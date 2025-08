Des plongeurs trouvent un corsaire espagnol des années 1700 parmi quatre épaves

« La visibilité est constamment assez faible dans la rivière Cape Fear », explique Cory van Hees, étudiant diplômé en études maritimes de l'Université de Caroline de l'Est (ECU), qui, avec son compagnon de plongée Evan Olinger, essayait de mesurer la largeur d'un quai du XVIIIe siècle.

Evan a tenté de trouver l'extrémité nord du quai, mais il était désorienté à cause des conditions. Nous avons échangé les rôles, et la même chose m'est arrivée lors de ma tentative.

« Alors que j'étais perdu, je suis tombé sur plusieurs cadres en bois qui dépassaient à peine de la boue argileuse, avec des traces de planches à peine visibles à la surface. Je ne comprenais pas ce que je voyais à ce moment-là, mais je savais que je devais montrer la structure en bois aux professeurs. »

Plus tard dans la journée, le Dr Jason Raupp a pu confirmer que ce que van Hees avait vu faisait partie d'une épave, probablement celle du corsaire espagnol. La Fortuna à partir de 1748. « C’était assez bouleversant », dit van Hees.

Lui et Olinger travaillaient plus tôt cet été sur les vestiges du front de mer colonial du site historique d'État de Brunswick Town / Fort Anderson en Caroline du Nord, connu sous le nom de BTFA.

Port colonial majeur au XVIIIe siècle, Brunswick Town fut incendiée par les forces britanniques pendant la guerre d'Indépendance américaine et ne fut jamais reconstruite. Au siècle suivant, pendant la guerre de Sécession, une grande partie de la colonie abandonnée fut recouverte de terrassements lors de la construction du Fort Anderson.

Mosaïque représentant « l'attaque espagnole » sur la ville de Brunswick par Claude Howell (Brunswick 1726)

Les restes probables de La Fortuna étaient parmi les quatre épaves découvertes et enregistrées le long du littoral de la BTFA cet été lors de travaux de terrain menés par des chercheurs et des étudiants de l'ECU Programme d'études maritimes. On a également commencé à récupérer une partie des bois de navires exposés et donc menacés à des fins de conservation.

Le 28 septembre 1748, vers la fin de la guerre de l'oreille de Jenkins (connue sous le nom de guerre du roi George en Amérique) La Fortuna et un autre navire, La Loretta, était arrivé de Cuba pour attaquer Brunswick Town.

Une milice locale avait repoussé les Espagnols vers leurs navires et, pendant la retraite, un incendie aurait éclaté. La Fortunapoudre de magazine, provoquant l'explosion du navire près des quais coloniaux. La victoire britannique fut le dernier engagement de la guerre.

Des chercheurs de l'ECU examinent des objets remontés à la surface (Programme ECU en études maritimes)

Indice de cyprès

Des échantillons de bois prélevés sur l'épave ont été identifiés comme étant du cyprès provenant du sud de la Californie ou d'Amérique centrale, ce qui suggère que le navire avait été construit au XVIIIe siècle en Espagne. Côte Caraïbe colonies.

La Fortuna C'était le seul naufrage espagnol historiquement signalé dans la région, et l'épave se trouve à proximité de l'endroit où un plongeur a récupéré un canon du XVIIIe siècle il y a 18 ans.

Des trois autres épaves, une analyse préliminaire suggère que l'une d'elles a probablement été utilisée pour la récupération des terres au bord de l'eau et qu'une autre est potentiellement une péniche coloniale d'un type utilisé pour transporter des personnes et des marchandises entre le port et les plantations voisines.

Bois récupérés sur le rivage (Programme ECU en études maritimes)

La quatrième épave, à peine exposée, n'a pas encore été identifiée. Les infrastructures portuaires identifiées comprennent deux quais à caissons en bois et une chaussée sur ce qui était autrefois un marais, ainsi que plusieurs objets isolés.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à propos de ces sites importants, car chacun d'eux nous aidera à mieux comprendre le rôle de BTFA, l'une des premières villes portuaires coloniales de l'État », déclare le Dr Raupp, chef d'équipe et professeur adjoint au département d'histoire et d'études maritimes de l'ECU. « Ces vestiges coloniaux submergés du front de mer sont incroyablement bien préservés. »

Les facteurs de risque

Les vestiges sont cependant menacés par l'érosion du littoral causée par le dragage des chenaux, les vagues et les tempêtes, seule la moitié nord du BTFA étant actuellement protégée.

Les cyprès de l'épave prêts à être conservés (Programme ECU en études maritimes)

Ce qui a été découvert a si bien résisté grâce à sa couverture marécageuse, mais les vestiges sont exposés et érodés. C'est pourquoi les plongeurs de l'équipe ont entrepris de récupérer en urgence plus de 40 poutres du prétendu site. La Fortuna site de stockage et de conservation.

Conservées à un niveau remarquable, certaines pièces de bois portent encore les marques des outils des charpentiers de marine. L'analyse de la construction de chacune des quatre épaves se poursuit.

Divernet a déjà rendu compte des travaux de l'Université de Caroline de l'Est sur l'épave du pirate Le vaisseau amiral de Barbe Noire le La vengeance de la reine Anne.