lingots de cuivre (25 kg et 45 cm de long) provenant des mines chypriotes, essentiels à la production de bronze, ainsi que des fragments de céramique et des galets de ballast.

On pense que les Crétois-Minoens, navigateurs, commerçaient avec l'Égypte, la Grèce continentale et Chypre, ce qui est aujourd'hui la Turquie, la Syrie, le Liban et Israël et, pour l'étain, s'aventuraient jusqu'en Cornouailles et en Afghanistan.

Ils échangeaient des armes et des outils finis ainsi que des métaux bruts, ainsi que de la poterie, du vin et de l'huile d'olive, en échange de produits de luxe tels que de l'or, des pierres précieuses et de l'ivoire.

« Nous nous lançons dans un projet global visant à identifier tous les sites archéologiques de plongée en Turquie », a déclaré Ersoy après ses plongées. « Il s’agit fondamentalement d’une démarche scientifique, qui nécessite une validation formelle. »

Il a déclaré que le ministère de la Culture et du Tourisme financerait l'initiative, avec l'intention ultime de créer davantage de musées archéologiques sous-marins et de sites de plongée.

